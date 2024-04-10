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涼拌小黃瓜。簡易版食譜。親子料理。簡單美味的涼拌小菜，夏日開飯前來上一盤開胃吧！

2024-04-10 21:00:00 Pink Girl 人氣：103
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窩客好文

Pink Girl

發表篇數：449篇

文章類別：美食-食譜料理

涼拌小黃瓜。簡易版食譜。親子料理。簡單美味的涼拌小菜，夏日開

 

 

不得不說現在幼兒園的教案越來越豐富了，中班上學期老師以果樹作為主軸，教他們用橘子數數到變化料理，這學期直接讓孩子們變身小小農夫，從種植到採收，在親手烹飪成美味佳餚，讓作為家長的我，覺得太有趣啦，還記得有一周貢丸寶寶帶了小黃瓜回家，當周學習單就是要完成一道蔬菜料理，還好我還有一些料理基礎，挑了難易度不高的涼拌小黃瓜，給貢丸寶寶動手做，可能小黃瓜脆脆的，貢丸寶寶經不起誘惑，直接變做邊吃，還沒涼拌好，小黃瓜就直接少了3分之1，哎呀！一個不小心又多話了，一起來做涼拌小黃瓜吧~~~

 

涼拌小黃瓜材料

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▲貢丸寶寶一副厭世臉，因為他討厭拍照，我又白目的硬要拍

 

小黃瓜-----3~5根

大辣椒-----2根

蒜頭-----3~5顆

香油-----少許

鹽巴-----少許

糖-----少許

 

(以上份量僅供參考，畢竟媽媽們煮菜講求感覺XDD)

涼拌小黃瓜作法

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1.把小黃瓜切成適合入口的大小(不管是段狀或塊狀都行)，並放入較大的容器當中(小鍋子或大碗都行)

 

(兒童用刀請小心，大人一定要在一旁看著)

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2.灑入適量的鹽巴抓醃，放入冰箱等待30~1小時出水

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3.把小黃瓜出的水倒掉，放入自己喜歡的調料，我們家吃的口味較清爽，所以只有加入蒜末.些許辣椒和10克砂糖調味(喜歡吃辣的朋友，也可以加入韓式辣醬或辣粉，變成韓式口味的)

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4.最後淋上少許香油提味

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5. 放到保鮮盒中，上下搖晃保鮮盒，讓調料跟小黃瓜可以混合的更均勻(沒有保鮮盒，也可以直接在本來的容器攪拌均勻)，在放到冰箱冷藏(大概半天就很入味了)

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6. 美味的涼拌小黃瓜上桌了，貢丸寶寶早已經忍不住地吃了起來了

 

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