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三重餐廳推薦「芳樂稷串燒居酒屋」三重美食適合聚餐平價串燒 - 軟西，遊記

2024-04-06 09:47:00 軟西，遊記 人氣：103
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軟西，遊記

發表篇數：478篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：芳樂稷居酒屋
phone-0939871786
place新北市三重區忠孝路二段68號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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芳樂稷串燒居酒屋

位於三和國中站附近，新開幕的三重居酒屋芳樂稷串燒居酒屋，主打各種串燒、烤物、炸物等，餐點用心份量大，尤其是軟西最愛的明太子，舖滿滿超有誠意，海鮮控會為之瘋狂的一夜干，除了常見的午仔魚之外，居然還有透抽版本，芳樂稷串燒居酒屋點滿滿一桌佳餚人均約700-800，以居酒屋價格來說算是相當親民。芳樂稷串燒居酒屋還有包廂座位區， 跟朋友同事姐妹來吃飯用餐有私人空間，可以看Netflix、Youtube，不怕吵到其他客人，簡直就是三重最佳聚餐居酒屋，新開幕三重餐廳推薦給軟絲們。芳樂稷串燒居酒屋一樣收錄在軟西的台北居酒屋台北串燒推薦

歡迎追蹤軟西FB/IG/LINE

跟著軟西看下去

▻原文:三重餐廳推薦》芳樂稷串燒居酒屋

這次軟西來探索三重美食，今年全新開幕的芳樂稷串燒居酒屋，就在三和國中站附近，散步過來看到超大搶眼燈光標語，喝酒會富只好多喝一點(誤。

三重餐廳 芳樂稷串燒居酒屋用餐環境

一踏進芳樂稷串燒居酒屋就被滿滿日式元素包圍，不管是天狗、狐狸面具，或是格子狀日式窗戶隔出來的包廂空間，再配上時下紅透半邊天的鬼滅相關擺飾，座位大約2-4人座，人數更多還有包廂選擇，三重聚餐餐廳推薦給軟絲們。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

另外芳樂稷串燒居酒屋還推出壽星生日優惠，生日當月用餐95折，當日的話則是9折，每個檔期會有不同的活動，都會更新在店外黑板上，接下來要生日的朋朋們趕快揪一波出發芳樂稷串燒居酒屋吧!

如果人數比較多的話，芳樂稷串燒居酒屋還有2個包廂，小包廂容納約6人，低消NT5000，大包廂則是可以容納8-10人左右，低消NT8000，不分平假日都是這個價錢，來三重餐廳包廂找芳樂稷串燒居酒屋就對了。

大包廂裡面還有個大電視，可以看Netflix、Youtube，朋友聚餐還可以邊看邊聊，這麼愜意的空間真的很佛心阿。

芳樂稷串燒居酒屋一樣收錄在軟西的台北居酒屋台北串燒推薦台北包廂餐廳推薦中。

三重餐廳 芳樂稷串燒居酒屋美食介紹

招待小菜

這是每一桌都會招待的小菜，這次來到芳樂稷串燒居酒屋是豆乾，台式口味醬汁巴著吃起來順口滷香氣，開胃小菜準備接下來大快朵頤啦。

胡麻沙拉(NT100)

切得細碎的爽脆高麗菜絲搭配清新芝麻香胡麻醬，跟坊間濃綢黏膩的醬有著天壤之別，整盤當做串燒重口味的中間轉換很剛好。

明太子玉子燒(NT140)

芳樂稷串燒居酒屋的明太子系列拜託一定要點!軟西五星推薦，明太子本身的鹹香不會死鹹，帶點甜甜甘口，吃下去綿密細緻還帶炙燒香氣，下面玉子燒超柔嫩滑，澎潤的蛋香一咬下四溢，超喜歡這道。

明太子飯糰(NT90)

明太子飯糰更是絕了，上面炙燒過後變得脆口，飯糰表面微微恰恰，裡面卻是紮實不濕軟，咬一口就鬆開的飯粒配上有點辛口辣度的鹹甜明太子，這顆真的來芳樂稷串燒居酒屋必點。

和風生牛肉(NT160)

生牛肉本身肉嫩甘甜，拌入療癒蛋黃，細嫩色澤裹上層蛋液，芝麻鮮香和微嗆鼻紫洋蔥，外面一份通常200起跳，在芳樂稷串燒居酒屋160就能享用。

鹽烤雙蔥牛肋條(NT150)

看這滿滿爆量的洋蔥和蔥花，一咬下去辛香撲鼻通腦門，有著牛肉的多汁和彈牙嫩口Q勁，超級涮嘴。

番茄豚肉串(NT140)

青蔥牛肉串(NT150)

番茄豬入口時帶來的爆汁及酸香，滿滿水潤中和油膩感，每次去居酒屋軟西都很愛點這道。

牛肉嫩薄，用牙輕扯一絲絲肉感滑過舌尖留香，蔥段有著炭香，搭上七味粉豐富層次美味爆棚。

鹽蔥豬舌(NT140)

雞皮(NT90)

有別於一般居酒屋用牛舌，芳樂稷串燒居酒屋選用豬舌，軟西第一次吃到很新奇，不過因為豬味比較重一點，加上吃起來很像豬肝口感，軟西實在不太敢吃，倒是柯吃得津津有味覺得有嚼勁很好入口，比較適合不怕豬味的朋朋唷!

