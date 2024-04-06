芳樂稷串燒居酒屋

位於三和國中站附近，新開幕的三重居酒屋芳樂稷串燒居酒屋，主打各種串燒、烤物、炸物等，餐點用心份量大，尤其是軟西最愛的明太子，舖滿滿超有誠意，海鮮控會為之瘋狂的一夜干，除了常見的午仔魚之外，居然還有透抽版本，芳樂稷串燒居酒屋點滿滿一桌佳餚人均約700-800，以居酒屋價格來說算是相當親民。芳樂稷串燒居酒屋還有包廂座位區， 跟朋友同事姐妹來吃飯用餐有私人空間，可以看Netflix、Youtube，不怕吵到其他客人，簡直就是三重最佳聚餐居酒屋，新開幕三重餐廳推薦給軟絲們。芳樂稷串燒居酒屋一樣收錄在軟西的台北居酒屋、台北串燒推薦。

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這次軟西來探索三重美食，今年全新開幕的芳樂稷串燒居酒屋，就在三和國中站附近，散步過來看到超大搶眼燈光標語，喝酒會富只好多喝一點(誤。

三重餐廳 芳樂稷串燒居酒屋用餐環境

一踏進芳樂稷串燒居酒屋就被滿滿日式元素包圍，不管是天狗、狐狸面具，或是格子狀日式窗戶隔出來的包廂空間，再配上時下紅透半邊天的鬼滅相關擺飾，座位大約2-4人座，人數更多還有包廂選擇，三重聚餐餐廳推薦給軟絲們。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

另外芳樂稷串燒居酒屋還推出壽星生日優惠，生日當月用餐95折，當日的話則是9折，每個檔期會有不同的活動，都會更新在店外黑板上，接下來要生日的朋朋們趕快揪一波出發芳樂稷串燒居酒屋吧!

如果人數比較多的話，芳樂稷串燒居酒屋還有2個包廂，小包廂容納約6人，低消NT5000，大包廂則是可以容納8-10人左右，低消NT8000，不分平假日都是這個價錢，來三重餐廳包廂找芳樂稷串燒居酒屋就對了。

大包廂裡面還有個大電視，可以看Netflix、Youtube，朋友聚餐還可以邊看邊聊，這麼愜意的空間真的很佛心阿。

芳樂稷串燒居酒屋一樣收錄在軟西的台北居酒屋、台北串燒推薦、台北包廂餐廳推薦中。

三重餐廳 芳樂稷串燒居酒屋美食介紹

招待小菜

這是每一桌都會招待的小菜，這次來到芳樂稷串燒居酒屋是豆乾，台式口味醬汁巴著吃起來順口滷香氣，開胃小菜準備接下來大快朵頤啦。

胡麻沙拉(NT100)

切得細碎的爽脆高麗菜絲搭配清新芝麻香胡麻醬，跟坊間濃綢黏膩的醬有著天壤之別，整盤當做串燒重口味的中間轉換很剛好。

明太子玉子燒(NT140)

芳樂稷串燒居酒屋的明太子系列拜託一定要點!軟西五星推薦，明太子本身的鹹香不會死鹹，帶點甜甜甘口，吃下去綿密細緻還帶炙燒香氣，下面玉子燒超柔嫩滑，澎潤的蛋香一咬下四溢，超喜歡這道。

明太子飯糰(NT90)

明太子飯糰更是絕了，上面炙燒過後變得脆口，飯糰表面微微恰恰，裡面卻是紮實不濕軟，咬一口就鬆開的飯粒配上有點辛口辣度的鹹甜明太子，這顆真的來芳樂稷串燒居酒屋必點。

和風生牛肉(NT160)

生牛肉本身肉嫩甘甜，拌入療癒蛋黃，細嫩色澤裹上層蛋液，芝麻鮮香和微嗆鼻紫洋蔥，外面一份通常200起跳，在芳樂稷串燒居酒屋160就能享用。

鹽烤雙蔥牛肋條(NT150)

看這滿滿爆量的洋蔥和蔥花，一咬下去辛香撲鼻通腦門，有著牛肉的多汁和彈牙嫩口Q勁，超級涮嘴。

番茄豚肉串(NT140)

青蔥牛肉串(NT150)

番茄豬入口時帶來的爆汁及酸香，滿滿水潤中和油膩感，每次去居酒屋軟西都很愛點這道。

牛肉嫩薄，用牙輕扯一絲絲肉感滑過舌尖留香，蔥段有著炭香，搭上七味粉豐富層次美味爆棚。

鹽蔥豬舌(NT140)

雞皮(NT90)

有別於一般居酒屋用牛舌，芳樂稷串燒居酒屋選用豬舌，軟西第一次吃到很新奇，不過因為豬味比較重一點，加上吃起來很像豬肝口感，軟西實在不太敢吃，倒是柯吃得津津有味覺得有嚼勁很好入口，比較適合不怕豬味的朋朋唷!

