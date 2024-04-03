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小澄市首創新嚼感！把新鮮柳橙變「澄」凍

我的台中飲料愛店-#小澄市，以天然水果搭配嚴選鮮奶&茶葉，調製出一杯杯真實美味的果汁飲品；今年四月推出全台首創「柳橙凍飲」，將新鮮柳橙做成軟Ｑ的水果凍，無論視覺還是味覺都可以感受到果肉的存在；類似Q彈的粉粿口感，柳橙原有的酸甜滋味在咀嚼中慢慢展現！

經由店家多方的搭配與測試下，柳橙凍飲系列一共推出五款各式風味組合，從削皮、去籽、榨汁，到成凍跟調配飲料都由店家親自完成，如此費時費力卻只需要以$45到$79的親民價格就能品嚐，CP值真的高。

1.澄凍翠玉綠

$45 | 澄凍+綠茶

本系列中最清爽的代表，僅以帶有茉莉花香的翠玉綠茶作最純粹搭配，整杯喝起來就是清涼解渴，咀嚼到澄凍時便在口中多了柳橙的香甜，兩者相互襯托毫不違和~

2.澄凍香檸綠

$59 | 澄凍+檸檬果汁+綠茶+話梅

與上一杯同樣以清涼解渴的翠玉綠茶為基底，多了青檸香氣與酸味；並放入一顆話梅做點綴，口感更加清甜回甘、嗅覺上則增添一縷梅果香。

3.澄凍鮮奶綠

$69 | 澄凍+鮮奶+綠茶

很少遇到酸味水果與濃郁的鮮奶相互搭配，原本擔心會很突兀，好在鮮奶跟綠茶的比例很好，起初喝下仍以澄凍跟綠茶的清新味道佔據，隨後才會調出鮮奶的香味，綠茶則抑制住濃醇鮮奶可能帶來的膩感，整體新奇也很有記憶點!

4.澄凍甘蔗檸檬

$75 | 澄凍+甘蔗果汁+檸檬果汁

就我個人看法，澄凍甘蔗檸檬是這五款中的第一名，甘蔗汁清甜完美中和掉檸檬汁的酸澀，澄凍剛喝下去時稍微被檸檬汁蓋過，隨著在咀嚼中佔領整個味蕾，尾韻緩緩帶出一絲甘蔗獨特的焦香甜。

5.澄凍柳橙綠

$79 | 澄凍+柳橙果汁+綠茶

滿足咀嚼口感的澄凍還不夠，連飲料都加入柳橙汁，一次用兩種方式體會柳橙之美；綠茶的微微青澀滋味可以抑制柳橙汁的甜，怕酸的可以點這杯～～

\免費請你喝抽獎活動/

如果對上述五杯柳橙凍飲系列很有興趣的朋友，絕對不要錯過4/1-4/8的抽獎活動，簡單動動手指按讚留言分享就有機會免費喝到這五款飲品!!

參加方式：請至小澄市臉書或Instagram官方網頁參加抽獎活動。

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🔍店家資訊

官網☞︎ https://citea.com.tw/

官方IG☞︎ @citea_official_

各門市資訊

1）【臺中精誠旗艦店】

營業時間☞︎ 10:00-22:00

電話☞︎ 04 2320 0051

地址☞︎ 臺中市西區精誠路192號

IG☞︎ @citea192

臉書粉專☞︎ https://www.facebook.com/citea192/



2）【草屯碧山店】

營業時間☞︎ 10:00-22:00

電話☞︎ 04 9230 3511

地址☞︎ 南投縣草屯鎮碧山路158號

IG☞︎ @citea158

臉書粉專☞︎ https://www.facebook.com/profile.php?id=100057435700455



3）【大里成功店】

營業時間☞︎ 10:00–22:00

電話☞︎ 04 2496 9021

地址☞︎ 臺中市大里區成功路417號

IG☞︎ @citea417

臉書粉專☞︎ https://www.facebook.com/profile.php?id=100084527680966



4）【三民熱河店】

營業時間☞︎ 10:00–22:00

電話☞︎ 07 322 0120

地址☞︎ 高雄市三民區熱河一街385號

IG☞︎ @citea807021

臉書粉專☞︎ https://www.facebook.com/profile.php?id=100089002835661



5）【芬園社口店】

營業時間☞︎ 10:00–20:00

電話☞︎ 04 9251 1528

地址☞︎ 彰化縣芬園鄉彰南路四段81號

IG☞︎ @citea_81

臉書粉專☞︎ https://www.facebook.com/profile.php?id=100090416593545

6）【大里大明店】

營業時間☞︎ 10:00–20:00

電話☞︎ 04 2482 2338

地址☞︎ 臺中市大里區大明路246號

IG☞︎ @citea168

臉書粉專☞︎ https://www.facebook.com/profile.php?id=100091899620961&mibextid=ZbWKwL

7）【烏日明道店】

營業時間☞︎ 10:00–21:00

電話☞︎ 04 3609 2288

地址☞︎ 臺中市烏日區中山路一段520號

IG☞︎ @citea520

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