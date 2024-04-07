晚上我和家人一起去安平的魔力牛牛排館用餐。這家店是朋友推薦的，他說這裡的牛排份量大、價格實惠，很適合家庭聚餐。

我們到的時候，店裡已經有不少客人了。

▼先點了三道主餐：帶骨牛小排＋炙燒魷魚、超值雙拼：沙朗牛排＋五香雞排、相撲級菲力牛排。

＊免費加麵不加價！一開始點餐的時候要先說哦，不能出餐後才加～～

接著來去自助區裝湯裝飲料！

▼飲料機有四台，汽水輪著喝！

▼很像乖乖的餅乾～小時候常吃，懷舊！

▼玉米濃湯滿唰嘴的。

▼主餐附的餐包，奶香奶香。

▼主餐上桌！

▼首先是我媽點的超值雙拼：沙朗牛排＋五香雞排。

一上桌我媽就被份量驚喜到！肉量很多！

▼沙朗牛排的肉質厚實，口感富有嚼勁；五香雞排的肉質鮮嫩，搭配蘑菇醬非常美味。

▼接著是我妹點的帶骨牛小排＋炙燒魷魚排。

牛小排是厚實一大片！魷魚也是鮮嫩一整隻！很適合一起分享～

▼牛小排的肉質鮮嫩多汁，帶有淡淡的油脂香氣。炙燒魷魚排的口感Q彈，搭配黑胡椒蘑菇醬非常開胃。

▼最後是我和老公一起點的相撲級菲力牛排，份量十足，足足有16盎司，厚度也好有感！好在我沒有多點一份排餐！麵量也是加麵不加價！大家一起吃得很開心🥳

▼菲力牛排是牛身上最嫩的部位，肉質細緻，入口即化，是牛排中的極品～～

整體而言，我們對魔力牛牛排館的用餐體驗非常滿意。牛排的品質和口味都很不錯，價格也非常實惠。我們下次還會再來光顧，非常值得推薦！

魔力牛牛排館-安平文平店

地址：台南市安平區文平路408號

電話：06 295 0113

營業時間：11:15-14:00、16:45-20:30



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