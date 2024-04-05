2024最新【宜蘭烏石港必吃】蟹老闆活海鮮，海鮮控的天堂！ I 內文搭配宜蘭景點推薦，讓你的一日遊一站搞定。

說道宜蘭烏石港，我想大家第一個想到的就是要來吃烏石港海鮮餐廳吧。位於港口的優越條件，讓這裡的餐廳大多主打活海鮮餐廳。今天理智派就要來開箱蟹老闆活海鮮餐廳。

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初見、蟹老闆活海鮮的魅力

當初會查到蟹老闆活鮮，是因為他們家的評論完全吸引到我XD。高達1.7w則評論星星數達4.9顆星，代表幾乎的人都是給予5顆星的好評。這樣高分的評論，理智派怎麼能不來踩點看看呢。

踩點後，才發現到蟹老闆活海鮮的活字除了海鮮是現撈的之外，他們的店員活力也是滿點，真的把活字做得徹底。蠻適合當作宜蘭旅遊的第一站，吃飽後還可以在附近晃晃、搭船前往龜山島等，是一個地理位置優越的宜蘭美食餐廳。

體驗、蟹老闆活海鮮的熱情

蟹老闆活海鮮的特色之一，我想就是他們的「兩個活」字吧。兩個活分別為活海鮮與店員活力。理智派剛踏進店門口的時候，就看到店員熟練的把客人選的海鮮打撈起來，活跳跳的樣子真的有點壯觀。看到我們看的目瞪口呆後，店員親切地介紹每一種海鮮，以及詢問我們有沒有特別想吃的，可以幫我們介紹，真讓人意外活海鮮餐廳的服務有這麼親切XD。

細品、蟹老闆活海鮮的餐點

炒麵：香氣四溢的驚喜

這道快炒店風格的炒麵，是以強火快炒而成，帶出了令人驚艷的鍋氣。份量十足的同時，每根麵條都均勻吸附了醬汁，絲絲入味，鹹香中帶有淡淡的甜。

活魚兩吃：鮮美的雙重享受

。鮮魚湯：湯頭清澈透明，喝下一口，鮮美的海洋風味立刻在口中散開，魚湯帶有清爽與淡淡的甜味。

。清蒸鮮魚：新鮮的魚肉經過清蒸後，肉質更加嫩滑，很婚宴大菜的口感。

卡達蟹：清新的海味饗宴

卡達蟹的每一口，都能感受到螃蟹的鮮甜和彈性(不知道是不是因為吃之前在旁邊看到活跳跳的海鮮，每一道都感覺好新鮮XD)。搭配旁邊的梅子醬，清新解膩，使得整道菜的風味層次更加豐富。

鹽烤戰車龍蝦：視覺與味覺的雙重盛宴

兩隻戰車龍蝦的壯觀排列，不僅視覺上吸引人，裹上麵衣油炸後更是香氣四溢，讓人無法抗拒。龍蝦肉質鮮美，配上獨特的撒料，真的榮登理智派今日的MVP。

蒜香小卷：細膩的鮮味

新鮮的小卷在大蒜、蔥、薑絲的精心炒制下，毫無腥味，反而透出海鮮本身的甜美。

拔絲地瓜：幸福的甜蜜滋味

拔絲地瓜是蟹老闆活海鮮的隱藏版新品，理智派真的有蠻幸運第一次來就可以吃到，聽說不是每次都有。拔絲地瓜外皮糖衣酥脆，地瓜則是口感綿密且地瓜甜甜的，有種幸福的感覺。拔絲地瓜很適合當作餐後甜點。

漫步、蟹老闆活海鮮的風情

蟹老闆活海鮮的優點，除了他們家的餐點外，就是絕佳的地理位置了。位於港口附近，無論出海或是附近景點，都可以說是步履可達之遙。以下理智派整理了四個附近景點推薦給大家。

。賞鯨看牛奶海

從烏石港出發，可以搭乘遊艇前往著名的賞鯨點。在海浪輕拍船身的節奏中，你有機會近距離觀賞到鯨魚。此外，遊艇還會帶你體驗名為「牛奶海」的自然奇觀，當高溫硫磺泉與海水溶合時，海面就會呈現出乳白與天空藍的漸層色澤，真的是美不勝收。

。龜山島小旅行

你可以報名參加龜山島的環島遊，不僅可以欣賞到壯觀的海蝕洞和奇岩怪石，還有機會在海上看到飛魚躍出水面的精彩瞬間。

。烏石漁港逛逛

烏石漁港是宜蘭最大的漁港，可以在這裡逛逛海鮮市場，挑選新鮮的海產；或是在海邊散步，享受海風輕拂的愜意。

。蘭陽博物館

如果你對宜蘭的歷史與文化感興趣，那麼蘭陽博物館是一站必訪的地點。館內不僅展示了宜蘭豐富的自然與人文景觀，還透過各種互動展覽讓遊客更加深入了解這片土地的故事。

店家資訊：

宜蘭美食餐廳 謝老闆活海鮮 菜單一覽

名稱：蟹老闆活海鮮

地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路67號

營業時間：10:30-20:00

電話：03-9780009

前往、蟹老闆活海鮮的交通方式

相信不用理智派多說，假日的宜蘭總是人滿為患。為了避免大家都是用同一種方式前往，以下理智派提供了多元的方式給大家參考。

自行開車：國道5號經由雪山隧道

行駛國道3號後切換至國道5號，經過雪山隧道。 沿國道5號行駛，至宜蘭交流道下。 下交流道後，在頭城鎮轉入台2線，直行至烏石港路67號即可抵達蟹老闆活海鮮。

搭乘大眾交通工具

搭乘火車

搭乘火車前往宜蘭火車站。建議搭乘區間車或自強號，依班次時間而異。 抵達宜蘭火車站後，步行至宜蘭轉運站。 搭乘往頭城或蘇澳方向的公車，在烏石港站下車，步行至烏石港路67號即可抵達目的地。

搭乘客運

搭乘直達宜蘭的國光或是其他客運公司的長途巴士。 在宜蘭轉運站下車，轉乘往頭城或蘇澳方向的公車，並在烏石港站下車，步行至烏石港路67號即可。