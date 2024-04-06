這間ㄎㄨㄥˋ湯極品鍋物·燒烤不只有高單價的好料，平日也有299的個人火鍋！今天中午跟同事兩人就來試看看評價如何？不過一不小心就多點了，因為單點部分看起來也是非常誘人！

👇299元個人火鍋包含鍋底、主食、陸宴（肉品）、鮮蔬、水物（甜點）以及無限暢飲部分。感覺怎麼這麼超值啊！

👇個人火鍋是坐在吧台上吃，環境比一般小火鍋店好太多了！午餐能在這裡吃還真是享受！

👇我們兩個各點了膠原豚骨與春日部味噌作為湯底！光是用看的就知道實力，味噌顏色濃郁，膠原豚骨也充滿膠質！

👇主食我們不約而同都選擇讚岐烏龍麵，內行就知道烏龍麵配湯底有多好吃！

👇陸宴則是選擇美國霜降牛與香草玫瑰豬各8oz，299元可以吃到8oz肉品，ㄎㄨㄥˋ湯cp值還真不錯，難怪網友推爆！

👇這麼大一碗鮮蔬，也是附在299裡面！

👇整體以299元個人火鍋來說，ㄎㄨㄥˋ湯的 cp值是非常不錯的！肉品也很新鮮！份量一個人絕對是足夠的！

👇接著就是單點部分，這是炙燒鰈魚握壽司兩貫！炙燒過的鰈魚肉質變得更加軟嫩，醋飯口感也不錯，這個很可以！

👇炙燒干貝握壽司！這個用看的就好吃～真是賞心悅目！干貝經過適度的加熱，保留了其彈性，吃起來有嚼勁加上炙燒的香氣～好吃！

👇蝦味魚卵手捲與鮮蝦手捲，這個最怕有腥味！不過別擔心，這裡的很新鮮，海苔和飯的搭配使得整個手捲吃起來十分滑順，搭配魚卵帶出一種鮮甜的味道。

👇滷豆腐！看似簡單，卻是藏著功夫的滷豆腐，微辣帶香氣！配著火鍋吃很不錯！

👇別忘了！還有甜點！

👇別忘了！還有無限供應的冰淇淋跟飲料！

👇如果想喝酒，還可以加購399生啤酒無限暢飲！今天真是飽餐一頓！別忘了這是限平日的優惠。平日來不用人擠人又舒服！平日299個人火鍋是個不錯的超值選擇！

ㄎㄨㄥˋ湯極品鍋物·燒烤

地址：高雄市鳳山區青年路二段455號

營業時間：11:00-00:00

電話：07 777 6561

粉專：https://reurl.cc/eDkMNQ



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