沖繩美國村的美食、甜點非常多，這間「Long Softcream Okinawa」就是一間人氣排隊的甜點店專門賣霜淇淋，招牌的巨無霸霜淇淋更是高大40公分高，看到別人手上拿的超長霜淇淋忍不住目光就被吸引過來，看老闆在機器前慢慢製作出霜淇淋的畫面還滿療育的，不管是當作下午茶還是飯後甜點都適合，不過40公分的霜淇淋吃完應該會非常有飽足感，如果還要吃正餐的話就要稍微注意一下。

餐廳資訊

美國村冰淇淋 名稱 : Long Softcream Okinawa

電話 : (+81)90-2198-5958

地址 : 沖繩縣美濱市中上郡北谷町9-1, Depot Island Building D (Google地圖)

營業時間 : 週一~週三、週六~週日 12:00-21:30

營業時間 : 週四~週五公休

官方網站 : ロングソフトクリーム 沖縄アメリカンビレッジ店

地點就在美國村的商店街裡面，那區就是「海濱購物與餐飲中心」，走到附近就能看到遊客手上拿著長長的霜淇淋在吃

餐廳環境

店門口旁的裝飾柱子就像是牛奶口味的霜淇淋，從外觀就能感受到這間霜淇淋店的特色

店內還有座位區，買完霜淇淋後可以直接坐在店裡面吃，也可以多點杯飲料當作下午茶或甜點組合

牆上有許多植栽的裝飾，整理的設計完全就是度假風格

菜單

主要的餐點就是霜淇淋，口味有「牛奶」跟「芒果」，餅乾有原味跟「巧克力」口味，另外最大的特色就是霜淇淋的長度共有三種選擇，分別是「20公分」、「30公分」以及「40公分」，光看菜單上的圖案就非常驚人，因為是一比一大小的菜單。除了霜淇淋外還有泡芙跟飲品，不過每天都有數量限定，晚餐過後常常都是售完的狀態

店內只有老闆一人，都是一位客人點完製作一份，現場看其他遊客點40公分的霜淇淋，製作過程不斷往下拉的畫面真的非常療育又壯觀

餐點介紹

因為我們是剛吃完晚餐，就點20公分芒果口味的嚐鮮看看，不過現場不少外國觀光客都是點40公分，一個人吃完飽足感滿分

霜淇淋的成分用料實在，剛拿在手上沒多久就已經開始融化，芒果口味吃起來在嘴中化開的時候芒果香會慢慢飄散出來，甜度調配的恰到好處不會過於甜膩

巧克力餅乾十分酥脆，一口咬下就能感受到巧克力的香氣，跟芒果一起吃非常搭

結語

這間霜淇淋店以40公分的巨無霸霜淇淋打響名號，不僅長度是沖繩第一也是全日本第一，裡面的用料也不馬虎，新鮮的食材製作出來融化的速度都很快，相機拍攝的速度要夠快不然霜淇淋就會漸漸融化流到手上。不像一般的霜淇淋店買完後都只能站著或是找其他地方慢慢吃，這間店還有附內用的座位，可以邊吃邊看老闆表演製作40公分的超級霜淇淋，現場大家相機聲跟讚嘆聲幾乎都沒有停過，如果有來美國村逛街的話記得可以買一支來吃吃看，40公分的霜淇淋可以家人或是朋友一同分享。