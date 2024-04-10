不得不說現在幼兒園的教案越來越豐富了，中班上學期老師以果樹作為主軸，教他們用橘子數數到變化料理，這學期直接讓孩子們變身小小農夫，從種植到採收，在親手烹飪成美味佳餚，讓作為家長的我，覺得太有趣啦，還記得有一周貢丸寶寶帶了小黃瓜回家，當周學習單就是要完成一道蔬菜料理，還好我還有一些料理基礎，挑了難易度不高的涼拌小黃瓜，給貢丸寶寶動手做，可能小黃瓜脆脆的，貢丸寶寶經不起誘惑，直接變做邊吃，還沒涼拌好，小黃瓜就直接少了3分之1，哎呀！一個不小心又多話了，一起來做涼拌小黃瓜吧~~~
涼拌小黃瓜材料
▲貢丸寶寶一副厭世臉，因為他討厭拍照，我又白目的硬要拍
小黃瓜-----3~5根
大辣椒-----2根
蒜頭-----3~5顆
香油-----少許
鹽巴-----少許
糖-----少許
(以上份量僅供參考，畢竟媽媽們煮菜講求感覺XDD)
涼拌小黃瓜作法
1.把小黃瓜切成適合入口的大小(不管是段狀或塊狀都行)，並放入較大的容器當中(小鍋子或大碗都行)
(兒童用刀請小心，大人一定要在一旁看著)
2.灑入適量的鹽巴抓醃，放入冰箱等待30~1小時出水
3.把小黃瓜出的水倒掉，放入自己喜歡的調料，我們家吃的口味較清爽，所以只有加入蒜末.些許辣椒和10克砂糖調味(喜歡吃辣的朋友，也可以加入韓式辣醬或辣粉，變成韓式口味的)
4.最後淋上少許香油提味
5. 放到保鮮盒中，上下搖晃保鮮盒，讓調料跟小黃瓜可以混合的更均勻(沒有保鮮盒，也可以直接在本來的容器攪拌均勻)，在放到冰箱冷藏(大概半天就很入味了)
6. 美味的涼拌小黃瓜上桌了，貢丸寶寶早已經忍不住地吃了起來了
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