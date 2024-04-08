聽說台南有一家臭豆腐店，叫做『夏林臭豆腐』，人氣火爆到常常大排長龍，如果錯過了吃的時間，可就要等到下次了。身為台南狂熱愛好者，既然都來到台南了當然得親自來試試這個傳說中的排隊美食。實在是好期待。臭豆腐控的朋友們趕緊點進來看看這天的精彩食記。
夏林臭豆腐-店面外觀
位於台南市南區夏林路280號的『夏林臭豆腐』
位置在路口轉角處
沒有明顯的大招牌
很容易就錯過了
一間用鐵皮搭建而成的小店
藏著一股濃濃的火爆人氣
生意之好
實在是有嚇到阿菲
停車資訊
機車可以放置於附近的機車停車格
但若是開汽車的話
可能需要花些時間找尋周遭的停車位
夏林臭豆腐-點餐方式
阿菲進店後
一開始都沒發現有告示牌
告知第一次到訪的客人要如何點餐或是排隊排哪裡之類的
於是該如何點餐成了阿菲的第一道關卡
建議店家可加裝一些告示牌
這樣新手第一次來店就能更容易上手
無論是內用還是外帶
都需要抽取號碼牌
等待叫號後才能入座用餐
夏林臭豆腐-菜單
『夏林臭豆腐』的菜單非常簡單直接
只賣一樣東西：臭豆腐
小份60元
大份80元
若想吃得飽足
或是臭豆腐愛好者
建議選擇大份量的臭豆腐
才能充分享受這份美味
固定每週一公休
夏林臭豆腐-用餐環境
因是鐵皮屋搭建而成的小店
所以用餐環境屬於較簡易型的
若是全店位置客滿的話
用餐時則須跟其他人併桌
餐點分享
臭豆腐
剛炸好就端上桌的臭豆腐
外酥內嫩
別有一番風味
看的阿菲口水直流
趁熱吃的話
還可以感受到臭豆腐爆汁的美味
更讓人驚喜的是
蒜泥和台式泡菜量十分大方
清爽的口感中帶著南部人的熱情與豪爽
臭豆腐的臭香味剛好
並不會太濃烈
整體而言
『夏林臭豆腐』出餐速度快
臭豆腐好吃
外酥內嫩
泡菜量十足
是一間值得再度回訪的店家
走過夏林路的轉角
不要忘了尋找『夏林臭豆腐』
這家小小的臭豆腐店可能會給你帶來大大的驚喜
以上分享給一樣喜愛臭豆腐的朋友們
夏林臭豆腐-店家資訊
- 夏林臭豆腐
- 評分： / 4.5
- 地址：702台灣台南市南區夏林路280號( 地圖 )
- 電話：06 291 2542
- 營業時間
星期一: 休息,
星期二: 13:30 – 20:30,
星期三: 13:30 – 20:30,
星期四: 13:30 – 20:30,
星期五: 13:30 – 20:30,
星期六: 13:30 – 20:30,
星期日: 13:30 – 20:00
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
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