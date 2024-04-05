焦糖楓串燒｜吃了會戀愛的自助式平價串燒，每串銅板價20元起大口開吃!

愛吃串燒的朋友要收藏這家!已經回訪過N次的【焦糖楓串燒】，主打精緻感路線的串燒，最低只要20元起就能大口開吃，堅持100%現點現烤不油炸，再灑上特殊招牌漢方烤肉粉，甜甜鹹鹹充滿戀愛滋味，無論是餐點的口味或環境，都跟平常吃到的燒烤很不一樣!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【焦糖楓串燒】在全台已超過二十多家分店，這次來到位在台北的師大直營店，位在轉角處的店面相當顯眼，從捷運台電大樓站3號步行4分鐘即可抵達，附近就是熱鬧的師大夜市，吃完還可以去附近逛逛街!

▼【焦糖楓串燒 師大店】串燒類提供超過50款品項，想吃什麼通通能夠直接拿，以五星級規格冷藏保存食材，從肉品、海鮮到蔬菜等都處理得很乾淨，蔬菜更使用專用清潔劑洗滌，確保無農藥殘留，可以大口放心享用。

▼【焦糖楓串燒 】堅持100%現烤不油炸，以特殊漢方烤肉粉及淡雅回甘醬油調味，精心調配出黃金比例的甜鹹口味，不油不膩就像是戀愛般的風味!

▼【焦糖楓串燒 師大店】提供外帶和內用的服務，用餐環境乾淨整潔，不收服務費沒有低消和限時，店內有使用靜電除塵設備，吃完後身上也不太有什麼油煙味，同時貼心提供line線上點餐，可以享受先點餐後自取的方式，就不用在現場花時間等待。

菜單

餐點介紹

番茄牛五花💰40 元 蔥肉捲💰35元

▼它們家的串燒口感很特別，外層有鹹甜漢方烤肉粉包裹， 無論怎麼點都無雷，搭配充滿口感系列的串燒更加分，蔥肉捲裏頭的青蔥保水多汁，大口咬下滿滿青蔥襲來！

▼還有咬下會爆汁的番茄牛五花捲，牛肉香氣結合番茄的酸甜，成就出清爽不膩的過癮口感！

烤麻薯💰35 元 豬血糕💰26元

▼榮登我心中ＭＶＰ的烤麻薯，不只口感軟糯又Ｑ軟，同時擁有迷人炙燒香氣，趁熱咬下還會牽絲，結合回甘醬油和招牌漢方烤肉粉，甜中帶鹹滋味有夠好吃。

▼另外豬血糕也處理得很不錯，軟Q好咬不會太硬，也是我每次來都會點的品項！

阿根廷烤魷魚💰 99元

▼除了肉品也有私廚海鮮的選項，超大尾的阿根廷烤魷魚誠意十足，咬起來甜鮮彈牙，吃得到新鮮的海味～

挪威鯖魚 💰145元

▼朋友讚不絕口的挪威鯖魚，魚皮烤到香酥程度，剝開後能看到細緻多汁的魚肉，入口鮮美的魚油香在嘴裡炸開，擠點檸檬汁或加上胡椒粉都各有風味～

花椰菜💰37元 櫛瓜 💰35元

▼蔬菜類的品項也很推薦，烤到入味同時保留食材的水份，最喜歡櫛瓜爽脆多汁的口感。

黃金雞油拌飯 💰35元

▼隱藏版人氣的黃金雞油拌飯，從外表看起來樸實無華，沒想到一吃卻讓人大驚艷，香噴噴的雞油包裹每粒米飯，不知不覺就會整碗吃光光！

蘋果氣泡飲💰 39元

▼【焦糖楓串燒】有提供許多飲料品項，包含無酒精和酒精的選擇，第一次喝到這牌的蘋果氣泡飲，不會太甜很順口耶，搭配串燒吃起來很開胃解膩！

用餐心得

想要大口吃串燒也不用花大錢，【焦糖楓串燒】每串最低20元起，就算拿好拿滿整桌，荷包也不會感到心疼，而我最喜歡它們的漢方烤肉粉，吃起來甜甜鹹鹹很涮嘴，調味不會過鹹不會太油，可以放心無負擔點 起來，每次來都不知不覺就整盤吃光光!

店家資訊

焦糖楓串燒 師大直營店

粉絲團 : 焦糖楓串燒 FB

電話 : 0985-053-850

地址：台北市大安區師大路63號

營業時間：

星期四 16:30–01:00 星期五 15:30–01:00 星期六 15:30–01:00 星期日 15:30–01:00 星期一 16:30–01:00 星期二 16:30–01:00 星期三 16:30–01:00

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