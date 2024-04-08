「AEON MALL永旺夢樂城沖繩來客夢」是沖繩縣內規模最大的購物商場，每一層樓的面積都非常廣闊，全部逛完至少也要花上半天至一天的時間，從精品品牌、服飾、電器、平價品牌、美妝、藥妝等商店應有盡有，還有知名的寶可夢中心可以逛，廣場中間還有大型水族箱讓遊客欣賞，如果逛累了有美食街，中庭也有許多座位可以坐著休息，不管是大熱天還是颳風下雨都適合，是一間親子逛街購物的好地點。

景點資訊

AEON MALL 名稱 : 永旺夢樂城 沖繩來客夢

電話 : (+81)98-930-0425

地址 : 沖繩縣中頭郡北中城村字RYCOM 1番地 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 10:00-22:00

官方網站 : 永旺夢樂城沖繩來客夢 – AEON MALL

集團網站 : AEON STYLE 來客夢

停車資訊 : 4000個免費車位

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交通資訊

◆ 開車前往

公車 :

◆ 搭乘高速巴士152到”永旺夢樂城沖繩來客夢”站下車

◆ 那霸機場搭乘(那霸~名護)巴士到”山里”站下車

◆ 單軌列車縣廳前站下車，搭乘23、90巴士到”比嘉西原”站(到 胡屋)下車

我們這次是自由行自駕，上午先去「波上宮」參拜，結束後再開約40分鐘左右的車到「AEON MALL RECOM」

周邊環境

整個購物中心的停車位高達4000個，有室內平面車位跟室內車位，室內的車位比較搶手如果是連假時段來要碰碰運氣才可以

從停車場走出來看到一台品客的遊戲機台，因為看到裡面的口味是沒有吃過的就停下來玩一次

模式是跟機器猜拳最後是拿到一罐「海老口味」，吃起來的味道滿特別的十分涮嘴

一樓商店(1F)

我們是從一樓最裡面開始逛，一開始看到的是「PETEMO」寵物店

不過這間分店主要是以狗狗類的為主，再來才是貓咪，最旁邊還有一小區是兔子、倉鼠區

最裡面是小動物區，每隻都非常有活力看到人來時都會雀躍的一直跳

對面就是知名的家具廠「NITORI」，佔地面積寬敞幾乎所有家庭用品都可以找到，許多商品也比台灣的便宜

往裡面走是服飾品牌「GU」，款式滿齊全的來日本就是要逛一逛服飾品牌

走到中間發現這裡也有「KOI Thé」飲料店，這是台灣50嵐飲料店的關係企業，點了一杯芒果綠茶來解解渴

AEON Mall最大的特色就是一樓廣場中的巨大水族箱

裡面的魚種豐富還有各種裝飾，讓人不自覺站在這裡看著魚群悠遊自由的游泳

除了小魚之外也有不少大型魚種，整個水族箱的魚群相處都滿融洽的不會互相打擾到

在水族箱的對面就是「寶可夢中心Pokémon Center」，也是人潮最多的一間商店

門口的椰蛋樹高度足足有兩層樓高，是整個AEON Mall最壯觀也最巨大的造型擺設

商店裡面販賣最多的就是娃娃系列，還有Switch的遊戲片，不過後面寶可夢的數量真的更新好快很多品種都已經不認識了QAQ

皮卡丘系列不管在哪個國家都是很受歡迎的，沖繩這邊還有特有的服裝造型，兩款都是祭典的衣服

如果喜歡大娃娃抱著的感覺，旁邊的架子有更大型的娃娃，表情細膩度也比較高

中間柱子這邊有一整排的寶可夢相關扭蛋，之前在一般扭蛋店看到的款式都只有幾種，這裡是直接全套都擺出來讓遊客自由選擇

最後決定扭一顆睡覺系列的扭蛋，得到的是炎兔兒，看到睡覺系列的扭蛋總覺得也想好好睡上一覺休息一下~

二樓商店(2F)

上來二樓從AEON Style這區開始逛，裡面主要都是各種小商店和藥妝店的區域

先來這裡買幾樣需要的藥妝商品，消費金額超過5000日圓以上就可以退稅

這個商品應該是算保健食品吧?滋養強壯肝臟用的，不過吸引我注意的是上面附贈的龍年鈴鐺

買完東西記得要注意一下各家商店的櫃台，不要拿著未結帳的商品就走去隔壁的商店逛~~

免稅櫃台跟服務台就在整個AEON Style的正中間，離開這個區域是找不到免稅櫃台喔~

買完藥妝後就開始逛二樓的商店，「LUPICIA」是專門販售茶葉的商店

每一款茶葉都有直接展示出來讓遊客觀看挑選 ，每款都有不同包裝跟不同的價位可以選

「THE SUNDRY」是一間以飾品店為主的商店，不管是耳環、戒指還是項鍊的款式都非常多樣，滿適合拿來當禮物送給親朋好友

戒指的部分滿多都是開口式的設計，可以讓手指頭戴起來更加靈活

中間廣場的空間十分寬敞還有許多沙發座位區可以休息，很多人都是滿小點心後坐在這裡享用

購物商場最多的就是服務品牌，「Vin」就是其中一間，雖然我是第一次看到這個品牌，不過衣服材質摸起來還算滿舒適的

「Standard Products」主要是賣生活用品以及廚房用品，除了服飾店外我還滿喜歡逛這類的廚房生活用品店，總希望未來自己買房後可以用上喜歡的物品

「UNIQLO」是台灣人非常熟悉的品牌，不過在AEON Mall裡面的格局比較特別，每層樓都有UNIQLO販賣的都是不同類型的衣物，每層都是分開結帳，內部也沒有通用的電梯或手扶梯，需要走到外面大廳的公用電梯才能逛其他層的UNIQLO

紅標就是特價商品，沒有特價是有些款式不一定會比台灣便宜，不過紅標的特價商品幾乎都會比台灣便宜不少，如果有喜歡一定不能錯過。

結語

因為時間的關係沒辦法每層樓都逛完，不過光一樓跟二樓就已經花了半天的時間，如果喜歡逛街的人又想要每層樓都慢慢逛建議安排一整天的行程比再過去美國村吃晚餐或是繼續往北部或是回南部的市區準備明天的行程。整體來說光停車位的數量就可以讓遊客省下不少時間，因為即便人潮多但4000個停車位幾乎不用擔心要花時間在等車位，購物商場內的商店每天都滿好逛的特別是還有寶可夢中心跟超大水族箱，一定是來這裡必逛的招牌。