聽說台南有一家臭豆腐店，叫做『夏林臭豆腐』，人氣火爆到常常大排長龍，如果錯過了吃的時間，可就要等到下次了。身為台南狂熱愛好者，既然都來到台南了當然得親自來試試這個傳說中的排隊美食。實在是好期待。臭豆腐控的朋友們趕緊點進來看看這天的精彩食記。

夏林臭豆腐-店面外觀

位於台南市南區夏林路280號的『夏林臭豆腐』

位置在路口轉角處

沒有明顯的大招牌

很容易就錯過了

一間用鐵皮搭建而成的小店

藏著一股濃濃的火爆人氣

生意之好

實在是有嚇到阿菲

停車資訊

機車可以放置於附近的機車停車格

但若是開汽車的話

可能需要花些時間找尋周遭的停車位

夏林臭豆腐-點餐方式

阿菲進店後

一開始都沒發現有告示牌

告知第一次到訪的客人要如何點餐或是排隊排哪裡之類的

於是該如何點餐成了阿菲的第一道關卡

建議店家可加裝一些告示牌

這樣新手第一次來店就能更容易上手

無論是內用還是外帶

都需要抽取號碼牌

等待叫號後才能入座用餐

夏林臭豆腐-菜單

『夏林臭豆腐』的菜單非常簡單直接

只賣一樣東西：臭豆腐

小份60元

大份80元

若想吃得飽足

或是臭豆腐愛好者

建議選擇大份量的臭豆腐

才能充分享受這份美味

固定每週一公休

夏林臭豆腐-用餐環境

因是鐵皮屋搭建而成的小店

所以用餐環境屬於較簡易型的

若是全店位置客滿的話

用餐時則須跟其他人併桌

餐點分享

臭豆腐

剛炸好就端上桌的臭豆腐

外酥內嫩

別有一番風味

看的阿菲口水直流

趁熱吃的話

還可以感受到臭豆腐爆汁的美味

更讓人驚喜的是

蒜泥和台式泡菜量十分大方

清爽的口感中帶著南部人的熱情與豪爽

臭豆腐的臭香味剛好

並不會太濃烈

整體而言

『夏林臭豆腐』出餐速度快

臭豆腐好吃

外酥內嫩

泡菜量十足

是一間值得再度回訪的店家

走過夏林路的轉角

不要忘了尋找『夏林臭豆腐』

這家小小的臭豆腐店可能會給你帶來大大的驚喜

以上分享給一樣喜愛臭豆腐的朋友們

夏林臭豆腐-店家資訊

夏林臭豆腐

評分： / 4.5

地址：702台灣台南市南區夏林路280號( 地圖 )

電話：06 291 2542

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 13:30 – 20:30,

星期三: 13:30 – 20:30,

星期四: 13:30 – 20:30,

星期五: 13:30 – 20:30,

星期六: 13:30 – 20:30,

星期日: 13:30 – 20:00

星期一: 休息, 星期二: 13:30 – 20:30, 星期三: 13:30 – 20:30, 星期四: 13:30 – 20:30, 星期五: 13:30 – 20:30, 星期六: 13:30 – 20:30, 星期日: 13:30 – 20:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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