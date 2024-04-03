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小澄市首創新嚼感！把新鮮柳橙變「澄」凍
我的台中飲料愛店-#小澄市，以天然水果搭配嚴選鮮奶&茶葉，調製出一杯杯真實美味的果汁飲品；今年四月推出全台首創「柳橙凍飲」，將新鮮柳橙做成軟Ｑ的水果凍，無論視覺還是味覺都可以感受到果肉的存在；類似Q彈的粉粿口感，柳橙原有的酸甜滋味在咀嚼中慢慢展現！
經由店家多方的搭配與測試下，柳橙凍飲系列一共推出五款各式風味組合，從削皮、去籽、榨汁，到成凍跟調配飲料都由店家親自完成，如此費時費力卻只需要以$45到$79的親民價格就能品嚐，CP值真的高。
1.澄凍翠玉綠
$45 | 澄凍+綠茶
本系列中最清爽的代表，僅以帶有茉莉花香的翠玉綠茶作最純粹搭配，整杯喝起來就是清涼解渴，咀嚼到澄凍時便在口中多了柳橙的香甜，兩者相互襯托毫不違和~
2.澄凍香檸綠
$59 | 澄凍+檸檬果汁+綠茶+話梅
與上一杯同樣以清涼解渴的翠玉綠茶為基底，多了青檸香氣與酸味；並放入一顆話梅做點綴，口感更加清甜回甘、嗅覺上則增添一縷梅果香。
3.澄凍鮮奶綠
$69 | 澄凍+鮮奶+綠茶
很少遇到酸味水果與濃郁的鮮奶相互搭配，原本擔心會很突兀，好在鮮奶跟綠茶的比例很好，起初喝下仍以澄凍跟綠茶的清新味道佔據，隨後才會調出鮮奶的香味，綠茶則抑制住濃醇鮮奶可能帶來的膩感，整體新奇也很有記憶點!
4.澄凍甘蔗檸檬
$75 | 澄凍+甘蔗果汁+檸檬果汁
就我個人看法，澄凍甘蔗檸檬是這五款中的第一名，甘蔗汁清甜完美中和掉檸檬汁的酸澀，澄凍剛喝下去時稍微被檸檬汁蓋過，隨著在咀嚼中佔領整個味蕾，尾韻緩緩帶出一絲甘蔗獨特的焦香甜。
5.澄凍柳橙綠
$79 | 澄凍+柳橙果汁+綠茶
滿足咀嚼口感的澄凍還不夠，連飲料都加入柳橙汁，一次用兩種方式體會柳橙之美；綠茶的微微青澀滋味可以抑制柳橙汁的甜，怕酸的可以點這杯～～
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如果對上述五杯柳橙凍飲系列很有興趣的朋友，絕對不要錯過4/1-4/8的抽獎活動，簡單動動手指按讚留言分享就有機會免費喝到這五款飲品!!
參加方式：請至小澄市臉書或Instagram官方網頁參加抽獎活動。
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🔍店家資訊
官網☞︎ https://citea.com.tw/
官方IG☞︎ @citea_official_
各門市資訊
1）【臺中精誠旗艦店】
營業時間☞︎ 10:00-22:00
電話☞︎ 04 2320 0051
地址☞︎ 臺中市西區精誠路192號
IG☞︎ @citea192
臉書粉專☞︎ https://www.facebook.com/citea192/
2）【草屯碧山店】
營業時間☞︎ 10:00-22:00
電話☞︎ 04 9230 3511
地址☞︎ 南投縣草屯鎮碧山路158號
IG☞︎ @citea158
臉書粉專☞︎ https://www.facebook.com/profile.php?id=100057435700455
3）【大里成功店】
營業時間☞︎ 10:00–22:00
電話☞︎ 04 2496 9021
地址☞︎ 臺中市大里區成功路417號
IG☞︎ @citea417
臉書粉專☞︎ https://www.facebook.com/profile.php?id=100084527680966
4）【三民熱河店】
營業時間☞︎ 10:00–22:00
電話☞︎ 07 322 0120
地址☞︎ 高雄市三民區熱河一街385號
IG☞︎ @citea807021
臉書粉專☞︎ https://www.facebook.com/profile.php?id=100089002835661
5）【芬園社口店】
營業時間☞︎ 10:00–20:00
電話☞︎ 04 9251 1528
地址☞︎ 彰化縣芬園鄉彰南路四段81號
IG☞︎ @citea_81
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6）【大里大明店】
營業時間☞︎ 10:00–20:00
電話☞︎ 04 2482 2338
地址☞︎ 臺中市大里區大明路246號
IG☞︎ @citea168
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7）【烏日明道店】
營業時間☞︎ 10:00–21:00
電話☞︎ 04 3609 2288
地址☞︎ 臺中市烏日區中山路一段520號
IG☞︎ @citea520
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