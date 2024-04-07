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高雄文山特區燒肉｜燒肉無双高雄澄清館。套餐式燒肉｜慶生好地方｜燒肉組合

2024-04-07 21:06:00 Lion Fun ❤ 人氣：108
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窩客好文

Lion Fun ❤

發表篇數：390篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鳥松區

造訪商家：燒肉無双
phone07-3791698
place高雄市鳥松區本舘路1號2樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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文山特區人氣燒肉店－燒肉無双高雄澄清館

主打套餐式燒肉，牛豬皆有套餐品項可以選擇，另外也能搭配雞肉與海鮮

種類多樣化，滿足各不同類型的朋友們！！

另外還有生日活動，當月或是當日壽星都可以參加哦

空間寬敞很適合團體用餐與多人聚會，可能容納多人～

高雄文山特區燒肉｜燒肉無双高雄澄清館。套餐式燒肉｜慶生好地方

高雄鳳山燒肉｜燒肉無双高雄澄清館

燒肉無双高雄澄清館位在於本館路三角窗位置，遠遠的就會注意到扛棒啦！！

一樓是極鮮火鍋澄清店，燒肉無双高雄澄清館位在於二樓

外面除了有機車停車位外，還有附設汽車停車場，開車族用餐免煩惱～也不用找位置

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整體空間寬敞～～座位也很多，但還是建議要訂位哦，巔峰時段很容易客滿

下午沒有休息，隨時想要用餐都可以呢！！很方便！

燒肉無双菜單可以上網站上查詢哦，相當豐富，店員都會介紹，點餐沒煩惱

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另外入座後都會送上一壺雞湯，不夠也都可以再續哦～雞湯喝起來胃都暖起來了

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涼拌木耳、包肉生菜、餐前冰沙都是可以再續的哦！！

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搭配肉類非常的爽口～～很推薦泡菜與冰沙！！

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當天選了牛肉雙人套餐，非常豐富，有肉有菜有牛有雞有海鮮，某些餐點有多品項可選擇，雙人套餐也可加價升級為三人套餐

主廚沙拉、涼拌木耳、包肉生菜、餐前冰沙、風味雞三鮮、手切燒肉薄片、雪花牛肉、霜降牛排、帶骨牛小排

大草蝦、櫛瓜、白飯兩碗

泰式奶茶、鮮榨奇異果汁、巧克力塔、雪花冰

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手切燒肉薄片、雪花牛肉、霜降牛排、帶骨牛小排

 

 

 

滿滿的各種牛肉，厚的薄的均有，厚的可以吃到它的嚼勁與厚實口感

薄的很好烤，薄薄一片肉香四溢，再配上小菜～～推推

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主廚沙拉多品項選擇，也可以加價升級，選了豆腐胡麻沙拉，非常開胃

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大草蝦、台灣櫛瓜、白飯兩碗

喜歡吃海鮮也有哦～～蝦子很新鮮，再來點人氣櫛瓜，搭配享用

飯也能升級變成其他飯類或是麵哦

 

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生日活動

 

 

 

 

當月壽星會贈送蛋糕哦～～詳細活動以現場為主

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巧克力塔、雪花冰

當季草莓雪花冰，讓人很驚艷呢！！

最後完美的END甜點人印象深刻，留下美好的印象ＸＤＤＤ

巧克力塔不甜膩很喜歡

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泰式奶茶、鮮榨奇異果汁

飲品也很不錯呢～～～不喜歡喝飲料還有鮮榨果汁呢！！

竟然還有我們喜歡的泰式奶茶～～超棒的！！

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以整體來說餐點口味與環境都蠻推薦的！！！到文山特區吃燒肉選擇燒肉無双高雄澄清館

 

 


燒肉無双高雄澄清館

地址：高雄市鳥松區本館路1號2樓

營業時間：平日11:30-23:00／假日（國定假日）11:00-23:00

電話：07-379-1698

燒肉無双 高雄澄清館粉專

訂位系統


 

 

 

 

 

 

 

 

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每個人的喜好與觀感程度不一樣，僅供參考，請以自己的感受為主：）

食記與遊記皆有一定的時效性，請依現場為主

 

 

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文章標籤
高雄文山特區燒肉 燒肉無双高雄澄清館 燒肉無双 套餐式燒肉
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