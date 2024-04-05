Dcard推薦中西區美食-黑工號嫩仙草赤崁店─台南景點，懷舊復古風老宅超好拍！每天煮製配料、爆料嫩仙草，大推：綜合嫩仙草一號Ft.醇香鮮奶，配一杯幸福系仙草冬瓜茶│附菜單，台南仙草、Dcard推薦成大美食、赤崁樓美食、台南育樂街美食

目錄索引

1. 關於黑工號嫩仙草赤崁店

2. 黑工號嫩仙草赤崁店環境開箱

2.1 交通指引│黑工號嫩仙草赤崁店

2.2 黑工號嫩仙草赤崁店外帶點餐區

2.3 黑工號嫩仙草赤崁店製餐區

2.4 黑工號嫩仙草赤崁店1F用餐空間

2.5 黑工號嫩仙草赤崁店2F用餐空間

3. 黑工號嫩仙草赤崁店餐點分享

3.1 人氣新品│綜合嫩仙草七號 + 鮮奶

3.2 人氣TOP1│綜合嫩仙草一號 + 奶油球

3.3 飲料│仙草冬瓜茶

4. 消費資訊

4.1 黑工號嫩仙草赤崁店餐點評價

4.2 黑工號嫩仙草赤崁店菜單

4.3 優惠資訊

5. Dcard推薦中西區美食相關資訊

5.1 分店資訊

關於黑工號嫩仙草赤崁店

「Dcard推薦中西區美食」

「台南景點 x 台南仙草」

「Dcard推薦台南美食 x 赤崁樓美食 x 台南育樂街美食」

黑工號嫩仙草赤崁店在哪裡？

黑工號嫩仙草赤崁店位於台南市中西區永福路二段199號，近赤崁樓、台南祀典大天后宮、台灣文學館、台南美術館1館，附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場。

黑工號嫩仙草赤崁店環境 / 餐點特色

「懷舊復古風格老宅 x 台南景點推薦 x 台南」

「嫩仙草 x 每天新鮮煮製配料 x 飲料 x 輕食」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-赤崁樓站 (走路2分鐘)

機車：附近機車停車格 (永福路二段)

汽車：附近汽車收費停車格 (永福路二段)、民權路二段收費停車場 (走路3分鐘)

黑工號嫩仙草赤崁店環境開箱

交通指引│黑工號嫩仙草赤崁店

赤崁樓、台南祀典大天后宮附近 / 公車-赤崁樓站 / 機車停車格 / 汽車收費停車格

在赤崁樓、台南祀典大天后宮附近的中西區美食─ 黑工號嫩仙草赤崁店，附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場，大眾運輸、騎車、開車前往都蠻方便的，免擔心找不到停車位。