這真的是我史上吃過最脆的雞皮了!咬下去那個卡滋卡滋完全沒有停過，脆得像餅乾但是入口後就會有雞皮本身的Juicy跟Q滑，超好吃一個人直接嗑掉兩串都沒問題。

醬燒雞翼(NT140)

雞翅醬汁的甜度剛剛好，除了本身的醬香外，點綴芝麻化龍點精，油潤中帶股清新。

明太子雞腿肉(NT150)

雞腿肉超飽滿，肉彈Q嫩咬下去噴汁，上面厚實甘甜鹹香明太子簡直軟西心頭好。

櫻花蝦炒飯(NT180)

芳樂稷串燒居酒屋的炒飯粒粒乾爽分明，邊吃邊飄散鍋香氣，酥脆櫻花蝦穿梭其中，米飯和食材融合得恰到好處。

松阪豬炒水蓮(NT150)

水蓮有沒有爽脆就可以看出師傅工夫，脆口清爽，雖然松阪豬比較小塊一點，微微彈牙比較像是小配角，但以這個價格來說相當經濟實惠啦!

日式揚出豆腐(NT120)

芳樂稷串燒居酒屋嫩到筷子輕輕一撥就分離，滑嫩咕溜，豆香濃爽口好吃。

廣島炸牡蠣(NT200)

炸牡蠣外皮酥到不行，一咬下去是在嘴裡傳出療癒刷刷刷聲響，麵衣滿薄的，金黃酥脆和裡頭肥嫩牡蠣兩種截然不同口感，相當下酒的一道菜。

清酒蛤蜊(NT150)

上面有滿滿蒜粒，吃的時候不僅能感受到蛤蜊本身的鮮味，還有濃厚醒腦的蒜味，吃完不會臭嘴反而是股強烈辛香，讓人忍不住一顆一顆，很快就見底了。

鹽烤明蝦(NT350)

蝦子一上桌軟西就驚呼好大隻喔!看似簡單鹽烤，但烤功一流才能逼出蝦子本身的鮮甜，不需要額外醬料就很海味鮮甜了。

透抽一夜干(NT320)

之前只吃過魚類的一夜干，沒想到芳樂稷串燒居酒屋把透抽也拿來一夜干，切成細條狀更好入口，一條條吃起來ㄉㄨㄞ夭夭Q彈，很有嚼勁邊嚼邊飄散海鮮甜味。

午仔魚一夜干(NT320)

午仔魚肉質細膩柔軟，內裡油脂芬芳，接近上層還帶酥脆口感，上方魚皮、魚鰭焦脆，海鮮控會愛上的午仔魚。

炸吐司(NT20/個)

有別於一般甜點都是烤麻糬，芳樂稷串燒居酒屋創意甜品炸吐司，吃起來還真的跟麻糬有幾分相似，但不同的是外層有著吐司酥條般的脆口，內裡吐司奶香軟綿蓬鬆，即使剛剛已經飽到不行，這塊上桌還是馬上就被解決了!

蜜柑酒(NT200)

Orion生啤(NT160)

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

除了常見的啤酒外，也很推薦芳樂稷串燒居酒屋這次軟西喝的蜜柑酒，喝起來很像新鮮蜜桃+柳橙果汁，酒感不重，很適合女孩子。

三重餐廳 芳樂稷串燒居酒屋菜單

芳樂稷串燒居酒屋

雖然軟西平常很少在三重活動，但這次新開幕的芳樂稷串燒居酒屋根本就是寶藏店家，價格親民合理，氣氛佳適合聚餐，有其他三重不錯的餐廳也歡迎推薦給軟西，三重餐廳推薦給軟絲們!芳樂稷串燒居酒屋一樣收錄在軟西的台北居酒屋台北串燒推薦

▻原文:三重餐廳推薦》芳樂稷串燒居酒屋

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

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芳樂稷串燒居酒屋

✓芳樂稷串燒居酒屋地址：新北市三重區忠孝路二段68號(地圖點我)

✓芳樂稷串燒居酒屋交通：捷運新蘆線(O線、橘線)三和國中站

✓芳樂稷串燒居酒屋電話：0939871786

✓芳樂稷串燒居酒屋營業時間：二到四、日18:00-01:00，五六18:00-02:00，周一公休

✓芳樂稷串燒居酒屋臉書粉絲團芳樂稷串燒居酒屋 FB

✓備註：可訂位，壽星生日當月95折、當日9折，有包廂

▻合作請洽：puddingann@gmail.com◅

▻歡迎追蹤軟西◅

  

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芳樂稷串燒居酒屋可以訂位嗎?

芳樂稷串燒居酒屋可訂位。

芳樂稷串燒居酒屋包廂低消多少?

芳樂稷串燒居酒屋包廂不分平假日，小包廂容納約6人，低消NT5000，大包廂容納8-10人左右，低消NT8000。



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