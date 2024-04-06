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台南異國料理推薦｜手工三層漢堡｜起司窯烤披薩｜炸魚塔可｜醬醬披薩推薦

2024-04-06 17:46:00 鮪魚肚的秘笈 人氣：111
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窩客好文

鮪魚肚的秘笈

發表篇數：116篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Big John Pizza 醬醬披薩
phone0975-013635
place台南市東區中華東路三段351號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南美食餐廳推薦：醬醬披薩，多人聚餐的好選擇！手工窯烤披薩/

又是報到醬醬披薩的一天！最近我們超愛吃漢堡和披薩，一禮拜不吃一次就會渾身不對勁XD

 

👇醬醬披薩是一家主打手工窯烤披薩和手做漢堡的餐廳，位於台南市東區。

台南美食餐廳推薦：醬醬披薩，多人聚餐的好選擇！手工窯烤披薩/

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台南美食餐廳推薦：醬醬披薩，多人聚餐的好選擇！手工窯烤披薩/

 

👇醬醬披薩推薦特色餐點與熱銷披薩口味。

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👇店內環境很有英國簡約的味道，座位間距也十分寬敞，用餐起來不會感到擁擠。

台南美食餐廳推薦：醬醬披薩，多人聚餐的好選擇！手工窯烤披薩/

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👇選好位置看到餐桌上的桌卡，居然有新菜上市，我們來很多次大部分餐點都吃過了，看到新菜當然要吃看看！

台南美食餐廳推薦：醬醬披薩，多人聚餐的好選擇！手工窯烤披薩/

 

因為餐點都是現點現做，用餐顛峰時間需要等一下，這段時間很適合跟家人聊聊天，滿難得的空閒。

 

餐點介紹

新菜：紅酒肉醬寬扁麵

👇這是很道地義式的做法，寬扁麵口感偏硬，咬起來Q彈有嚼勁，肉醬以豬肉、紅酒燉煮而成，香氣濃郁，醬汁鹹香入味，還用了兩種起司！店長也特別推薦可以搭配TABASCO或是辣椒粉一起享用會非常美味。

台南美食餐廳推薦：醬醬披薩，多人聚餐的好選擇！手工窯烤披薩/

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👇英國媽媽家傳的香蒜麵包，蒜頭看得見、自然蒜香，吃到最後一定要用麵包把肉醬掃光光！

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新菜：起司辣醬薯條（可做不辣）

👇薯條炸得酥脆可口，搭配會牽絲的莫札瑞拉起司，辣醬、墨西哥辣椒鹹香微辣，讓人忍不住一口接一口。

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三層牛肉起司漢堡（可另加培根）

👇好邪惡（吸口水🤤）

這厚實的三層牛肉漢堡是我的最愛，幾乎每次來都會點。

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👇手工漢堡麵包烤到外皮酥脆裡面鬆軟，牛肉排可口多汁，搭配鹹香起司、無毒生菜，口感已經很豐富，我又多加了培根，香氣十足，讓我大呼過癮！

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八寸臘腸手工窯烤披薩

👇八寸臘腸手工窯烤披薩是店內的經典披薩口味。

台南美食餐廳推薦：醬醬披薩，多人聚餐的好選擇！手工窯烤披薩/

 

👇手工餅皮薄脆，邊邊吃起來就像餅乾，中間口感有嚼勁，臘腸鹹香夠味，搭配兩種含乳量高的熟成和水牛莫札瑞拉起司，我們家不管大人小孩都很愛，吃起來很香。

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炸魚塔可taco

👇炸魚外酥內嫩，搭配酸奶油和莎莎醬，塔可餅也是手工餅皮，整體酸甜鹹辣的滋味，其實一大口咬下真的挺滿足的XD

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檸檬紅茶

👇鮮檸檬微酸帶皮香、紅茶回甘解渴，非常適合在炎炎夏日享用。

台南美食餐廳推薦：醬醬披薩，多人聚餐的好選擇！手工窯烤披薩/

 

英式鮮奶茶&石榴果醋氣泡飲

👇英式鮮奶茶伯爵茶味濃郁，奶香溫醇，甜度剛剛好，非常順口；石榴果醋酸甜可口，氣泡量也很足，更加清爽解渴。

台南美食餐廳推薦：醬醬披薩，多人聚餐的好選擇！手工窯烤披薩/

我覺得醬醬披薩是一家非常適合聚餐的美食餐廳，所以我們才很常來，整體餐點份量都滿夠的，建議多人用餐可以多點幾種不同口味的餐點，一起分享！下次如果想吃窯烤披薩、美式漢堡、肉醬麵，推薦你們來醬醬披薩

醬醬披薩

地點：台南市東區中華東路三段351號

電話：0975 013 635

營業時間：

週一～週五16:30-21:00(賣完提早打烊)

週末及國定假日11:00-21:00(賣完提早打烊)

公休日：以FB粉專公告為主

FB粉專：https://www.facebook.com/BigJohnPizza


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