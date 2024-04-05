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【台北國父紀念館站】鈺鮨⎟無菜單日料推薦// 台北東區板前日料

2024-04-05 15:42:00 孵蛋的日常 人氣：107
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窩客好文

孵蛋的日常

發表篇數：28篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鈺鮨
phone02-27112258
place台北市大安區光復南路280巷37號1樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【台北國父紀念館站】鈺鮨⎟無菜單日料推薦// 台北東區板前日

【台北國父紀念館站】鈺鮨⎟無菜單日料推薦// 台北東區板前日

【台北國父紀念館站】鈺鮨

🍽 餐點：🌟🌟🌟🌟

🍽 環境：🌟🌟🌟🌟

🍽 服務：🌟🌟🌟🌟

🍽 人均 $3,000~$4,500、10%服務費

 

💛 孵蛋的日常有 IG 唷，歡迎 follow (傳送門在此) 💛

 

【餐廳資訊】

  • 地點：台北市大安區光復南路280巷37號
  • 電話：02-2711-2258
  • 營業時間：11:30-14:30 & 17:30-21:30（週一公休）
  • 可使用inline網路訂位（需支付訂金）
  • 提供無菜單料理 $2680與$3680 兩種價位，同行者需選擇同價位。

 


【先說結論】

從前菜、刺身、蒸物、一品料理、握壽司、烤物、炸物、湯品到甜點，超過十七道，吃完很滿足！
餐點不會到華麗精緻，但道道好吃。喜歡他們的生食佔比較高。
服務也非常好，料理師傅會跟客人適當互動，且服務員在旁觀察客人有需求，都會馬上服務。

 

 

【餐點】此次分享$2680套餐

 

漬物｜ 紅心芭樂、薑片、白蘿蔔。
個人因素我只敢吃白蘿蔔，很清爽

【台北國父紀念館站】鈺鮨⎟無菜單日料推薦// 台北東區板前日

 

前菜｜ 勾玉豆腐

很特別的前菜，沒有什麼豆腐味，是很像奶酪

【台北國父紀念館站】鈺鮨⎟無菜單日料推薦// 台北東區板前日

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刺身｜鮪魚

【台北國父紀念館站】鈺鮨⎟無菜單日料推薦// 台北東區板前日

 

刺身｜鯖魚✨（有✨表示特別喜歡）

一般會有鯖魚味道重、偏腥的印象。

所以吃到這道蠻驚訝的，沒有腥味，再配上蔥提升那鹹香的滋味。

那一絲一絲的不是牛蒡絲，而是烤過的稻草

【台北國父紀念館站】鈺鮨⎟無菜單日料推薦// 台北東區板前日

 

刺身｜干貝

很大顆的干貝，稍微炙燒過包入海苔中一起吃下。

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起司｜芒果與味噌口味

喜歡芒果的香氣十足。

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忘記是什麼了（抱歉🥺）

很像是什麼凍的，吃完熱呼呼的這道，準備開始吃握壽司拉～

【台北國父紀念館站】鈺鮨⎟無菜單日料推薦// 台北東區板前日

 

握壽司｜白干✨

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握壽司｜鯛（忘記是什麼鯛了😭）

【台北國父紀念館站】鈺鮨⎟無菜單日料推薦// 台北東區板前日

烏魚子麻糬✨

使用味噌醃漬的半熟烏魚子跟麻糬超搭！
烏魚子的鹹被麻糬中和掉～又有麻糬糯糯的口感，很療癒。

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握壽司｜沙丁魚✨

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握壽司｜尖梭魚✨

上頭是柚子蘿蔔泥，很提味。

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握壽司｜小黑鮪

本來很期待，卻沒有特別感覺。

【台北國父紀念館站】鈺鮨⎟無菜單日料推薦// 台北東區板前日

 

握壽司｜赤海膽鮭魚卵✨

一入口就非常鮮甜的海膽！

【台北國父紀念館站】鈺鮨⎟無菜單日料推薦// 台北東區板前日

 

手捲｜鮪魚泥

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握壽司｜中腹鮪魚

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握壽司｜青甘

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握壽司｜鰻魚

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厚蛋玉子燒✨

很像蜂蜜蛋糕！！

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【台北國父紀念館站】鈺鮨⎟無菜單日料推薦// 台北東區板前日

 

因為友人很喜歡吃玉子燒邊邊，被店家聽到，全部都切給朋友吃！

真是暖心（？）哈哈哈 直接服務滿分（？）

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滑菇味噌湯

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甜品

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清酒｜真澄

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吃到最後一組，留下來跟料理師傅小聊了一下
還被招待了自釀梅酒🙏

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【環境照】

客席座位十三人，另外也有一間包廂可容納十人。

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非業配文，單純分享個人用餐體驗，給大家參考 

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