這間燒肉吃到飽網路很多人推～平日晚上不到七點就客滿！平日來還有限定好康，超值饗宴只要599元！最貴豪華海陸饗宴吃到飽也只要899元，就能吃到澳洲M9和牛、蒜蓉鮑魚與金鑽大蝦，晚上9點後入場還加碼，啤酒調酒無限暢飲～

Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉 中壢店 在哪？

Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉在全省有7間分店！桃園中壢、新竹、台中、台南、高雄澄清與高雄中山店，今天來離我最近的中壢區延平店，汽車可停放延平路立體停車場步行約3分鐘，距離台鐵中壢站步行約10分鐘～

地址：桃園市中壢區延平路477號

聯絡電話：03-4270199

營業時間：平日17:30～00:00/假日11:30～00:00

兒童餐具、兒童座椅：有，有

清潔費：有10%

附設停車場：無（收費停車場，平日30元/時）

Oh ! Yaki 燒肉招牌也太可愛了！與一般燒肉門面很不一樣，招牌好有少女心充滿粉紅泡泡，店名直接翻譯：啊！烤肉(Yaki日語單詞烤意思）

平日五點半我們準時抵達，沒多久陸續客人入座，不到七點已經客滿要候位，趁還沒客滿我先拍空景～

兩邊用餐空間挺寬敞！輕工業文青風很好拍！現場幾乎都是四人桌，算一算約有15桌以上，很適合揪朋友同事來聚餐，每桌設有下崁式抽風設備，現場聞得到烤肉香，身上不會殘留過多烤肉味～

Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉(中壢店) 菜單

現場掃描QR CODE點餐！吃到飽有三種價位，超值饗宴599元、頂級饗宴699元、豪華海陸饗宴899元，超值饗宴599平日才有，599元就吃到24種肉品海鮮很划算，點699元以上加＋77元，升級微醺酒精飲料無限暢飲，這個我需要～

超值饗宴599元 、 頂級饗宴699元、 豪華海陸饗宴899元

90～110cm，收費100元

110～140cm，收費299元

以上均收10%服務費

用餐時間2小時（點餐時間1.5小時）

◎警語：喝酒不開車／未成年請勿飲酒

晚上九點後來吃燒肉！啤酒與調酒無限暢飲～

◎警語：喝酒不開車／未成年請勿飲酒

中間是餐點製作區，肉品現點現切很新鮮，整個開放式廚房挺乾淨，剛好看到員工串肉，整齊排放讓人有食慾～

自助區吃到飽

自助區提供醬料、飲料與冰淇淋！牆面有四種招牌人氣醬汁，辣味噌醬、芥末燒肉醬、和風果醋醬與蔥鹽，都是店家廚房自己調製，吃燒肉沾醬也很重要，第一輪吃原味、第二輪醬汁給它沾下去～

醬料區除了人氣四種醬料！還有辣椒、蒜頭、蔥花…等，新鮮檸檬角更是必拿～

飲料選擇也很多元！有冰沙、果汁、碳酸飲料、茶類可選～

泰國明果冰淇淋！6種口味有巧克力、南洋香芋、黃金榴槤、泰式奶茶、芒果與白玉荔枝，敢吃的朋友，飯後可來球榴槤冰淇淋～

每桌備品齊全！調味粉有玫瑰鹽與七味粉可使用，還有濕紙巾、衛生紙、牙籤與夾子，桌子旁皆有開關可調整火力大小～

豪華海陸饗宴899元加77元，整面菜單與酒精飲料都能隨便點，澳洲M9和牛、嫩肩牛、霜降牛…通通來一輪～

開胃小菜來兩盤！韓式泡菜、涼拌洋蔥好清爽，搭配燒肉吃還能解膩～

平日晚上客滿！上菜速度依舊很快！都不用怕會餓到，先來份韓式石鍋拌飯、鮭魚茶泡飯、鮭魚味噌湯，韓式石鍋拌飯很夠味，拌飯辣度指數約一顆星，鮭魚茶泡飯走清淡路線，鮭魚味噌湯很多魚肉～

澳洲M9和牛

來這要多點幾盤「澳洲M9和牛」樹狀油花很美！表面烤到血水滲出就能翻面，好鮮嫩的澳洲和牛，油脂滑嫩肉香甜好吃，光吃原味就很讚，這道我們至少續點了四、五盤，來這沒吃澳洲M9和牛真的太可惜～

特選嫩肩牛

喜歡吃肉肉朋友！建議直接點豪華海陸饗宴，看這厚度就知道有誘人！嫩肩牛表面撒點黑胡椒調味，四面烤熟剪成小塊，繼續烤五、七分熟最剛好，肉質厚實又Q彈，越咀嚼越香，都不用沾佐醬汁～

