Dcard推薦嘉義美食-白話文學─嘉義東區美食，森林系白色洋房超好拍，跟著在地老饕走進飄香20年義式餐廳，推薦必點濃郁系鮮香松露干貝燉飯、海量蛤蠣青醬蛤蠣義大利麵，順遊嘉義蘭潭風景區│附菜單，嘉義東區餐廳、嘉義聚餐包廂、嘉義包場、嘉義美食推薦

目錄索引

1. 關於白話文學

2. 白話文學環境開箱

2.1 交通指引│白話文學

2.2 白話文學接待區

2.3 白話文學聚餐包廂

2.4 白話文學半戶外用餐空間

2.5 白話文學室內用餐空間

3. 白話文學餐點分享

3.1 人氣TOP1 │干貝松露燉飯套餐

3.2 人氣TOP2 │青醬蛤蠣義大利麵套餐

3.3 單點-炸物拼盤

4. 消費資訊

4.1 白話文學餐點評價

4.2 白話文學菜單

5. Dcard推薦嘉義美食相關資訊

關於白話文學

「Dcard推薦嘉義美食」

「嘉義東區美食 x 嘉義東區餐廳」

「嘉義聚餐包廂 x 嘉義包場 x 嘉義美食推薦」

白話文學在哪裡？

白話文學位於嘉義市東區東洋新邨118號，近嘉義蘭潭風景區，附近有公車站、機車停車空間、汽車停車空間，適合聚餐。

白話文學環境 / 餐點特色

「蘭潭風景區旁的森林系白色洋房 x 聚餐包廂 x 活動包場」

「嘉義在地義式餐廳」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-東洋新村站 (走路1分鐘)

機車：附近停車空間

汽車：附近停車空間

白話文學環境開箱

交通指引│白話文學

蘭潭風景區附近 / 公車-東洋新村站 / 附近汽機車停車空間

跟著Google導航，飽覽沿路蘭潭風景區美麗景致，抵達位於 嘉義市東區東洋新邨118號的白話文學。

將汽車停在附近停車空間；附近亦有公車站牌，可搭乘公車前往用餐。

餐廳門口-森林系白色洋房

平日午餐時間，少了人潮的嘉義美食一日遊，規劃到嘉義朋友們分享過的嘉義東區美食─白話文學，吃午餐。

停妥汽車後，走路幾分鐘即看到，在一片綠意中相當顯眼的白色洋房。

打開此門走進餐廳。

營業時間

白話文學營業時間為：

一~日 11：00~14：30 / 17：00~20：30 (週三公休)。

白話文學接待區

可愛手機架

餐廳提供WiFi可使用，一個人走進白話文學用餐，也可以很自在地享受吃著美食、追劇的饗食過程。

接待櫃台

由外場人員協助安排座位、點餐；用餐完畢後到櫃台結帳即可。

白話文學聚餐包廂

聚餐包廂

位於1樓的聚餐包廂。

2樓有附設投影機，適合開會、教學、家庭聚餐、生日派對等活動，可容納12人的VIP包廂，低消為3300元。

白話文學半戶外用餐空間

拍照打卡區

喜歡拍照的朋友們，可到遍布綠意、充滿生機的森林系植栽牆美拍。

4人桌

有樹蔭辦遮蔽的半戶外用餐空間，設有2人桌、4人桌、洗手台。

白話文學室內用餐空間

2人桌 / 4人桌

以柔和、微暖色調的燈光點亮整個用餐空間，營造的溫馨、舒適感，可以放鬆地在這裡享用現點現做、注入飽滿心意料理的溫度餐食。

4人桌

2人桌

附設洗手間

1F用餐空間附設整潔的洗手間可使用。

白話文學餐點分享

人氣TOP1 │干貝松露燉飯套餐

干貝松露燉飯套餐 420元 (附濃湯、飲料、甜品)

每一份干貝松露燉飯套餐，均有附上一碗每日濃湯、自選飲料、手做甜品。

干貝松露燉飯

放上三顆煎至金黃色、巨大干貝的干貝松露燉飯，看起來顯得特別美味可口。

現點現煮、以獨家醬汁配方烹煮的松露燉飯，可以吃到帶有濃郁獨特的松露香氣中，吸收高湯、松露香氣保有米心軟Q口感的燉飯，搭著鎖住飽滿水分、自然鮮甜的軟嫩干貝一起吃，好滿足。

