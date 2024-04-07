2021去和小欣姐去福隆看沙雕，之後到貢寮的海邊吃的咱倆餐酒館，現在才發文，真的是太抱歉了！！！

但說真的咱倆是想私心收藏，但又希望他生意興隆的好店啊！

自行前往有公車可以抵達，如果自己有交通工具最方便了～

但當天也有看到自行車道，也許有不少人是自己騎著腳踏車來個北海岸單車之旅，再到咱倆休息補充體力一下！

建議前往前先訂位，我們去的時候是平日，如果是假日生意應該大爆滿！

店外有很多珍惜生命(?)的標語，莫名看了很療癒

蛋塔貼心提醒～這是2021的菜單喔！！！！

咱倆的菜單很舒服，如果是外國人前往也可以輕鬆點餐！

店裡是比較童趣的感覺，因為是老宅，整個裝潢設計非常的隨心所欲，穿梭在店裡有柳暗花明又一村的感覺

穿過一個空間，還可以看見類似阿嬤廚房的空間

紅磚屋的牆壁，搭配復古的家具，還有那時光劇中才會看見的行李箱，

但一旁又是英文字，真的很衝突但莫名喜歡啊！

那時候還是防疫期間，店裡還有隔板！

精釀啤酒 $150

偶爾會出現的精釀啤酒，超適合熱到不行然後又經歷了一場大雨的我們！

咱倆公仔麵 $180

煙燻雞肉搭配私房醬汁 半熟蛋 微辣

有點港式創新的手法，雖然雞肉是醃燻的，但就是一個淡淡的香氣，讓人很喜歡！

醬汁搭配起來口味不會太重，微辣的口感我可以接受，是會讓人一口接一口的美味～

隔壁老王釣的海鮮(燉飯) $250

可以選擇 青醬/紅醬/白醬/辣蟹醬/泡菜醬

名字取的超可愛，不曉得是不是因為隔壁老王的海鮮，吃起來特別美味？

我們搭配的是辣蟹醬，但其實不會太辣，整體來說好過癮！

燉飯煮的恰到好處！海鮮給的也不少唷～重點是分量很多，吃起來就是爽快！

阿水的QQ蛋 (15顆) $80

簡單來說就是地瓜球～

不過不是簡單的地瓜球而已，是咱倆自製！

裡面是紫芋口味，當甜點剛剛好呢～

〖店家資訊〗

店 名：咱倆Our Food Cafe Love

地 址：新北市貢寮區桂安街5號

營業時間：每周三～日 11:00-19:00，每周一、二公休

營業電話：02 2499 1365

官方臉書：https://www.facebook.com/ourours/

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