仙草店門口

平日在中西區走走，微熱的中午時段到嫩仙草專賣、台南仙草推薦之一的黑工號嫩仙草赤崁店，吃碗料多多綜合嫩仙草。

在附近機車停車格停妥機車後，走路大約2分鐘即抵達位於台南市中西區永華路二段的黑工號嫩仙草赤崁店。

>>> 好康優惠分享

換季優惠

購買嫩仙草系列，加贈一份湯圓

黑工號嫩仙草赤崁店外帶點餐區

外帶點餐區

有提供外帶。

要外帶回家享用的朋友們，可以在專門設置的外帶點餐區點餐、結帳。

放大版菜單

貼心設置放大版菜單，方便參考、點餐。

付款方式

在黑工號嫩仙草赤崁店消費，可使用：

現金、台灣Pay、全盈+Pay、歐付寶、橘子支付付款。

黑工號嫩仙草赤崁店製餐區

整潔製餐區

黑工號嫩仙草赤崁店製餐區維持得相當整潔，讓喜愛嫩仙草的朋友們可以吃得美味、吃得安心。

現點現裝

按照點單順序，依序盛裝、出餐。

每日煮製配料

配料豐富的綜合嫩仙草，放在嫩仙草之上的配料也是相當重要的。

湯圓、紫米、西米露、芋頭、綠豆、珍珠、紅豆、薏仁、粉角等配料，均為定時定量煮製，保持最佳的好味口感。

黑工號嫩仙草赤崁店1F用餐空間

1F用餐空間

在製餐區旁，設置一整排的用餐區。

吧檯式座位區

\老宅注入新生/

保留老宅紅磚牆、地板，選用有質感帶有溫度感的木製桌面、高腳椅，以暖色調燈光點亮整個用餐空間。

一個人走進黑工號嫩仙草赤崁店吃嫩仙草，也可以感到很自在~

洗手間

在1F用餐空間走向樓梯，設置可使用的整潔洗手間。

黑工號嫩仙草赤崁店2F用餐空間

自助菜單區

自行拿取菜單、確認餐點內容到1F點餐區，點餐 → 結帳。

洗手台

方便在2F用餐的朋友們洗手使用。

自助回收區

享用完嫩仙草，自行將碗、餐具、垃圾帶到此區分類放置。

2F用餐空間

跟1F選擇同樣有質感、自帶溫度感的木製桌面，搭配設計款高腳椅、木製座椅。

黑工號嫩仙草赤崁店餐點分享

這天的下午茶點了：

綜合嫩仙草一號 + 奶油球

綜合嫩仙草七號 + 鮮奶

仙草冬瓜茶

人氣新品│綜合嫩仙草七號 + 鮮奶

綜合嫩仙草七號 + 鮮奶 75元

裝好裝滿，直到整碗滿滿滿的綜合嫩仙草七號，可選擇加購鮮奶、奶油球。

綜合嫩仙草七號

2023年底新推出的綜合嫩仙草七號，以滑溜嫩仙草為基底，加入軟Q有嚼勁可以吃得到糯米香氣的湯圓、鬆軟綿密的花生、甜嫩滑Q的薏仁，可以選擇加入一份鮮奶，風味層次更豐富。

人氣TOP1│綜合嫩仙草一號 + 奶油球

綜合嫩仙草一號 + 奶油球 70元

經典不敗的綜合嫩仙草一號，是只要有到黑工號嫩仙草赤崁店，就會點的品項之一。

綜合嫩仙草一號

咀嚼控很愛的軟糯湯圓、富嚼感的QQ西米露、不黏牙帶有淡淡甜香米香的紫米、芋頭控很愛的鬆軟芋頭，口感層次相當豐富。

飲料│仙草冬瓜茶

仙草冬瓜茶 甜度固定 50元

這杯仙草冬瓜茶很厲害！

滑嫩帶有清新香氣的嫩仙草為基底，加入直到滿杯的清甜冬瓜茶，順口、不死甜。

消費資訊

下午茶日期：2024/03月

付款方式：現金、台灣Pay、全盈+Pay、歐付寶、橘子支付

黑工號嫩仙草赤崁店餐點評價

Dcard推薦中西區美食，台南美食一日遊走進赤崁樓附近的台南仙草推薦─黑工號嫩仙草赤崁店。

在為老宅注入新生、溫度的空間裡，分食這次點的綜合嫩仙草七號、百吃不厭的綜合嫩仙草一號、順口好喝的冬瓜仙草，兩人各分食半碗的一號 + 七號，好滿足。

>>> 好康優惠分享

換季優惠

購買嫩仙草系列，加贈一份湯圓

黑工號嫩仙草赤崁店菜單

Dcard推薦中西區美食- 黑工號嫩仙草赤崁店菜單 (攝於2024/03月)

優惠資訊

換季優惠

購買嫩仙草系列，加贈一份湯圓

Dcard推薦中西區美食相關資訊

黑工號嫩仙草赤崁店

設施：洗手間

類型：Dcard推薦中西區美食 / 台南景點 / 台南仙草 / Dcard推薦台南美食 / 赤崁樓美食 / 台南育樂街美食

⏰ 營業時間

一~日 11：30~21：30 (週三公休)

📍 地址：台南市中西區永福路二段199號

📞 電話：06-222-3376

黑工號嫩仙草赤崁店FB粉絲頁



檢視較大的地圖

分店資訊

黑工號嫩仙草育樂店

⏰ 營業時間

一~日 12：00~22：00 (週三公休)

📍 地址：台南市東區育樂街185號

📞 電話：06-200-3376

黑工號嫩仙草IG

覺得我們分享的圖文對您有所幫助，可以幫我們點個「關注」還有「讚讚」鼓勵我們

想鼓勵我們、推薦美食、給予建議、詢問美食、旅遊等問題，都歡迎在文章底下留言給我們

也可以追蹤我們的instagram，會有更多即時的分享

謝謝大家，我們下篇分享見