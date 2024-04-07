【台北小巨蛋站】花娘小館
🍽 餐點：🌟🌟🌟
🍽 環境：🌟🌟🌟
🍽 服務：🌟🌟🌟
🍽 人均 $400~$600、無服務費
💛 孵蛋的日常有 IG 唷，歡迎 follow (傳送門在此) 💛
【餐廳資訊】
- 地點：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓
- 電話：02-2718-4469
- 營業時間：11:30-14:30 & 17:30-22:00（週一公休）
- 可使用電話或私訊花娘小館臉書訂位
【重點】
✍️因為大老闆黃仁勳而爆紅的餐廳！
✍️假日晚餐時段，我們四位預定了三個月才吃到😂因為餐廳桌數不多，需提前訂位！
✍️價格蠻親民的。
✍️必點：溜大腸、宮保臭豆腐。（看Google評論大家還推薦「蒼蠅頭」）
【完整菜單】
【餐點】
蛋鬆白菜 $220，推薦指數：🌟🌟🌟🌟
鮮甜完全來自白菜本身，沒有另外放醬汁。
老皮嫩肉 $180，推薦指數：🌟🌟🌟
皮很薄、醬汁香，蠻下飯的。
溜肥腸 $320，推薦指數：🌟🌟🌟🌟
很好吃，最喜歡這道！
肥腸處理得很好，沒有臭味，蔥絲、薑絲、香菜也搭配得剛剛好。
紅椒豆干肉絲 $270，推薦指數：🌟🌟🌟
豆干嫩，特別的是使用帶皮五花肉卻不會讓人覺得肥肉很油膩，反而提升香氣，很加分。
宮保臭豆腐 $240，推薦指數：🌟🌟🌟🌟
很乾很臭！！就是這麼簡單明瞭的心得，但是非常好吃。
鍋粑蝦仁 $320，推薦指數：🌟🌟
這道最不喜歡～覺得番茄味道太搶戲，吃不到蝦子的味道，鍋粑也普通。
螺絲卷 $30/顆，推薦指數：🌟🌟
本來很期待會跟一般銀絲卷那樣脆，結果小失望～也有點乾。
【環境照】
桌數真的很少，就像照片中的這樣，所以一定要提前訂位啊～
非業配文，單純分享個人用餐體驗，給大家參考
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