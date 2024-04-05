認識樂天皇朝這些年來，我不斷一再確認一個事實：

這是一家不怕給自己找麻煩的餐廳，不斷做著其他餐飲業者不可能做到的事！

例如一將整顆肉粽包進小籠包裡的「台灣粽小籠包」、整盅佛跳牆包入生煎包裡當餡料的「佛跳牆生煎包」、酥而不膩、香辣味鮮，喜歡異香的人一吃就圈粉的「剁椒臭豆腐雪茄卷」；再到新近開幕的「宏匯廣場店」強強聯手的 #新品「PIZZA 小籠包」，每一道餐點都像是「整師傅 寵樂粉」的極致美味，多重工序營造出來的好味，讓人一吃上癮，為避免師傅太累落跑，只能採「限時販售」，看到了絕對不容錯過！

身為新莊吃貨，二月底在新莊宏匯廣場粉絲頁看到開幕活動的好消息：

樂天皇朝vs樂天拉麵「宏匯廣場店」，兩店相依是一個雙店聯營的概念。

樂天餐飲2/21開幕日起一系列活動說明：

📌樂天皇朝

自3/4-4/30 #新品「PIZZA 小籠包」全門市(三店)同步限時販售238元/5粒。

📌樂蝦拉麵

自2/26-4/30 ＃新品「花黑PUN_拉麵套餐」全門市(雙店)同步限時販售 368元/套。

當下立刻呼朋引伴，嚐鮮去～

樂天皇朝 新莊宏匯店

官網 │粉絲專頁 │線上訂位 📍北市新莊區新北大道四段3號5樓 (新莊宏匯廣場 )

☎️02-8522-4688

⏰週日-週四 11:00-21:30 (21:00為最後點餐時間) 週五-週六 11:00-22:00 (21:30為最後點餐時間)

樂蝦拉麵 新莊宏匯店 官網 │ 粉絲專頁

📍新北市新莊區新北大道四段3號5樓 (新莊宏匯廣場 )

☎️02-8522-4988

⏰週日-週四 11:00-21:30 (21:00為最後點餐時間) 週五-週六 11:00-22:00 (21:30為最後點餐時間)

新莊宏匯廣場自2020 年 9 月底啟用之後，已然成為新莊人的美食&採購的生活中心，不管是從台北或新北都很容易到達的商場，搭乘大眾交通或開車都方便。身為新莊人的我，最常去逛的地方，偶爾吃飽喝足會順便在中港大排散步，或到國家電影及視聽文化中心看電影，現在我的愛店「樂天皇朝」進駐，到宏匯廣場將會變成是我的日常。

▌富麗堂皇的挑高用餐空間，果真具有皇朝的風範！

▲新加坡最大的中餐集團樂天餐飲旗下最受歡迎的品牌「樂天皇朝」，於2015首度進駐台灣台北，全球首創的八色小籠包在台灣打響名號深受國人喜愛，再以「樂蝦拉麵」接棒登台。集團在台首間雙店面落腳在新莊，一腳踏進「樂天皇朝」我就愛上了，這用餐環境真的太美了！

▲入口左側以小籠包源起年代-宋朝傑出的建築工藝與餐廳氛圍連結，以橘紅及溫潤的木色為主色調，立體的巨型落葉吊燈更是目光焦點所在，復古東方情調與現代幾何元素並存，呈現「樂天皇朝」從傳統中創新，親民且不失精緻的品牌定位。

▲入口右側的「樂蝦拉麵」則以溫暖明亮的燈光、清爽白木色系和線條活潑的手繪風壁畫打造年輕風格，與「樂天皇朝」的溫煦自持勾勒出「交界」主題感。新派中式拉麵情調，在配置自在的單人座、雙人桌與四人卡座的設計下，隨時展開友善的雙臂迎賓。

▲兩家店的共通點，就是半開放式的備餐空間，即將下肚的食物在眼前形成，總是令我吃得更安心。

▌無敵窗景佐餐，滋味就是特別不一樣！

▲時髦摩登、具有現代感的用餐區，再加上整面窗的開闊，遠處的建物和奔馳的機捷，讓這一餐變得更加美味。

▲寬敞的走道，連推嬰兒車也沒有問題，後方拉簾打開是一個大包廂，當成小型聚餐非常合適。

▲「樂天皇朝」每開一家門市，都會根據當地市場區隔研發全新小籠包口味，透過觀察，新莊副都心地區以年輕小家庭族群居多，點心主廚江奕煌（右）與世界冠軍披薩職人鄭羽辰Gino（左）經過廚藝交流，研發聯名款《PIZZA小籠包》，將中西代表料理撞擊出全新的味覺體驗，再一次驚艷市場。（圖片提供/樂天皇朝）

