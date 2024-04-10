自從家裡老車一個禮拜內接連出現兩個問題後(都是車子還沒上路時發現的)，我對於開車有些恐懼，大概有一個多月的時間我都直接帶著貢丸寶寶搭公車或火車去上早療課程(但車子女孩弟每周都有開去上班幾天，車子還是有在動)，前幾天收到了汽車檢驗的單子，才想說直接開車去上早療課，順便驗車，回程時想說貢丸寶寶也好久沒去公園了，隨便選了一個比較好停車的音符公園(高鐵兒十一公園)給他去放電，音符公園是七月初才剛開放的公園，屬於跟著傑克去冒險系列，這系列有6座公園分別是藤蔓冒險(高鐵公二)、森林公園(高鐵兒三)、冒險山丘(高鐵兒六)、傑克小路(高鐵兒九)和五色鳥之家(公兒26)，每個都很有特色，也都很吸引我跟貢丸寶寶，哈哈哈~~~希望暑假前可以帶他跑滿這六座呀！

高鐵公十一公園------音符公園

地址：隘口三街 與 隘口七街交叉口

開放時間：全日

停車資訊：高鐵停五停車場(一小時20元)

高鐵兒十一公園又稱音符公園(音符遊戲場)，以高音譜記號作為主軸，最吸引人的大概是兩座不同高度的溜滑梯了，一旁還有小孩們最愛的沙坑區，除了可以用趴爬的方式到溜滑梯主體外，後方也有設計了一段緩坡可以走上去，坡道旁裝有樂器，讓孩子可以邊走邊玩

音符遊樂場設施介紹▲

沙坑遊戲區旁設有洗手台，方便小孩們玩完沙後能把手腳簡單的沖洗乾淨

音符遊戲區

音符遊戲場是以兩座溜滑梯和多種攀爬遊具組合成的，較適合5歲以上的孩子遊玩，主體上也結合了音樂和樂器的元素，是座有趣又好玩的遊戲場

這個攀爬架大概有一層樓高左右，貢丸寶寶竟然能順順的爬上去，還能重複好多回，真讓我意外，只能說小孩為了玩，潛力可以被激發的





較低的溜滑梯滑起來很順，速度感十足，刺激又好玩





溜滑梯底部設計了一塊緩衝台，避免小孩們因速度過快而衝了出去

較高的溜滑梯大概有2~3層樓高，以藍綠相間的高塔造型分隔，溜滑梯本身則是設計成一段透明，一段原色的，小孩應該覺得很有趣，大人也比較好知道小孩滑到哪了



從攀爬網往高塔內看的視野不錯呢，上頭的空間感覺不會很壅擠

要玩較高的溜滑梯，只能爬攀爬網上去，貢丸寶寶為了想玩，真的很賣力耶

溜滑梯外觀採用木紋的輪廓，淡淡的奶茶色不管遠看還是近看，都蠻有質感的

個人覺得較高的這座溜滑梯，一開始溜的時候有些微卡，到快到出口時才比較順，但貢丸寶寶依舊玩的很開心

透明段可以偷窺孩子們，每次貢丸寶寶到這段，都會一直叫我，然後揮著他的小手



音符公園內也有一個適合年紀較大孩子用的滑竿，這高度看起來好刺激呀

溜滑梯下方的攀爬網，對貢丸寶寶來說好像不難，但很費力氣(可能因為需要撐上去下一層網)

溜滑梯主體下方的傳聲筒，貢丸寶寶好像很不懂這個玩法(但它也沒耐心等我去側跟他說話，就跑走了)，每次在公園裡看到這個，它都興致缺缺的

穿過小拱門，感覺到了不一樣的區域，這裡有傳聲筒.攀爬木條和小山洞

從緩坡下方也有一個小山洞可以穿越來這小區，貢丸寶寶一臉疑惑地爬過來，想說這什麼地方呀

緩坡另一側的三個山洞，每一個大小都不一樣呢

個人覺得這個攀爬木條略淺，攀爬時沒有這麼好踩，還好一旁有繩子可以輔助

溜滑梯後方有一條坡道，坡度較緩，兩側有圍欄保護著，適合各種年齡層的孩子遊玩，而且圍欄被漆上了黑白相交的顏色，很像鋼琴的琴鍵，這個小細節設計的真好

坡道由兩個U字形組成的，剛走進去時就會遇到交會點，大人們要小心頭別撞到了，上頭也有塗上一段紅色的油漆和警告標誌

沿著坡道前進就會看到第一個樂器，這應該是沙鈴吧，滾動它就會發出聲音了

這裡的鼓有三個不同的音調，每次經過這裡，貢丸寶寶都會意思意思的敲個兩下，再繼續往前跑

這個坡道較緩，所以也比較長，每次走上去大概都要30秒~1分鐘左右，所以貢丸寶寶都會選擇直接攀爬外面的設施比較快XDD

這個感覺跟沙鈴類型相似，旋轉就會發出不同音調的聲音，同時旋轉對貢丸寶寶來說真的蠻費力的(他本身肌耐力就比較差XDD)

這個比較像鈴鼓類的器具，可能因為在溜滑梯旁，貢丸寶寶一直忽視了它(畢竟溜滑梯還是比較吸引他的目光)

音符公園貼心設計了家長休息區，一整排有靠背的木椅，坐起來真的舒服很多XDD

沙坑遊戲區

音符公園的沙坑遊戲區是由遊戲沙桌和跳樁平衡木所組成的，目前看起來沙況不錯，貢丸寶寶看著別人玩沙，也哭著想要玩，可惜我們是臨時起意的，車上沒有被用衣物和玩沙工具呀

我還第一次看到這個造型的遊戲沙桌呢，一邊可以讓沙滑下，中間還有兩個漏斗可以灌沙，蠻有趣的

老實說跳樁平衡木對目前貢丸寶寶的能力來說不難，但他真的太害怕掉下來了，只好手腳並用的走完平衡木XDD

成人體健區

這感覺是公園改建前本來就有的，小小一區，目前有三個器材

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

歡迎加入粉絲團喔！

高鐵公十一公園------音符公園

地址：隘口三街 與 隘口七街 交叉口

開放時間：全日

停車資訊：高鐵停五停車場(一小時20元)



檢視較大的地圖