生日蛋糕推薦｜85度C強強聯手首次聯名獨賣 可愛Q版的超人力霸王造型蛋糕 買蛋糕送公仔 與超人力霸王一起守護世界吧!

小企鵝及小海豚從小就愛奧特曼，來自”光之國度”的超人力霸王盡心盡力保護地球與人類的安全，不惜與各種怪獸戰鬥，英勇的形象深植孩子們的心，是每個孩子心目中的英雄!!這次85度C首次聯名獨賣「超人力霸王–可愛超人樂園」造型蛋糕、超人力霸王-帥帥迪卡及超人力霸王-壯壯帝納小蛋糕，除了蛋糕上有Q版超人力霸王公仔之外，造型蛋糕盒中的墊高板還可DIY立體變身成為萬用便條紙筆筒，美味又實用的生日蛋糕推薦!!

~85度C~

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85度C是知名的烘焙品牌，以優質咖啡及精緻蛋糕廣受歡迎，平日想喝咖啡或是想吃切片蛋糕都會想到85度C，遇到小海豚生日當然首選也是85度C的生日蛋糕~

這天經過85度C看到超人力霸王公仔造型蛋糕馬上指名生日時要吃這款生日蛋糕啦!!

85度C與超人力霸王首度聯名合作，強強聯手推出初代超人力霸王超可愛的造型蛋糕，3/21起全台85度C火熱上市，數量有限售完為止，喜歡超人力霸王的小朋友們快到85度C跟著超人力霸王拯救世界囉~~

超人力霸王又稱奧特曼，早期也叫鹹蛋超人，不論是企鵝麻的年代或是現在的小朋友都非常熟悉的英雄人物，超人力霸王造型蛋糕一到手全家就有說不完的話題，紙盒上還有皮古蒙、巴爾坦星人、宇宙恐龍、艾雷王等Q版角色，真的是太可愛了~

這次85度C推出的「超人力霸王–可愛超人樂園」造型蛋糕、「超人力霸王-帥帥迪卡」及「超人力霸王-壯壯帝納」小蛋糕，每一款對於小朋友都有致命的吸引力~小企鵝都把當初在日本專賣店買的面具全部拿出來幫小海豚慶生了~看到超人力霸王兒時的回憶就都湧上心頭!!

超人力霸王–可愛超人樂園 $720/造型蛋糕

現在的超人力霸王角色多到企鵝麻都記不住了，但看到可愛的初代超人力霸王立刻就有種熟悉感，結合經典的超人力霸王角色元素以及美味的蛋糕，光看就讓人童心瞬間回歸，看著超人力霸王打怪的熱血及崇拜也跟著活絡了起來~

「超人力霸王-可愛超人樂園」 造型蛋糕好熱鬧啊!!小怪獸皮古蒙以及經典外星反派巴爾坦星人可愛的模樣相當吸睛，更不用說佇立在正中間的初代超人力霸王公仔超Q的，蛋糕吃完後公仔可留著紀念，可說是買蛋糕連禮物都準備好了!!

Q版的初代超人力霸王超吸睛，公仔細緻又可愛很有收藏價值~將床頭櫃上放上一整排初代超人力霸王公仔相信一定很萌!!

連蛋糕的塑膠圈也都是超人力霸王的圖案，這也太可愛了吧!!藍色系的外盒及包裝正好都是小海豚喜愛的顏色，趕緊來幫小海豚慶祝10歲生日吧!!

超人力霸王-可愛超人樂園 造型蛋糕上面鋪滿了滿滿的水果，有草莓、水蜜桃、奇異果等，還有巧克力造型的星星及風車，色彩繽紛且童趣的造型蛋糕隨處可見製作的用心~

「超人力霸王-可愛超人樂園」造型蛋糕是以桔香戚風蛋糕為基底，搭配滑順的鮮奶油，裡面還夾著綿密的卡士達餡以及濃厚的牛奶糖軟醬，還有小朋友最愛的布丁，蛋糕表層除了繽紛可愛的裝飾還有新鮮水果，蛋糕吃起來口感豐富且香甜誘人，一次吃掉一大塊蛋糕都不是問題!