安格斯嫩肩牛排

吃燒肉一定要來塊大牛排！肉質柔嫩帶點嚼勁，咬起來挺有肉汁，生菜包肉加韓式泡菜超韓，光這樣我就能吃好幾塊～

難快生意那麼好！最貴豪華海陸饗宴不過899元！隨便點幾樣都無雷，每一種肉品都挺不錯，而且自己烤還能好吃，肉品肉質有把關～

「川味麻辣牛」朋友激推必點！牛五花醃製很夠味，加上五花烤起來速度快，一下就能吃，每一口都有麻辣鍋的香氣，肉質不會太乾含有水份，一不小心就吃完一盤～

肉片淋上特製醬汁！烤五分、七分熟最能保留牛肉油脂香味，總之烤肉要交給會烤的人，我出張嘴吃而已～

再來一份椒鹽雞軟骨、起司奶香土雞腿肉！烤雞軟骨口感香脆彈，適合撒點胡椒粉吃，土雞腿肉與雞軟骨都能沾裹起司一起吃，Q彈雞腿肉多了濃郁起司奶香，要趁熱吃才有牽絲感～

「秘傳壺漬牛肋條」好可愛也好吃！

牛肋條放到烤網中間表面烤熟，接著放烤到網邊慢火烤，掌握好火候燒烤時間，牛肋條外酥焦裡面鮮嫩，醃製好的牛肋條，不需要沾佐醬料就很夠味，口感味道都很好～

肉汁油脂不斷從表面流出！這肉質真的很不錯！

剝皮辣椒豬肉捲有辣度！喜歡吃辣朋友要點，外層豬肉帶點酥度，一口咬下是軟嫩剝皮辣椒，兩者結合毫不突兀，吃完一份立刻加點～

黃金松阪豬

黃金松阪豬一直都是我的最愛！烤到表面金黃赤色，夾起來帶有硬度即可，厚切加上剛好一口大小，越咀嚼越Q彈，朋友喜歡搭配韓式泡菜吃，我喜歡沾辣味增醬吃，一次可以吃到香甜辣三種風味～

油脂一直滴落在木炭上！炭火越燒越旺，特選醬燒雪花牛帶點粉嫩肉色好香，好想來碗白飯～

服務生會觀察是否要補炭、換網！這間服務不錯很有禮貌，店長還會不時會上前關心詢問～

單點 真露燒酒

+77元可享沙瓦類與啤酒無限暢飲！有葡萄沙瓦、青梅沙瓦、水蜜桃沙瓦、可爾必思沙瓦、荔枝沙瓦、啤酒無限點！沙瓦只有淡淡酒精微醺感，很適合揪姐妹一起微醺一下。（價格需統一同桌人都需加77元）

想要大口吃肉大口喝酒，可以和我一樣真露燒酒另外單點～

◎警語：喝酒不開車／未成年請勿飲酒

金鑽大蝦、天使紅蝦

換烤網烤海鮮繼續吃！12種海鮮有金鑽大蝦、天使紅蝦、鳳螺、椒鹽白蝦、白醬起司扇貝、特選腰子貝、超大鮮魷魚、酒燒白蝦…等，要找大胃王朋友才有辦法吃一輪，這盤鮮蝦尺寸都一樣大，看起來就是舒服～

吃原味都是碳烤香！烤蝦時擠點檸檬角，帶點酸味的檸檬烤蝦很清爽，金鑽大蝦彈牙、天使紅蝦肉質軟Q，蝦肉都不會糊糊的～

椒鹽肥腸、韓式香辣小花枝、韓式辣味角切牛！

韓式香辣小花枝好Ｑ彈，肥腸放旁邊烤久一點，把多餘油脂烤逼出來，烤到縮小一號表面有焦脆感，吃起來就是香啊！韓式辣味角切骰子牛大小，一口一個剛剛好，帶點脆口好好吃～

蒜蓉鮑魚

這是豪華海陸限定版！鮑魚淋上特製蒜蓉醬汁帶點微辣感，吃得到鮑魚鮮味，每一口都很Q彈，一份三顆一下就吃完，建議一次多點幾份才夠吃～

甜點紅豆紫米粥．烤麻糬

飯後甜點有烤麻糬、烤棉花糖、紅豆紫米粥、奶香起司地瓜與香蕉阿華田！

吃到現在我已經飽到天靈蓋，我吃太多肉肉，還是忍不住來碗紅豆紫米粥，涼涼紅豆紫米粥甜度適中，喝起來沒有一絲甜膩感～

飯後烤麻糬必點！烤麻糬也能加冰淇淋一起吃，外酥彈軟麻糬有煉乳甜、花生香，經典烤麻糬真的是吃不膩～

Oh ! Yaki 有三種價位吃到飽！超值饗宴599元是平日限定，喜歡吃肉肉海鮮直接點到最頂，豪華海陸饗宴也才899元，可以吃到澳洲M9和牛、嫩肩牛、黃金松阪豬、蒜蓉鮑魚..等，加77元微醺飲無限暢飲，以899元吃到飽來講，這肉質真的很不錯～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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