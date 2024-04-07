【台北小巨蛋站】花娘小館

🍽 餐點：🌟🌟🌟

🍽 環境：🌟🌟🌟

🍽 服務：🌟🌟🌟

🍽 人均 $400~$600、無服務費

💛 孵蛋的日常有 IG 唷，歡迎 follow (傳送門在此) 💛

【餐廳資訊】

地點：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓

電話：02-2718-4469

營業時間：11:30-14:30 & 17:30-22:00（週一公休）

可使用電話或私訊花娘小館臉書訂位

【重點】

✍️因為大老闆黃仁勳而爆紅的餐廳！

✍️假日晚餐時段，我們四位預定了三個月才吃到😂因為餐廳桌數不多，需提前訂位！

✍️價格蠻親民的。

✍️必點：溜大腸、宮保臭豆腐。（看Google評論大家還推薦「蒼蠅頭」）

【完整菜單】

【餐點】

蛋鬆白菜 $220，推薦指數：🌟🌟🌟🌟

鮮甜完全來自白菜本身，沒有另外放醬汁。

老皮嫩肉 $180，推薦指數：🌟🌟🌟

皮很薄、醬汁香，蠻下飯的。

溜肥腸 $320，推薦指數：🌟🌟🌟🌟

很好吃，最喜歡這道！

肥腸處理得很好，沒有臭味，蔥絲、薑絲、香菜也搭配得剛剛好。

紅椒豆干肉絲 $270，推薦指數：🌟🌟🌟

豆干嫩，特別的是使用帶皮五花肉卻不會讓人覺得肥肉很油膩，反而提升香氣，很加分。

宮保臭豆腐 $240，推薦指數：🌟🌟🌟🌟

很乾很臭！！就是這麼簡單明瞭的心得，但是非常好吃。

鍋粑蝦仁 $320，推薦指數：🌟🌟

這道最不喜歡～覺得番茄味道太搶戲，吃不到蝦子的味道，鍋粑也普通。

螺絲卷 $30/顆，推薦指數：🌟🌟

本來很期待會跟一般銀絲卷那樣脆，結果小失望～也有點乾。

【環境照】

桌數真的很少，就像照片中的這樣，所以一定要提前訂位啊～

非業配文，單純分享個人用餐體驗，給大家參考

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