「超人力霸王-可愛超人樂園」造型蛋糕層次分明讓人垂涎欲滴，蛋糕吃起來鬆軟細膩，戚風蛋糕帶著淡淡的水果香，奶油夾心更是絲滑柔順，卡士達餡有畫龍點睛之效，吃一口就能滿足想品嘗甜點的味蕾，蛋糕上超人力霸王及樂園歡樂的氛圍，絕對能擄獲小朋友的歡心~

造型蛋糕盒藏有玄機，蛋糕盒內的墊高板可DIY變身成為萬用便條紙筆筒，讓生日蛋糕不僅僅是蛋糕，更增添了歡樂及實用性，小朋友們肯定也很喜歡超人力霸王能在書桌上陪伴他們成長，自己的禮物自己動手做更別具意義!!

DIY萬用便條紙筆筒一點都不難，照著步驟很快就能將便條紙筆筒給組裝起來了，成就感滿分~~

超可愛的萬用便條紙筆筒可以當筆筒也可以當存錢筒，還可以貼上便利貼當布告欄，可愛的Q版超人力霸王及小怪獸就在紙盒上，實用多功能的道具深得人心啊!!

除了「超人力霸王-可愛超人樂園」造型蛋糕之外，還有兩款超人力霸王的小蛋糕，若造型蛋糕吃不完，也可以買小蛋糕給小朋友解解饞，一次一個小蛋糕剛剛好!!

超人力霸王–帥帥迪卡 $78/小蛋糕

超人力霸王-帥帥迪卡成分有: 桔子戚風蛋糕、芒果慕斯、葡萄柚Q凍、椰奶慕斯、彩虹水晶蒟蒻~

超人力霸王迪卡出場囉~看到兇惡的宇宙恐龍來找麻煩，擁有超速飛行能力的迪卡立即趕到現場準備消滅怪獸，地上也有綠色車車前來支援~還有超多繽紛的棉花糖顆粒助陣，超萌的造型立刻吸引了小海豚的眼球~

超人力霸王-帥帥迪卡小蛋糕以桔子戚風蛋糕為基底，裡面一層芒果慕斯一層椰奶慕斯，還隱藏著葡萄柚Ｑ凍與彩虹水晶蒟蒻，第一口就是濃郁的芒果慕斯，往下每一口逐漸帶出椰奶的香氣，不時會吃到Ｑ彈的蒟蒻，層層疊疊的口感交織出誘人的美味~

超人力霸王–壯壯帝納 $78/小蛋糕

超人力霸王-壯壯帝納小蛋糕成分有:桔子戚風蛋糕、草莓慕斯、莓果Q凍、椰奶慕斯、彩虹水晶蒟蒻

小企鵝最愛吃草莓了，只要是草莓相關產品都不放過，以桔子戚風蛋糕為基底，搭配粉色草莓慕斯與白色椰奶慕斯，慕斯內放有莓果Ｑ凍與彩虹水晶蒟蒻，吃起來酸酸甜甜的滋味小女生也會很愛，最上層還放有七彩脆球，口感層次分明且淡淡的草莓香在嘴裡繚繞不絕，可說是視覺與味覺的饗宴~

一說可以開動馬上開心吃起來了~一個喜歡芒果一個喜歡草莓，一人一個終於不會打架了!!好吃的超人力霸王小蛋糕真的是深得小朋友的心，不論是當下午茶或是點心都很適合唷!!吃到已經完全不想理企鵝麻了~也留一口給企鵝麻吃嘛!!

超人力霸王是每個小朋友心中的英雄，光看到極具特色的「超人力霸王-可愛超人樂園」造型蛋糕心就融化了，不僅有Q版超人力霸王公仔，蛋糕盒中的墊高板更可變身萬用便條紙筆筒，超人力霸王造型蛋糕不僅僅是味覺的享受，更是美味與童心的完美結合，讓孩子們感受到生活的熱情與嚮往的美好，趕緊用人力霸王造型蛋糕幫孩子慶生，留下一段美好且難忘的回憶吧!!

3/21起全台85度C歡樂上市，數量有限售完為止，跟著超人力霸王一起到85度C拯救世界吧！