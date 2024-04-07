清明連續假期，約上朋友一家人來湖口老街走走；《卡拉義式餐館》這間餐廳蠻推薦，有一樓用餐區、利於老人家輪椅用餐、也有寵物友善!! 百年老街風情，冷氣直送、用餐環境相當舒適!!

《卡拉義式餐館》來自義大利文cara，意思是指朋友/親愛的人，湖口老街開業已7年；一本如初老闆堅持用美好的料理迎接來訪的每一位客人!!

文章指引

▊ 交通方式

▊ 停車攻略

▊ 菜單介紹

▊ 推薦菜色

◆ 蕃茄蔬菜濃湯

◆ 玉米濃湯

◆ 青醬炸雞義大利麵

◆ 蕃 茄嫩雞燉飯

◆ 美式咖啡

▊ 卡拉義式餐館相關資訊

卡拉義式餐館，地址位於新竹縣湖口鄉湖口老街199號

交通方式

公共運輸：搭乘火車至台鐵新竹站，轉乘新竹客運公車5612湖口－新竹(經鳳山村)，至「舊湖口站」下車，就能抵達湖口老街；或者搭乘火車至台鐵湖口站下-轉搭新竹客運5612、5613至舊湖口(湖口老街)下，即可到達。

汽車族：國道1號→湖口交流道下→中湖路→省道臺1線，→八德路一段→右轉進湖口老街



汽機車停車：湖口老街三元宮停車場可以停車

《卡拉義式餐館》採雙舖子設計，內用環境很舒適；內用座位有80個、座位擺放很舒適；鄰座聊天均不互相影響，可以承接小團體用餐!

《卡拉義式餐館》比較厲害的招牌菜色，青醬、白醬、紅醬義大利麵；海報招牌都有張貼在騎樓，方便客戶選擇點菜!!

海鮮義大利麵看起來真的很讚!! 但是我這次要吃青醬；聽說，各大來訪部落客都hen推、hen推!!

很簡約的櫃台，可以點菜與詢問、結帳等

付款方式有：現金、賴pay、街口支付、google pay、apple pay、信用卡等；多元種類，方便各種支付客戶!

《卡拉義式餐館》獨有的˙百年老街一樓用餐環境很涼爽，有提供冷氣；很舒適!!

騎樓座位很有異國風情；可以在這邊點上餐點享受百年老街騎廊風情!! 這邊座位也很適合帶上寵物；坐在位置上可以東看看、西瞧瞧比較不無聊!!

義式用餐的餐具，選定喜歡的座位，即可自取餐具飲食；一樓用餐環境相當適合全齡全家大小用餐(包含老人家、幼兒等)；

《卡拉義式餐館》提供QRcode點餐與紙本點餐兩種；方便來用餐客人使用

菜單介紹

《卡拉義式餐館》菜單，拍攝於2024.4.5

我們選擇的菜色：青醬炸雞義大利麵+焗烤、番茄蔬菜濃湯、番茄嫩雞燉飯、玉米濃湯、美式咖啡

這次品嘗到《卡拉義式餐館》大家都很推薦的炸雞、青醬義大利麵、番茄蔬菜濃湯等，餐食麵食與米飯均採用De Cecco 義大利麵(全球最好的杜蘭小麥粉製作)、湖口鄉本地台農71號香米(榮獲2015年全國名米產地冠軍)；材料選用頂級優質、開業7年烹煮技術火侯；逛逛湖口老街也品嘗在地優良餐館!!

蕃茄蔬菜濃湯+NT69(套餐升級)

洋蔥、番茄、青花椰菜、波菜、櫛瓜等，一碗湯品多種蔬菜纖維質通通喝的到!! 添加奶油淡淡的奶香味中和了番茄酸香氣，溫潤味蕾與身心!!

濃湯材料採用Arla動物性鮮奶油，口感細膩、奶香味自然；皆為健康、天然的油脂；均可安心享用!!

玉米濃湯+39 (套餐升級)

奶香味滿溢的主廚巧達濃湯，玉米、火腿料多味美!! 很適合帶小孩來的餐食!!

青醬炸雞焗烤義大利麵NT199+(焗烤)NT75

《卡拉義式餐館》嚴選安佳起士絲，De Cecco 義大利麵(杜蘭小麥和緩磨製，保留小麥原有麩質)，餐食採用的食材皆出自大廠；品嘗起來美味也安心!!

餐食內青醬皆為《卡拉義式餐館》研發配置，搭配De Cecco 義大利麵條Q軟彈牙；真的醬汁與麵條hen是完美!! 焗烤安佳起士絲，讓餐食更顯濃郁奶香!! 酥炸雞塊外酥裡嫩，內部雞柳條的Q軟口感不柴；很推薦這道!!

《卡拉義式餐館》自行研發的青醬與De Cecco 義大利麵條；真的可以暴風吸入Q軟彈牙義大利麵條裹著清爽青醬醬汁；每一口都hen是滿足!!

番茄嫩雞燉飯NT159

蕃茄嫩雞燉飯可以品嘗到湖口鄉本地台農71號香米，其米飯顆粒渾圓Q彈飽滿、淡淡芋香；混入在地小農番茄、雞肉等材料，每一口都蕃茄酸香濃郁、米飯Q彈、雞肉鮮香不柴!! 喜歡在地小農料理，真的可以來上一道!

註：湖口鄉本地台農71號香米榮獲2015年全國名米產地冠軍!

美式咖啡(熱) +NT45(也可以選用A套餐升級與補差價)

嚴選100% 阿拉比卡豆，老闆選製咖啡豆、老街餐廳磨豆；品嘗起來溫醇回甘、餐食完畢真的可以在土製瓦房百年老街品嘗一杯咖啡；日子就該份外悠閒美好!

店名：卡拉義式餐館

地址：303新竹縣湖口鄉湖口老街199號

營業時間：假日與國定假日11:00~19:00

電話：0960-707-897

低消限制：一人一份餐點或飲品，用餐時間90分鐘。

IG：https://www.instagram.com/cara_restaurant/

FB：https://www.facebook.com/Hukou199

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