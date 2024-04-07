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﹝新北市板橋﹞韓金智能拉麵　泡麵控不可錯過，超過50種選擇，數種配料免費自己加，學生、夜貓子超愛的自助式24H韓國泡麵店　／亞東科大美食／亞東醫院美食／板橋宵夜推薦

2024-04-07 10:34:00 阿發的簡單幸福 人氣：101
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：933篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：韓金智能拉麵(板橋亞東店)
place新北市板橋區四川路二段63號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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24H韓金智能拉麵-all.jpg
每週固定有一天，當就讀高職的兒子放學後，會帶他去亞東科大練桌球。老婆則是下班後，來這和我們會合，等兒子練完桌球，晚餐常會就近在其周邊解決。最近兒子練完球，我們準備到科大對面巷內吃晚餐，才看到有這家新開的店面。其店外牆上，繪著一大碗湯麵搭配韓文，中文字樣寫著「24H 隨時泡 即時飽」，又看到店內有不少人光顧，已是很吸引我們的目光。接著看到店門招牌寫著韓文，中文則是「韓金智能拉麵」，店內還有一大面的韓國泡麵牆，更是引起了老婆和兒子的極大興趣，於是就決定進入一探囉～
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24H韓金智能拉麵01-店外觀.jpg
店外觀
3月上旬才開幕的「韓金 智能拉麵-板橋亞東店」，
就位於亞東科大門口對面。
店外牆上，
繪著一大碗湯麵搭配韓文，
中文字樣寫著「24H 隨時泡 即時飽」，
充滿韓味，
也相當醒目。

24H韓金智能拉麵02-門口.jpg
門口
晚餐時段看到店內，
可是滿滿的人潮。

24H韓金智能拉麵03-琳瑯滿目的泡麵牆.jpg
琳瑯滿目的泡麵牆
不含杯麵類，就已有46種的韓式泡麵可選
沒在其他地方有看過，
能有這麼多種韓式泡麵選擇的！

24H韓金智能拉麵04-超過46種韓式泡麵口味可選.jpg
韓國泡麵口味，
真多到真會讓人有選擇障礙！

24H韓金智能拉麵05-用餐說明.jpg
用餐說明
這是一家24H自助式韓國泡麵店，
用餐流程簡述如下：
1、選取韓國拉麵(泡麵)口味
2、依點餐機操作流程付款
3、取一次性專屬煮麵碗將泡麵放入
4、免費加料區加料
5、放上煮麵機煮食(過程約3分半鐘)

24H韓金智能拉麵06-碗區.jpg
一次性專屬煮麵碗區

24H韓金智能拉麵07-免費配料自助吧.jpg
免費配料自助吧
約有8~9種選擇（依當天現場實際狀況）：
高麗菜、青菜、玉米、豆芽菜、香腸切片、韓式魚板、甜不辣、韓式泡菜、蔥花

24H韓金智能拉麵08-付費加料區與飲品.jpg
付費加料區與飲品
付費加料選擇有：叉燒肉、年糕、起司片、生雞蛋、韓國海苔片

24H韓金智能拉麵09-選取泡麵與店環境.jpg
選取泡麵與店環境
新開的店面，
很乾淨明亮。

24H韓金智能拉麵10-付費.jpg
付費
依點餐機操作流程付款

24H韓金智能拉麵11-取碗放入泡麵.jpg
取碗放入泡麵

24H韓金智能拉麵12-夾取配料.jpg
自行夾取免費配料

24H韓金智能拉麵13-煮麵區.jpg
煮麵區
這是用煮的不是用泡的（杯麵例外），
現煮的感受就不同。

24H韓金智能拉麵14-開煮.jpg
開煮
約需三分半鐘。
這碗是兒子自己裝的，
由於他有隻手不方便，
怕拿太多配料會掉滿地，
所以感覺份量有點少，
但他覺得很新奇、很開心，
就讓他完全自己來。

24H韓金智能拉麵16-老婆的裝滿滿.jpg
老婆的配料，
可是裝滿滿、疊高高～

24H韓金智能拉麵15-滾了.jpg
滾了

24H韓金智能拉麵17-不倒翁金拉麵原味+雞蛋.jpg
不倒翁金拉麵原味+雞蛋（付費加料）

24H韓金智能拉麵18-兒子的拉麵特寫.jpg
兒子的拉麵，特寫

24H韓金智能拉麵19-不倒翁海鮮烏龍拉麵+年糕.jpg
不倒翁海鮮烏龍拉麵+年糕（付費加料）

24H韓金智能拉麵20-韓式年糕.jpg
韓式年糕（付費加料）

24H韓金智能拉麵21-海鮮烏龍拉麵特寫.jpg
海鮮烏龍拉麵，特寫

24H韓金智能拉麵22-韓式魚板特寫.jpg
韓式魚板，特寫

24H韓金智能拉麵24-帶女兒來再訪.jpg
我和老婆兒子造訪後，
女兒得知我們來這吃，
喜歡吃韓國泡麵的她，
說非常有興趣，
加上老婆和兒子，
還想試試別種口味的，
於是隔週又再訪囉～

24H韓金智能拉麵23-留影.jpg
留影
「韓金智能拉麵」，
是近年新成立的加盟連鎖品牌，
創始店在高雄，
目前全台的分店還不多。
主打 #韓國泡麵「24H 隨時泡 即時飽」，
琳瑯滿目的泡麵牆，
不含杯麵類，
就已有高達46種可選，
我們沒在其他地方有看過，
有這麼多種韓國泡麵選擇的！
免費的配料自助吧，
約有8~9種，
像是：高麗菜、青菜、玉米、豆芽菜、香腸切片、韓式魚板、甜不辣、韓式泡菜、蔥花（依當天現場實際狀況）。
加上現煮，
感覺和純泡麵，
又有很大不同的感受！
女兒說，
她如果大學還沒畢業，
學校旁若有這樣一家店，
她應該會常光顧，
尤其在三更半夜，
很方便又有免費配料自取，
且現煮，
算起來頗划算。
這會是學子、夜貓子以及韓國泡麵控，
值得一試的店~

【營業時間】24小時營業
【地　　址】新北市板橋區四川路二段63號（亞東科大大門對面）

 

 

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