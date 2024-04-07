

每週固定有一天，當就讀高職的兒子放學後，會帶他去亞東科大練桌球。老婆則是下班後，來這和我們會合，等兒子練完桌球，晚餐常會就近在其周邊解決。最近兒子練完球，我們準備到科大對面巷內吃晚餐，才看到有這家新開的店面。其店外牆上，繪著一大碗湯麵搭配韓文，中文字樣寫著「24H 隨時泡 即時飽」，又看到店內有不少人光顧，已是很吸引我們的目光。接著看到店門招牌寫著韓文，中文則是「韓金智能拉麵」，店內還有一大面的韓國泡麵牆，更是引起了老婆和兒子的極大興趣，於是就決定進入一探囉～

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▲店外觀

3月上旬才開幕的「韓金 智能拉麵-板橋亞東店」，

就位於亞東科大門口對面。

店外牆上，

繪著一大碗湯麵搭配韓文，

中文字樣寫著「24H 隨時泡 即時飽」，

充滿韓味，

也相當醒目。







▲門口

晚餐時段看到店內，

可是滿滿的人潮。







▲琳瑯滿目的泡麵牆

不含杯麵類，就已有46種的韓式泡麵可選

沒在其他地方有看過，

能有這麼多種韓式泡麵選擇的！







▲韓國泡麵口味，

真多到真會讓人有選擇障礙！







▲用餐說明

這是一家24H自助式韓國泡麵店，

用餐流程簡述如下：

1、選取韓國拉麵(泡麵)口味

2、依點餐機操作流程付款

3、取一次性專屬煮麵碗將泡麵放入

4、免費加料區加料

5、放上煮麵機煮食(過程約3分半鐘)







▲一次性專屬煮麵碗區







▲免費配料自助吧

約有8~9種選擇（依當天現場實際狀況）：

高麗菜、青菜、玉米、豆芽菜、香腸切片、韓式魚板、甜不辣、韓式泡菜、蔥花







▲付費加料區與飲品

付費加料選擇有：叉燒肉、年糕、起司片、生雞蛋、韓國海苔片







▲選取泡麵與店環境

新開的店面，

很乾淨明亮。







▲付費

依點餐機操作流程付款







▲取碗放入泡麵







▲自行夾取免費配料







▲煮麵區

這是用煮的不是用泡的（杯麵例外），

現煮的感受就不同。







▲開煮

約需三分半鐘。

這碗是兒子自己裝的，

由於他有隻手不方便，

怕拿太多配料會掉滿地，

所以感覺份量有點少，

但他覺得很新奇、很開心，

就讓他完全自己來。







▲老婆的配料，

可是裝滿滿、疊高高～







▲滾了







▲不倒翁金拉麵原味+雞蛋（付費加料）







▲兒子的拉麵，特寫







▲不倒翁海鮮烏龍拉麵+年糕（付費加料）







▲韓式年糕（付費加料）







▲海鮮烏龍拉麵，特寫







▲韓式魚板，特寫







▲我和老婆兒子造訪後，

女兒得知我們來這吃，

喜歡吃韓國泡麵的她，

說非常有興趣，

加上老婆和兒子，

還想試試別種口味的，

於是隔週又再訪囉～







▲留影

「韓金智能拉麵」，

是近年新成立的加盟連鎖品牌，

創始店在高雄，

目前全台的分店還不多。

主打 #韓國泡麵「24H 隨時泡 即時飽」，

琳瑯滿目的泡麵牆，

不含杯麵類，

就已有高達46種可選，

我們沒在其他地方有看過，

有這麼多種韓國泡麵選擇的！

免費的配料自助吧，

約有8~9種，

像是：高麗菜、青菜、玉米、豆芽菜、香腸切片、韓式魚板、甜不辣、韓式泡菜、蔥花（依當天現場實際狀況）。

加上現煮，

感覺和純泡麵，

又有很大不同的感受！

女兒說，

她如果大學還沒畢業，

學校旁若有這樣一家店，

她應該會常光顧，

尤其在三更半夜，

很方便又有免費配料自取，

且現煮，

算起來頗划算。

這會是學子、夜貓子以及韓國泡麵控，

值得一試的店~



【營業時間】24小時營業

【地 址】新北市板橋區四川路二段63號（亞東科大大門對面）

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