近期在北部的紫藤花也正在盛開中，比較著名的是淡水紫藤花園｜二號水源園區，而在桃園龜山的大湖紀念公園，也是一個小而美的公園，在這邊也是可以追紫藤花｜流蘇～

📸地點：2024大湖紀念公園

📧地址：333桃園市龜山區忠義路二段638巷

⏰營業時間： 24 小時營業

☑有料停車🚗｜廁所 🚾。

近期天氣多變，時而大晴，時而下雨，搞得後續花期都有點錯亂，趁著今天天氣良好，趕緊前來拍攝。

這裡有沿著湖邊而建的紫藤花隧道，像是葡萄串似垂掛在一旁，隨風搖擺～甚美～

可惜感覺今天來訪，已經過了最大值。

大湖紀念公園剛好位在大馬路旁，是一個鬧中取靜的地方，佔地不大，不過卻種植許多花卉，除了紫藤花之外，也有流蘇｜九重葛可以欣賞。

這裡的紫藤花隧道，在陽光的照射之下，清翠的藤蔓上盛開著紫色的花朵，彷彿一幅幅紫色的油畫展現在眼前，讓人置身於夢幻姿色浪漫氛圍中。

就這樣子漫步尋訪，欣賞春季限定版的紫色浪漫，空氣帶點一絲淡淡香氣，呼吸之間沉浸在其香味中，令人心曠神怡，忘卻一切煩憂。

這裡除了紫藤花之外，也有流蘇可以欣賞，感覺今年開的不是很茂盛，要不然之前前來拜訪，樹上鋪滿下雪般的流蘇，看起來很美。

公園裡也有小朋友可以遊玩的遊樂設施，在假日時刻讓小朋友在此嬉戲，也是不錯的選擇；另外也有青青的綠草地，適合來這裡野餐，享受美食｜陽光。

短短的環湖步道，雖然繞一圈的時間不多，不過～就這樣子漫步在湖邊，感受微風拂過的涼爽，也不錯。

只是今天來拍攝的時候，剛好遇到2024年4月3號07:58芮氏規模7.2強震。

我想說坐在涼亭處，怎麼會頭暈！？

而四周圍的樹木卻發出沙沙的聲音，這才驚覺是強烈地震，而後續各地陸續傳出災情，其中以花蓮受創最為嚴重。

這是個人覺得既921大地震之後，十幾年來最明顯的強烈搖晃。

希望天佑花蓮！天佑台灣！

希望將傷亡受損程度降到最低 。