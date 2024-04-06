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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南川菜餐廳推薦｜龍年烤鴨套餐五道精選料理推薦！

台南川菜餐廳推薦｜龍年烤鴨套餐五道精選料理推薦！

2024-04-06 19:00:00 艾薇到處走 人氣：109
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窩客好文

艾薇到處走

發表篇數：187篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：LA時尚川菜-安平店
phone09-70393556
place台南市安平區永華路二段520號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南知名川菜餐廳推薦，爸媽歐洲行歸來，首衝LA時尚川菜，烤鴨

爸媽從歐洲玩回來，首衝竟是中餐餐廳？原來是中餐胃在抗議，想吃中餐啦～貼心如我立刻訂位LA川菜餐廳，帶爸媽一飽中餐口福！

 

LA時尚川菜是台南知名的川菜餐廳，以創意川菜聞名，深受在地人喜愛位於安平也有分店，交通便利好停車、不收服務費，店內裝潢典雅舒適，服務人員親切周到。

台南知名川菜餐廳推薦，爸媽歐洲行歸來，首衝LA時尚川菜，烤鴨

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👇平板點餐～我們點了龍年烤鴨套餐、地鍋牛、鳳梨水果明蝦球、毛血旺等菜色。

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👇烤鴨是LA川菜餐廳的招牌菜，一上桌就讓人垂涎欲滴。

龍年烤鴨套餐包括烤鴨肉飯、經典片鴨、烤鴨肉羹、醬炒鴨架和三絲春鴨捲，每道菜都各有特色，讓人吃得過癮。

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👇烤鴨肉飯

烤鴨油香、油蔥酥香，這一盒烤鴨肉飯我只吃了一口，其他都被爸媽包圓了！！

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👇經典片鴨

片鴨是烤鴨最經典的吃法，皮脆肉嫩，油脂豐潤，鴨皮烤得酥脆油亮，鴨肉鮮嫩多汁！搭配特製的荷葉餅、甜麵醬和蔥段，美味無比～

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👇烤鴨肉羹

肉羹湯頭濃郁，鴨肉、蛋酥、芹菜，料多實在，味道鮮美多層次，讓人忍不住一口接一口！

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👇醬炒鴨架

將鴨架骨頭與醬料一起炒過，香氣十足，味道濃郁，吃著骨頭上的鴨肉，啃起來特別香～

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👇三絲春鴨捲

將烤鴨肉、筍絲、香菇等食材包入春捲皮中，酥香、味道豐富，看起來平凡，吃起來倒是意外唰嘴。

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👇地鍋牛

川菜的經典菜色，LA川菜餐廳的地鍋牛用料實在，牛肉厚實軟嫩，香辣入味，非常開胃。紅糖烤餅，烤餅外酥內軟，搭配鹹辣的地鍋牛，非常好吃！尤其甜甜的紅糖，中和了地鍋牛的鹹辣度，越吃越香就是在說這道地鍋牛！

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👇鳳梨水果明蝦球

腐皮包裹明蝦，口感酥脆，明蝦球鮮甜彈牙，搭配鳳梨，酸甜可口～上面是混合水果丁等等的美乃滋沾醬，吃起來非常清爽。

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👇毛血旺

好大一碗啊！！

這是我們第一眼看到的感想，後面也確實沒吃完打包外帶，份量太多了，這還是小份呢！

毛血旺麻辣鮮香，裡面有鴨血、肥腸、豬蹄筋、毛肚等等，食材都處理得很好沒有雜味，吃起來也非常入味，好過癮，愛吃辣的朋友一定要點！

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爸媽的中餐胃滿足了！心情更好了！所以這餐爸媽買單✌️YA～

我們對LA川菜餐廳的餐點非常滿意，菜色美味，份量十足，價格合理，如果大家也想品嚐美味的中餐，LA川菜餐廳是絕佳選擇！

＊服務費：無，不收服務費＊

 

LA時尚川菜-安平店

地址：台南市安平區永華路二段520號

電話：0970 393 556

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:30（最後點餐時間20:30）

 

LA時尚川菜-善化店

地址：台南市善化區光復路48號

電話：06 581 2459

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:30（最後點餐時間20:30）

 

LA時尚川菜-永康店

地址：台南市永康區永大路二段815號

電話：06 203 2380

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:30（最後點餐時間20:30）

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台南川菜餐廳 台南川菜餐廳推薦 台南中餐廳 台南中式餐廳 台南美食餐廳 安平美食餐廳
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