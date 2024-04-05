20240404

關於：日日有春

地址：高雄市鼓山區裕誠路1298號

營業時間：週一至週日9:30-17:30(週三公休)

＊ 試營運期間，外帶享9折優惠哦 ＊

隱身於巷弄民宅內的日日有春，是我跟姐妹一起歡度大人兒童節用餐的地方，

透明的玻璃窗，搭配上木門與綠色植物，餐廳內的擺設以簡單溫暖的色調為主軸，

桌上以菜單的ＱＲ CODE碼取代傳統的紙本菜單，方便每一個客人掃碼馬上就能看到菜單，

當然我們這種老摳摳的熟妹，還是需要紙本研究一下訂餐的細節＾＾

米兒最喜歡日日有春的日日米食，絕對是可以讓您們吃飽又吃巧的早午餐！

＊慢燉牛排湯＊（限內用）

以慢火與蔬菜熬煮數小時的牛肉濃湯，搭配上舒肥過後的牛排肉，保留較完整的肉汁，讓牛肉不乾柴吃起來順口。

日日有春的牛排湯，牛排數量很多讓我跟姐妹還可以一起分食，

湯汁是另外盛裝於不銹鋼容器內，記得倒在盤內時，小心不要碰到瓶身，以免熱湯燙手哦～

這份餐點還附上了一塊麵包，喜歡喝熱湯的朋友，是道值得大推的餐點哦～

吸收湯汁濃郁香味後的舒肥牛排，吃起來的口感更為軟嫩鮮甜，

將麵包撕下一口口沾著湯汁配上一片牛肉，也是不錯的吃法。

＊玉米薯薯＊

放假時的早午餐會比較放肆，（哪一天不放肆了我就問ＸＤ）

總是喜歡再多加點其他的餐點來一起分食，玉米薯薯一上桌，我就不顧燙口的危險，馬上出手啦～

使用奶油烤過的甜玉米，與炸得酥脆的脆薯，熱熱的上桌就要熱熱的開吃～

大小容易入口的玉米，愛吃玉米的我三兩下就可以解決一塊ＸＤ

脆薯更是一邊聊天一邊就一根根往嘴巴送，可以跟朋友姐妹一起分食的這道玉米薯薯，

人多一起用餐的時候一定要點上一盤。

＊青柚手打漢堡排＊（附麥茶）

很夯的家庭料理，日式風味的手打漢堡排，以溫體豬肉再加入鈣質與蛋白質豐富的豆腐為餡料，

手捏製作成圓扁形狀，米兒最喜歡表面煎到有點恰恰的漢堡排，

配上日日有春精選的米食，與太陽蛋的結合，還有蔬菜一起入口，

這道營養滿分又吃得讓人十分心滿意足的漢堡排，一不小心連白飯都吃光光了～（說好的減肥呢！！！）

＊經典馬鈴薯燉肉＊（附麥茶）

日式經典家常菜馬鈴薯燉肉，以洋蔥、馬鈴薯、紅蘿蔔下去拌炒，

以牛肉下去燉煮成一鍋有蔬菜有肉有營養的料理，鬆軟的馬鈴薯與紅蘿蔔吸收了牛肉的香味，

燉煮的很入味的牛肉，吃起來也很順口不柴。

如果喜歡太陽蛋，

可以將太陽蛋汁一起和入飯與馬鈴薯、紅蘿蔔還有牛肉一起入口，

對不起這道菜我也可以一起吃光光（喂）

＊ 甜點 達克瓦茲（濃厚抹茶／莓果培茶）＊

外脆內軟的達克瓦茲，是繼可麗露後小米自己很喜歡的點心之一，

日日有春的達克瓦茲，內餡的口味有三種，用餐前我們就猶豫好久才決定了抹茶與莓果培茶。

每一盤的裝飾都會搭配碎巧克力與麥片，沒有過份甜膩的口感，不會搶了主角的丰采，

抹茶口味的達克瓦茲，適合喜歡抹茶苦味的女孩，莓果培茶內餡的達克瓦茲，適合喜歡酸甜酸甜的。

飯後甜點一人一口小小的達克瓦茲，剛剛好的甜甜

＊同場加映 日日黑糖布朗 ＊

起先聽到黑糖布朗，你們是不是跟小米一樣直覺以為是布朗尼呀？

日日有春為大家準備的日日黑糖布朗，上面一樣是冰淇淋沒錯，但是底下換成了日日現做的黑糖糕，

在冰淇淋上面還添加了堅果，吃甜點也要吃健康的概念，

熱呼呼的黑糖糕，搭配冰淇淋一起入口，爸爸媽媽不用擔心小朋友不適合吃巧克力，

換成黑糖糕一樣很美味又接地氣，推薦給大小朋友可以點來享用哦！

謝謝好姐妹特意帶我來吃好吃的療癒身心～

放假期間睡好睡飽再加上吃到好吃的料理，

當然要跟您們分享嚕＾＾

我是小米，希望你們會喜歡我今天的分享，

我們下次見