▲期間限定，只到4/30的 限量聯名款《PIZZA小籠包 (5粒) /238元》，紅黃雙色麵皮裡包入義大利番茄紅醬風味肉餡，咬下時，起司的拔絲效果與豐沛的湯汁皆誘人。

▲詳細菜單請：點我，以下餐點皆須另加10%服務費。

▲「樂天皇朝」小籠包的特色：皮薄如紙、每粒25克、巧手18折、湯汁飽滿，口感Q彈、湯汁清甜不油膩，每一籠小籠包皆出自藝術家之手，不管哪一種口味都好好味。

《特色皇朝小籠包(八色） /368元》

▲靈感源自法式甜點馬卡龍的八色小籠包，是全球首創的特色皇朝小籠包，繽紛的八種顏色全由天然食材提煉而成，多彩繽紛，光看就覺得賞心悅目。

匯集原味、糟溜絲瓜、鮑汁鮑魚、黑松露、起司、蟹粉、蒜香、川味等口味，現擀現包現蒸，上桌時，隨附一張卡片，請依順序品嚐，引領味蕾由清淡到濃烈：原味（白色）→糟溜絲瓜（綠色）→鮑汁鮑魚（淺褐色）→黑松露（黑色）→起司（黃色）→蟹粉（橙色）→蒜香（灰色）→川味（紅色） 。

原先的《鵝肝口味小籠包》退役，改由《鮑汁鮑魚小籠包》替補上陣，贏得眾人一致讚賞。

《鮑汁鮑魚小籠包(8粒) / 640元》

▲內餡混合豬肉、清雞湯凍及蔥薑汁，不只散發出鮑汁的鮮甜香醇，還帶有鮑魚丁的柔嫩彈牙咬感，吃起來爽度破表。

《上海生煎包 155元 /3顆×2份》

▲美麗的折痕賞心悅目，嚴選國產豬肉製成內餡，搭配青蔥的調味恰到好處，麵皮Q彈有咬勁、底層焦香酥脆，小心燙，一口咬下會爆汁，令人忍不住大呼過癮。

《蒜香排骨 360元》

事先醃漬入味，薄裹麵衣乾炸的大里肌肉排，味甜不柴，搭配自家煉製的金黃蒜酥品嚐、越咀嚼越能感受肉香汁甜，尤其靠近骨頭旁邊的筋膜，更是令人欲罷不能。

《四川辣子雞丁 350元》

色澤金黃的雞丁與艷紅的辣椒，光看顏色就令人心跳加速，入口後，一口大小的雞肉外酥內嫩，花椒香麻的尾韻在口中殘留，麻辣中吃得到肉甜，香辣過癮，喜歡吃辣的人真的會一口接一口，完全停不了手，是到樂天皇朝必點的經典菜色。

《私房酸菜魚 888元（大）/ 528元（小）》





▲融合客家酸菜與台灣酸菜心雙重酵香，鮮而不嗆，豚骨高湯味香甘醇，搭配細緻魚肉酸爽濃郁，風味自成一格。

《口水雞拌麵 268元》

▲「樂天皇朝」的口水雞的遵照四川做法，著重香辣帶勁，但為符合現代人注重養生，調整辣油比例並加入少量花生增添香氣，以花生醬的香甜平衡辣味，又不至搶掉原本麻辣的風采。

▲這道《口水雞拌麵》加入皮蛋與小黃瓜，風味更升級，拌勻之後，搭佐麵條食用真的超讚。

▲尤其在我們拍照完的第一時間，工作人員說了句：「我要拌囉」，說時遲那時快，就讓我們近距離看到俐落的拌麵與分麵功夫。

分麵是ㄧ種技術，不僅食材拌勻，分成三碗之後，每一碗都像一碗新的，一時之間，此起彼落的簌簌吸麵聲。

就在覺得有點辣時，這壺香氣十足的《蕎麥茶(壺) 128元》就是最佳救火隊，讓味蕾瞬間獲得救贖。

《蘿蔔絲酥餅 138元/3粒》

▲「樂天皇朝」的蘿蔔絲酥餅號稱功夫百摺、入口即化，秉持江浙點心傳統做法，先將酥皮揉成長條後加以反覆來回摺出漂亮的層次，下鍋後隨時控制油溫，以保持酥皮層鮮明次的美麗，真的是考驗麵點師傅的功力。

▲白蘿蔔切成細絲，翻炒之後加入微量的肉鬆，來降低菜本身的生味，更增加蘿蔔絲的豐富口感，炸功與火候掌握非常高明，不但保持表皮的層次明顯，還能做到不含油，內餡水潤清甜吃起來完全不油膩，美麗＆美味兼具，建議必點。

