傍晚時刻和先生倆人騎著機車經過友愛街時，我們被這家名為『非螄不可-螺螄粉＆冰鎮滷味專賣店』的店面給吸引住了。怎麼會有如此趣味的名稱！？而且生意看起來很好，店外觀也相當漂亮。於是，我們停好機車後毫不猶豫的進去品嚐了一番。究竟這家小店有什麼厲害之處，生意如此好？！趕緊跟阿菲進來瞧瞧。

關於-非螄不可-螺螄粉＆冰鎮滷味專賣店

『非螄不可』這個有趣的店名實際上暗示著它所主打的特色美食：螺螄粉

這家店成立的初衷是希望將這道特色美食推廣出去

讓更多人能品嚐到這份美味

真的是很有趣的店名

讓阿菲看過一次就記得

店面外觀

簡約質感系的整體裝潢風格

也是現在社會中主流的文青質感風格

不管是店內還是店外

到處都能看到有趣又有質感的裝潢設計

非螄不可-螺螄粉＆冰鎮滷味專賣店-用餐環境

進入店內

目前只有一樓開放用餐

而二樓則設有洗手間

整體環境非常有設計感

裝潢簡約大方

整間餐廳就是時尚的空間

就連店外面的牆壁一角

也是讓人很好拍照

這是要通往二樓洗手間的牆面

非螄不可-螺螄粉＆冰鎮滷味專賣店-菜單

『非螄不可-螺螄粉＆冰鎮滷味專賣店』的菜單簡單明瞭

只賣螺螄粉系列

而且螺螄粉的選擇多達六種

包括原味、炸蛋、腸旺、多利魚、豬蹄以及蝦爆爆

招牌餐點推薦

對於第一次造訪的朋友

阿菲推薦可嘗試炸蛋口味的螺螄粉

這是店內的招牌餐點之一

如果吃起來覺得不夠滿足

還可以選擇添加一些額外的配料

例如炸蛋、花生、腐皮、酸筍、豬腳、鳳爪

就看你想要怎麼吃

餐點分享

炸蛋螺螄粉

一上桌就能吸引人目光的一大碗螺螄粉

小建議

希望店家能將有缺角的碗替換掉

這樣才能讓大家吃得安心

金黃酥脆的炸蛋看起來就很美味

很大塊的炸蛋

外焦裡嫩的炸蛋

也是螺螄粉的靈魂之一

配料給的算是大方的

蠻大塊的鴨血、酸豆、酸筍

不過酸豆吃起來口感較軟

吃不出脆度

可能是醃漬過久

這是有點可惜的地方

滑溜的粉

也是吃螺螄粉的標配

大口吸粉大口吃

就是過癮

清爽的湯頭

喝起來不會油膩

這點蠻讓人意外的

這次點的炸蛋螺螄粉

整體吃起來是清爽系的口味

內容物算是豐富的螺螄粉

湯頭清爽不油膩

而炸蛋的份量大

還有加上一些蔬菜

這樣的搭配或許是店家對台灣口味的稍稍改良

也讓人吃起來覺得很新奇

用餐心得

在這次的用餐過程中

『非螄不可-螺螄粉＆冰鎮滷味專賣店』有著蠻多優點

首先是阿菲喜歡的開放式廚房

讓來這裡用餐的朋友都可以看到烹煮過程

讓人吃得更加安心

而店內店外的裝潢都很漂亮

非常適合拍照

不僅環境美觀

連餐點也拍起來格外有質感

但是如果是碰到用餐高峰期

座位相對較少可能需要等候一段時間

整體來說『非螄不可-螺螄粉＆冰鎮滷味專賣店』是一個值得品嚐的美食選擇

不妨趁著假日和家人朋友一起來品嚐這份獨特的美味吧

非螄不可-螺螄粉＆冰鎮滷味專賣店-店家資訊

非螄不可-螺螄粉＆冰鎮滷味專賣店

評分： / 4.6

地址：700003台灣台南市中西區友愛街234號( 地圖 )

電話：06 223 0680

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 17:00 – 23:00,

星期三: 17:00 – 23:00,

星期四: 17:00 – 23:00,

星期五: 17:00 – 23:00,

星期六: 12:00 – 23:00,

星期日: 12:00 – 23:00

星期一: 休息, 星期二: 17:00 – 23:00, 星期三: 17:00 – 23:00, 星期四: 17:00 – 23:00, 星期五: 17:00 – 23:00, 星期六: 12:00 – 23:00, 星期日: 12:00 – 23:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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