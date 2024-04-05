【台北國父紀念館站】鈺鮨
🍽 餐點：🌟🌟🌟🌟
🍽 環境：🌟🌟🌟🌟
🍽 服務：🌟🌟🌟🌟
🍽 人均 $3,000~$4,500、10%服務費
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【餐廳資訊】
- 地點：台北市大安區光復南路280巷37號
- 電話：02-2711-2258
- 營業時間：11:30-14:30 & 17:30-21:30（週一公休）
- 可使用inline網路訂位（需支付訂金）
- 提供無菜單料理 $2680與$3680 兩種價位，同行者需選擇同價位。
【先說結論】
從前菜、刺身、蒸物、一品料理、握壽司、烤物、炸物、湯品到甜點，超過十七道，吃完很滿足！
餐點不會到華麗精緻，但道道好吃。喜歡他們的生食佔比較高。
服務也非常好，料理師傅會跟客人適當互動，且服務員在旁觀察客人有需求，都會馬上服務。
【餐點】此次分享$2680套餐
漬物｜ 紅心芭樂、薑片、白蘿蔔。
個人因素我只敢吃白蘿蔔，很清爽！
前菜｜ 勾玉豆腐
很特別的前菜，沒有什麼豆腐味，是很像奶酪！
刺身｜鮪魚
刺身｜鯖魚✨（有✨表示特別喜歡）
一般會有鯖魚味道重、偏腥的印象。
所以吃到這道蠻驚訝的，沒有腥味，再配上蔥提升那鹹香的滋味。
那一絲一絲的不是牛蒡絲，而是烤過的稻草！
刺身｜干貝
很大顆的干貝，稍微炙燒過包入海苔中一起吃下。
起司｜芒果與味噌口味
喜歡芒果的香氣十足。
忘記是什麼了（抱歉🥺）
很像是什麼凍的，吃完熱呼呼的這道，準備開始吃握壽司拉～
握壽司｜白干✨
握壽司｜鯛（忘記是什麼鯛了😭）
烏魚子麻糬✨
使用味噌醃漬的半熟烏魚子跟麻糬超搭！
烏魚子的鹹被麻糬中和掉～又有麻糬糯糯的口感，很療癒。
握壽司｜沙丁魚✨
握壽司｜尖梭魚✨
上頭是柚子蘿蔔泥，很提味。
握壽司｜小黑鮪
本來很期待，卻沒有特別感覺。
握壽司｜赤海膽鮭魚卵✨
一入口就非常鮮甜的海膽！
手捲｜鮪魚泥
握壽司｜中腹鮪魚
握壽司｜青甘
握壽司｜鰻魚
厚蛋玉子燒✨
很像蜂蜜蛋糕！！
因為友人很喜歡吃玉子燒邊邊，被店家聽到，全部都切給朋友吃！
真是暖心（？）哈哈哈 直接服務滿分（？）
滑菇味噌湯
甜品
清酒｜真澄
吃到最後一組，留下來跟料理師傅小聊了一下
還被招待了自釀梅酒🙏
【環境照】
客席座位十三人，另外也有一間包廂可容納十人。
非業配文，單純分享個人用餐體驗，給大家參考
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