套餐濃湯

這碗濃湯很~有~料。

加入多種食材熬煮的每日濃湯，口感蠻滑順的，嚐到化在嘴裡的馥郁奶香、多種食材堆疊的豐富口感，香氣飽滿不膩口，一口接一口短短時間已喝光。

套餐甜品

料理綠豆薏仁湯過程中精準掌握糖量，大約微糖的甜度，吃著軟Q薏仁、鬆軟綠豆，為這餐畫下完美結尾。

套餐飲料-熱拿鐵

嚴選義式咖啡豆現萃濃縮，加入濃醇香鮮奶打發奶泡，可以喝到有厚度的咖啡香氣。

人氣TOP2 │青醬蛤蠣義大利麵套餐

青醬蛤蠣義大利麵套餐 330元 (附濃湯、飲料、甜品)

每一份青醬蛤蠣義大利麵套餐，均有附上一碗每日濃湯、自選飲料、手做甜品。

青醬蛤蠣義大利麵

蛤蠣義大利麵有白酒、奶油、青醬可選擇。

捲成高顏值青醬義大利麵上，排滿蛤蜊，每一顆都可以吃到它的飽滿鮮味與肉質的Q彈，搭配巴附上迷人羅勒香氣的軟Q義大利麵一起吃，風味層次相當豐富。

套餐飲料-黑莓果花茶

以熱飲出餐的黑莓果花茶，剛剛好的入口溫度，豐富的莓果類香氣，酸酸甜甜的滋味蠻平衡的。

單點-炸物拼盤

炸物拼盤420元 (任選4樣)

現點現炸的炸物有：

美式雞塊、薯條兄弟、雞米花、洋蔥圈、牽絲起司條、魷米花、香酥馬蹄條等6樣，可任選4樣組成炸物拼盤。

美式雞塊

選用的雞塊是含肉率較高的，一口咬下香酥外衣，吃到了內裡的紮實、肉汁，吃完一份會想再單點一份。

薯條兄弟

酥香脆金黃外衣裡裹藏著綿密、有馬鈴薯香氣的脆薯；甜香可口的地瓜條，外脆內鬆軟、不油膩。

牽絲起司條

熱騰騰上桌，雙手拿著兩端向外拉會勘西~

香酥馬蹄條

在白話文學也吃得到傳統港式點心~

嘎蹦脆外衣裡包裹著半透明椰漿內餡，香脆不甜膩。

消費資訊

用餐日期：2024/03月

付款方式：現金

白話文學餐點評價

Dcard推薦嘉義美食，平日午餐時間，選擇到在地朋友分享過的嘉義東區美食─白話文學，吃午餐。

藏身蘭潭風景區附近、飄香數十年的在地美食先收藏，料好實在的現做義大利麵、濃郁系燉飯，搭配很有料的濃醇香每日濃湯、再來一杯溫熱的拿鐵、莓果茶，甜度嘟嘟賀的手做甜品，這天的午餐吃得好滿足。

白話文學菜單

Dcard推薦嘉義美食-白話文學菜單 (來源：白話文學FB粉絲頁，2024/04月)

Dcard推薦嘉義美食-白話文學菜單 (來源：白話文學FB粉絲頁，2024/04月)

Dcard推薦嘉義美食-白話文學菜單 (來源：白話文學FB粉絲頁，2024/04月)

Dcard推薦嘉義美食-白話文學菜單 (來源：白話文學FB粉絲頁，2024/04月)

Dcard推薦嘉義美食-白話文學菜單 (來源：白話文學FB粉絲頁，2024/04月)

Dcard推薦嘉義美食-白話文學菜單 (來源：白話文學FB粉絲頁，2024/04月)

Dcard推薦嘉義美食-白話文學菜單 (來源：白話文學FB粉絲頁，2024/04月)

Dcard推薦嘉義美食相關資訊

白話文學

類型：Dcard推薦嘉義美食 / 嘉義東區美食 / 嘉義東區餐廳 / 嘉義聚餐包廂 / 嘉義包場 / 嘉義美食推薦

設施：洗手間 / 聚餐包廂

⏰ 營業時間

一~日 11：00~14：30 / 17：00~20：30 (週三公休)

📍 地址：嘉義市東區東洋新邨118號

📞 電話：05-276-2683

白話文學FB粉絲頁

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