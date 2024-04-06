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鳳山小火鍋推薦｜8oz超值肉品｜冰淇淋無限供應｜ㄎㄨㄥˋ湯精品鍋物

2024-04-06 19:57:00 艾薇到處走 人氣：111
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窩客好文

艾薇到處走

發表篇數：187篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鳳山區

造訪商家：ㄎㄨㄥˋ湯極品鍋物·燒烤
phone07-7776561
place高雄市鳳山區青年路二段455號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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鳳山火鍋推薦！ㄎㄨㄥˋ湯平日限定299個人火鍋網友推爆！平日

這間ㄎㄨㄥˋ湯極品鍋物·燒烤不只有高單價的好料，平日也有299的個人火鍋！今天中午跟同事兩人就來試看看評價如何？不過一不小心就多點了，因為單點部分看起來也是非常誘人！

 

👇299元個人火鍋包含鍋底、主食、陸宴（肉品）、鮮蔬、水物（甜點）以及無限暢飲部分。感覺怎麼這麼超值啊！

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👇個人火鍋是坐在吧台上吃，環境比一般小火鍋店好太多了！午餐能在這裡吃還真是享受！

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👇我們兩個各點了膠原豚骨與春日部味噌作為湯底！光是用看的就知道實力，味噌顏色濃郁，膠原豚骨也充滿膠質！

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👇主食我們不約而同都選擇讚岐烏龍麵，內行就知道烏龍麵配湯底有多好吃！

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👇陸宴則是選擇美國霜降牛與香草玫瑰豬各8oz，299元可以吃到8oz肉品，ㄎㄨㄥˋ湯cp值還真不錯，難怪網友推爆！

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👇這麼大一碗鮮蔬，也是附在299裡面！

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👇整體以299元個人火鍋來說，ㄎㄨㄥˋ湯的 cp值是非常不錯的！肉品也很新鮮！份量一個人絕對是足夠的！

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👇接著就是單點部分，這是炙燒鰈魚握壽司兩貫！炙燒過的鰈魚肉質變得更加軟嫩，醋飯口感也不錯，這個很可以！

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👇炙燒干貝握壽司！這個用看的就好吃～真是賞心悅目！干貝經過適度的加熱，保留了其彈性，吃起來有嚼勁加上炙燒的香氣～好吃！

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👇蝦味魚卵手捲與鮮蝦手捲，這個最怕有腥味！不過別擔心，這裡的很新鮮，海苔和飯的搭配使得整個手捲吃起來十分滑順，搭配魚卵帶出一種鮮甜的味道。

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👇滷豆腐！看似簡單，卻是藏著功夫的滷豆腐，微辣帶香氣！配著火鍋吃很不錯！

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👇別忘了！還有甜點！

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👇別忘了！還有無限供應的冰淇淋跟飲料！

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👇如果想喝酒，還可以加購399生啤酒無限暢飲！今天真是飽餐一頓！別忘了這是限平日的優惠。平日來不用人擠人又舒服！平日299個人火鍋是個不錯的超值選擇！

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ㄎㄨㄥˋ湯極品鍋物·燒烤

地址：高雄市鳳山區青年路二段455號

營業時間：11:00-00:00

電話：07 777 6561

粉專：https://reurl.cc/eDkMNQ


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