帶我媽到善化找小阿姨處理事情，忙完已經中午了，想說請小阿姨吃飯謝謝她幫忙，因為比較臨時所以就近找了善化的老胡記餐廳，之前客戶帶我來吃過，印象中環境和餐點都滿不錯的，希望她們會吃得滿意。

▼老胡記餐廳位於善化區的民生路上，門口有一個小水池，讓人感覺清幽雅致。餐廳內以原木裝潢，搭配書法、陶藝品，營造出典雅舒適的氛圍。

▼老胡記餐廳的菜單

炎上豬排奶油浴

▼這是點給小阿姨孩子吃的。奶香奶香的很對小朋友的胃，就是…份量太多了，吃不完🤣

▼炸豬排肉質鮮嫩多汁，麵衣吸滿香濃的奶油醬汁。

▼意麵是扎實的那種，蛋香很夠，看小朋友吃得不亦樂乎！

▼香甜軟綿的南瓜，不敷衍的配菜讓我們很稱讚。

▼玉米雞肉高湯，清爽轉換一下口味。

鐵火黑椒牛

佐東洋唐揚海老.廣島炸牡蠣

▼這是我點的，推薦給同愛牛肉和海鮮的朋友，必點料理！

▼牛肉以黑胡椒醬汁醃漬入味，肉質軟嫩多汁，搭配唐揚大蝦和廣島炸牡蠣，海陸雙拼，一次滿足。

▼第一次吃用杏鮑菇做的泡菜，很新鮮！

▼炸餛飩，配菜很多元，吃起來不會膩。

日式味噌鮮奶鍋

▼我媽愛吃火鍋，挑了一個沒吃過的湯頭，味噌+鮮奶很好奇味道！

▼菜盤有豐富，而且都是給原型食物，我媽很喜歡。

▼日式味噌鮮奶鍋的湯頭濃郁滑順，不會過於鹹或膩，味噌和鮮奶的比例恰到好處，味噌的鹹香和鮮奶的奶香完美融合，鮮奶增加了溫醇的厚度，很搭！再加上蔬菜的鮮甜，讓湯頭更加美味。

▼牛肉片在鍋中涮煮，肉質鮮嫩，非常涮嘴。

三杯梅香松阪豬

乾鍋/火鍋兩吃

▼一上桌，三杯香氣逼人！小阿姨說她的食慾都被勾起來了！

▼松阪豬肉質鮮嫩，搭配三杯醬汁和梅子，充分吸收了三杯梅子醬汁的香氣，鹹香酸甜，非常開胃。

▼可以先品嚐乾鍋的濃郁風味，再加入高湯涮煮，又是另一番風味。

▼菜盤加入又是滿滿的一鍋！

▼湯頭濃郁又帶梅子的酸。其實我媽和我都以為小阿姨自己會吃不完…沒想到她完食了！看來真的很開胃！

鮮韻高山茶

▼茶香清雅，回甘無窮。

野莓奶霜和葡萄柚香綠茶

▼兩杯都是清爽解膩的飲料。野莓奶霜酸甜可口，葡萄柚香綠茶清香怡人，非常適合搭配重口味的料理。

餐後甜點：冰淇淋、香草波士頓和黑糖桂花凍

▼冰淇淋香甜可口；香草波士頓口感濕潤鬆軟；黑糖桂花凍清涼解暑，吃完滿口桂花香。

小阿姨和我媽都對這頓飯非常滿意，太好了！很高興能找到一間讓大家都能滿意的餐廳。

小阿姨說，老胡記的餐點很合她的胃口，尤其是三杯梅香松阪豬讓小阿姨讚不絕口。我媽則說老胡記的環境很舒適，讓人感覺很放鬆。下次有機會，還會再帶親友們來老胡記用餐，同樣推薦給大家來品嚐看看。

老胡記人文藝術餐廳

服務費：無

提供刷卡：無，僅現金支付

地址：台南市善化區民生路189號

訂位電話：06-5853219

營業時間：

●上午11:00～下午2:30

下午最後點餐時間-1:45

●下午5:00～晚上9:00

晚上最後點餐時間-7:45

●週一週二公休



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