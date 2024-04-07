





台中南屯火鍋推薦 禧珍家新中式火鍋，採 套餐式火鍋 為主，提供 單人鍋、雙人鍋、及多人鴛鴦鍋 可以選擇，每份套餐均含 開胃小點、餐盤、湯品、肉品、副食、小品、甜點，另外還有 蔬食自助吧、冰淇淋吧、飲料吧 無限量供應，讓你吃好吃滿。



新中式特色湯底以及老闆私房手路菜，是禧珍家的最大特色，別出心裁的將各式 中國風味鍋底 結合自家創意，設計出的火鍋湯底，有別於一般麻辣鴛鴦鍋，湯底選擇多樣化，不論是重口味或是喜愛清淡鮮甜，都能滿足。











台中火鍋推薦 | 禧珍家新中式火鍋 地理位置 交通資訊

禧珍家新中式火鍋 座落於台中南屯的大墩十一街上，旁邊是「全家便利商店 台中大河店」，距離「文心森林公園」、「宜家家居 台中店」步行約11分鐘腳程，最近的捷運站是「G10a捷運文心森林公園站」，大墩十一街上的路邊停車格還蠻多的，附近也有收費停車場設置。



















台中南屯火鍋推薦 | 禧珍家新中式火鍋 環境介紹

使用大量中國風元素，結合當代藝術與傳統文化的室內設計，ex.竹編燈籠、傳統竹製屋簷分隔牆、門口的員外椅、傳統童玩（彈珠台）等，牆面上還有現代感的旗袍美女圖、花旦美女圖，相當有特色的火鍋店。



進門時，服務人員用熱情的「 禧珍家式 」招呼，取代一成不變的歡迎光臨，感覺就像「皇上駕到」般，備受尊寵。

























台中火鍋 | 禧珍家新中式火鍋 無限量供應自助吧

提供 蔬食自助吧、冰淇淋吧、飲料吧 無限量供應，蔬食自助吧的種類多達10種以上，套餐菜盤可以更換精選牛、精選豬以及鮮魚片（3選一），另外享受客製化菜盤。



兩種冰淇淋品牌可以選擇，（泰利斯＆比利時蜂雪頌），都是進口冰淇淋，口味選擇多樣化，口感上也都蠻細緻的。



自助式飲料吧採點餐後提供專用杯裝盛，有 果汁、汽水、無糖綠茶、古早味紅茶、冰沙等。另外，醬料也是採自助式。







▼蔬食自助吧





▼飲料吧、冰淇淋吧













▼茶飲、冰沙





▼蔬食自助吧▼飲料吧、冰淇淋吧▼茶飲、冰沙





台中南屯火鍋推薦 | 禧珍家新中式火鍋 人氣菜單

吃膩一般麻辣鴛鴦火鍋了嗎！？禧珍家 特別將各式 中國風味鍋底 結合自家創意，所精心研發的湯底，與眾不同，首推 「孟婆湯」、「螺獅粉」以及「泡椒酸湯」，當「酸」與「辣」的結合，衝擊出不一樣的味蕾感受。



搭配 老闆私房手路菜，讓你品嚐新鮮的好滋味。



我們今天點了昭華海陸套餐（3人），另外，再加點2項私房手路菜，吃得非常飽足。









洛神花醋飲

來店即招待「洛神花醋飲」，去油解膩，可無限量續。









螺獅粉

螺螄粉是廣西柳州的風味小吃，以酸筍、酸豆、花生以及中藥材等等配料，調整適度的酸辣味，吸飽滿湯汁的炸蛋酥是最大特色，（類似麻辣鍋裡油條的概念），禧珍家將此特色小吃融入火鍋湯底，（柳州特有的米粉）螺獅粉 香Q帶勁，喜愛重口味的饕客們，絕不能錯過～！！！











▼螺獅粉

▼螺獅粉





孟婆湯

喝了會讓人忘卻魂牽夢縈的孟婆湯，以酸筍、雞骨架、蛤蜊精心熬煮的湯底，清甜甘醇，開鍋時的乾冰秀，非常吸睛。

















泡椒酸湯

新鮮熬製的高湯，加入特製野山椒、白醋、中藥材以及乾辣椒，酸味與辣度結合的非常好，清香的辣度，湯底是可以喝的。













菜盤

菜盤內容物還蠻豐富的，如果擔心有不喜歡吃的菜，可以更換精選牛、精選豬以及鮮魚片（3選一）。









肉盤

浮誇的 木造寶劍肉盤 ，特別吸睛奪目，左邊是玫瑰松阪豬，右邊則是安格斯霜降牛。











安格斯霜降牛

厚度一致的安格斯霜降牛，輕涮7~8秒，是最佳品嚐時刻，可以吃到鮮嫩多汁的細緻口感。















玫瑰松阪豬

適中的厚度，讓咬嚼起來的口感沒那麼單薄，保留松阪豬原始的脆口，又帶點些微柔嫩。



















海拼盤

內容物豐富，鮮蝦、魚片、鮮蝦花枝漿、小章魚以及蛤蜊，生猛海鮮新鮮肥美又彈牙，尤其是鮮蝦花枝漿，手打的彈性，就像鮮蝦、花枝在嘴裡跳躍著。











▼鮮蝦花枝漿









▼鮮蝦





▼蛤蜊

▼鮮蝦花枝漿▼鮮蝦▼蛤蜊





手打溫體漿

特別嚴選溫體豬肉，佐以「剝皮辣椒」做點綴，新鮮手打，不僅彈牙，蘊藏的甜味，也很迷人。















滷肉飯

香鹹美味的滷肉飯，米粒分明、香氣四溢的滷汁，讓人忍不住開始扒飯。









涼皮粉

酸辣風味帶點醋勁，吃起來Q彈的口感，非常開胃。













油潑麵

麵條Q彈有勁，風味類似螺獅粉的酸度與辣度。









百花鑲油條

來店必點手路菜，酥脆的油條裡面夾藏著鮮蝦花枝漿，佐以美乃滋以及鮮鳳梨塊，增添清爽口感，外層爽脆、內層彈牙，帶著新鮮的海味，非常有特色的一道小點。

















現炸小酥肉

吃起來香、酥、脆的小酥肉，嚴選豬隻背部頸椎附近的二層肉，裹粉酥炸之後的口感紮實飽滿。













煉煉滋粑（隱藏版菜單）

獨家手作的煉乳，跟一般外面甜度高的煉乳不太一樣，乳香特別濃郁，結合淡淡的芝麻香氣，微甜，麻糬外層微酥、內層軟Q，非常棒的飯後甜品。













主廚甜品

純手作布丁與香濃焦糖的結合，吃起來軟嫩的口感。













［ 店家資訊 ］



禧珍家新中式火鍋

地址：

台中市南屯區大墩十一街642號

電話：

04 2251 0968

營業時間： 地址：台中市南屯區大墩十一街642號電話：04 2251 0968營業時間：

本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。