這真的是我史上吃過最脆的雞皮了!咬下去那個卡滋卡滋完全沒有停過，脆得像餅乾但是入口後就會有雞皮本身的Juicy跟Q滑，超好吃一個人直接嗑掉兩串都沒問題。

醬燒雞翼(NT140)

雞翅醬汁的甜度剛剛好，除了本身的醬香外，點綴芝麻化龍點精，油潤中帶股清新。

明太子雞腿肉(NT150)

雞腿肉超飽滿，肉彈Q嫩咬下去噴汁，上面厚實甘甜鹹香明太子簡直軟西心頭好。

櫻花蝦炒飯(NT180)

芳樂稷串燒居酒屋的炒飯粒粒乾爽分明，邊吃邊飄散鍋香氣，酥脆櫻花蝦穿梭其中，米飯和食材融合得恰到好處。

松阪豬炒水蓮(NT150)

水蓮有沒有爽脆就可以看出師傅工夫，脆口清爽，雖然松阪豬比較小塊一點，微微彈牙比較像是小配角，但以這個價格來說相當經濟實惠啦!

日式揚出豆腐(NT120)

芳樂稷串燒居酒屋嫩到筷子輕輕一撥就分離，滑嫩咕溜，豆香濃爽口好吃。

廣島炸牡蠣(NT200)

炸牡蠣外皮酥到不行，一咬下去是在嘴裡傳出療癒刷刷刷聲響，麵衣滿薄的，金黃酥脆和裡頭肥嫩牡蠣兩種截然不同口感，相當下酒的一道菜。

清酒蛤蜊(NT150)

上面有滿滿蒜粒，吃的時候不僅能感受到蛤蜊本身的鮮味，還有濃厚醒腦的蒜味，吃完不會臭嘴反而是股強烈辛香，讓人忍不住一顆一顆，很快就見底了。

鹽烤明蝦(NT350)

蝦子一上桌軟西就驚呼好大隻喔!看似簡單鹽烤，但烤功一流才能逼出蝦子本身的鮮甜，不需要額外醬料就很海味鮮甜了。

透抽一夜干(NT320)

之前只吃過魚類的一夜干，沒想到芳樂稷串燒居酒屋把透抽也拿來一夜干，切成細條狀更好入口，一條條吃起來ㄉㄨㄞ夭夭Q彈，很有嚼勁邊嚼邊飄散海鮮甜味。

午仔魚一夜干(NT320)

午仔魚肉質細膩柔軟，內裡油脂芬芳，接近上層還帶酥脆口感，上方魚皮、魚鰭焦脆，海鮮控會愛上的午仔魚。

炸吐司(NT20/個)

有別於一般甜點都是烤麻糬，芳樂稷串燒居酒屋創意甜品炸吐司，吃起來還真的跟麻糬有幾分相似，但不同的是外層有著吐司酥條般的脆口，內裡吐司奶香軟綿蓬鬆，即使剛剛已經飽到不行，這塊上桌還是馬上就被解決了!

蜜柑酒(NT200)

Orion生啤(NT160)

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

除了常見的啤酒外，也很推薦芳樂稷串燒居酒屋這次軟西喝的蜜柑酒，喝起來很像新鮮蜜桃+柳橙果汁，酒感不重，很適合女孩子。

三重餐廳 芳樂稷串燒居酒屋菜單

芳樂稷串燒居酒屋

雖然軟西平常很少在三重活動，但這次新開幕的芳樂稷串燒居酒屋根本就是寶藏店家，價格親民合理，氣氛佳適合聚餐，有其他三重不錯的餐廳也歡迎推薦給軟西，三重餐廳推薦給軟絲們!芳樂稷串燒居酒屋一樣收錄在軟西的台北居酒屋、台北串燒推薦。

▻原文:三重餐廳推薦》芳樂稷串燒居酒屋◅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

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