〈邱佬員林素食〉店家特色

這次來到位於捷運南京復興站附近，用銅板價就可以享用古早味素食的〈邱佬員林素食〉嚐鮮。店家主打懷舊員林小吃，用最天然的食材烹煮出令人回味無窮的記憶美食，今天就來一探究竟吧～

〈邱佬員林素食〉餐點介紹

難得吃素點了滿滿一桌，但上菜後只顧著吃，忘了拍餐點個別的照片😅

下面是這次用餐後的推薦餐點✨️

招牌豆菜麵（圖片來源：邱佬員林素食IG粉專）

1. 招牌豆菜麵

這次點的主餐是「招牌豆菜麵」，是1950年代起源於員林、新營的地方小吃，黃麵條Q彈有嚼勁，豆芽菜的爽脆甘甜和淡醬油的清香縈繞唇齒之間，鋪上滿滿豆皮豐富整碗麵的口感層次，吃素也可以吃的清爽又滿足～

香菇滷白菜（圖片來源：邱佬員林素食IG粉專）

2. 香菇滷白菜

花費數小時製成的燉煮湯汁滷出來的白菜非常甘甜透軟好入口，吃得出白菜的鮮甜。店家嚴選的埔里香菇也非常夠味，是令人懷念的好味道

招牌豆皮蘿蔔湯（圖片來源：邱佬員林素食IG粉專）

3. 招牌豆皮蘿蔔湯

使用天然蔬菜熬煮的高湯非常清甜爽口不死鹹，白蘿蔔也是精挑細選，燉煮出食材本身的甘甜和恰到好處的口感

〈邱佬員林素食〉用餐心得

整體來說餐點用料非常天然，吃得出食材本身的自然甜味。和一般素食料理不一樣，吃起來非常爽口不油膩，是想要偶爾吃素時會回訪的店家～

〈邱佬員林素食〉店家資訊

【行天宮總店】

營業時間：週一至週日10：45～19：00

地址：台北市中山區民權東路二段113巷1弄2號（近捷運行天宮站）

電話：02-25063958

【南京店】

營業時間：週一至週五11：00～20：00、六日店休

地址：台北市松山區南京東路三段285號1樓（近捷運南京復興站）

電話：02-25472958