《宮廷驢打滾 115元/3顆×2份》

▲相傳驢打滾是慈禧太后最愛的甜點，軟Q略帶微黏的糯米皮，灑上氣味清香的黃豆粉，捲入綿滑的紅豆內餡，因為像驢子在黃沙中打滾而得名，造型別緻，層次分明，一口一個，甜而不膩，我不是慈禧，卻也很愛這一味。

《香煎豆沙鍋餅 168元》

▲金黃酥脆的薄皮，包入香甜的豆沙餡料，吃上一口幾乎都會點頭微笑，大人＆小孩都喜歡的一道甜點。

▌「樂蝦拉麵」靠美味圈粉，一吃成主顧。

▲毗鄰而立的兄弟店「樂蝦拉麵」，去年底才在台北南山微風展首店，以同時品嚐得到碩大鮮蝦與醇厚湯頭的蝦皇湯拉麵，甫推出就成為信義商圈的美食話題，上班族對於《招牌三寶蝦湯拉麵》、《酸菜金黃魚片雞白湯拉麵》等料豐味美、鑊氣足的拉麵趨之若鶩。

而我也在吃完的第三天再度回訪，但看到落落長又轉圈的排隊人潮，只能下一次再去了。

▌萬物皆漲，只有「樂蝦拉麵」在大方送！

拉麵系列單點變套餐，升級不加價！





▲在萬物齊漲的通膨時代「樂蝦拉麵」的執行董事劉素華豪氣的說：「吃麵也要有儀式感，單點麵款全數升級，變成包含三道清爽小菜的套餐，不須加價！增加的成本全數由樂蝦拉麵吸收。」而且三道小菜並不因為贈送就草率製作，加了花香的《桂花冰釀豆干》、爽脆的《黑金雲耳》、清脆的《柚香蘿蔔》，每一樣都好好吃喔，若是喜歡也可以單點，屬於開胃涼菜，更是轉換味蕾的最佳選擇。

▌樂蝦拉麵人氣推薦必嚐 TOP3： 《招牌三寶蝦湯拉麵》、《酸菜金黃魚片雞白湯拉麵》、《松露乾拌麵》，麵食控的我，三款我都愛。





▲鎮店招牌《招牌三寶蝦湯拉麵套餐 358元》

精心煉製的蝦皇湯，在熬煉蝦湯時，加入整隻老母雞與雞腳熬出天然膠質，以及加入整尾烘烤後的老虎蝦打碎提味增香，橘紅色澤的湯頭，讓人一喝就喊出：「這未免太蝦了吧，真的好好喝喔！」

▲鑊氣+老虎蝦火烤韻味+雞隻貢獻出的膠質，一整個鮮到爆！

蝦皇湯與碩大白蝦、鮮蝦雲吞、魚子蝦滑的超鮮組合，再添加八角、茴香、肉桂、丁香和白胡椒等香料，高麗菜增添甜脆感，以粵菜功夫炒出完美鑊氣，滿滿大火熱鏟下產生的迷人香味，山珍海味一樣樣往上加，堆疊出美好的層次與風味，靠的是功力與經驗，鮮醇滋味令人愛不釋口。





《酸菜金黃魚片雞白湯拉麵 288元》

▲以老母雞、肉桂、丁香、白胡椒等多種亞洲香料熬製而成的雞白湯 ，再加入酸菜的鮮香，湯頭喝起來清爽醇厚 ，搭配彈牙的拉麵簡單又不失美味，喝再多也不會膩。

▲為了讓金黃香酥的魚片能夠保有口感，貼心的另外擺放，讓食客可視個人喜好，調整魚片放進湯頭的時間。

《黑松露乾拌麵 288元》





▲這碗乾拌麵還未上桌，半路就用香氣告訴大家：「他來了」，黑松露的調味給的恰恰好，另外加入蒜油增添香氣以及麵體的滑順口感，等待友人先夾的過程中真的是一種折磨，他一夾高麵條，香氣就飄出來，實在太香了！





▲還會另附一碗雞白湯，透過鏡頭清楚可見湯頭的濃稠，短短的時間內，上面就會結成一層薄膜，滿滿的膠質微黏唇，搭配Q滑的麵條，一入口香氣四溢，每一口都是極致享受！





▲期間限定，只到4/30的台灣限定版《花黑PUN 368元》

豪華海味拉麵，料多湯醇超澎湃。





▲東洋味十足的《花黑PUN 》，黑嚕嚕的極細拉麵，是以墨魚汁特製而成的，再加入招牌的蝦皇湯為湯底，擺上豐富的「樂蝦拉麵」招牌的魚子蝦滑和提升特色的裹粉酥炸小花枝當配料，視覺效果豐盛愉悅。

▲整碗麵吃起來香濃滑順，滋味多元，搭佐彈牙的蝦滑與外酥內嫩的小花枝，只到四月底的台灣限定版，千萬別錯過！