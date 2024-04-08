新莊炸刈包真的好夯啊！最近真的是愛上了黃金炸刈包＋脆皮豬五花，尤其公司旁邊就開了一間【沈記脆皮豬五花】新莊店，太開心了，現在幾乎三天五頭就去買，脆皮的黃金刈包搭配滿滿的鮮甜蔬菜跟脆皮豬五花，這炸料程度真的很誇張，開幕沒多久立馬成為新莊在地美食小吃，現在都要排隊了！

滿滿餡料的炸刈包，口味超多種，特別喜歡它那雖然是酥炸過的刈包皮，卻沒想像中的油膩，跟營養三明治的膩感差很多，再者是多種口味的選擇，每一種口味都很有特色，重點是料真的給超多，張大雙口也無法一嘴入口



尤其這脆皮五花豬～味道好香、肥瘦適中，脆皮很有餅乾的脆感，連小朋友都說好吃～



這天公司大家一起團訂，能開在公司附近真是太幸福了，點了很多招牌及口味一起分享



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沈記脆皮五花豬跟燒肉刈包，是宜蘭起家的，當初在羅東夜市與清溝夜市還掀起了騷動，幾次想去清溝夜市吃，都時間都對不上點，這次終於遠在天邊近在眼前，開在公司附近~好嗨森~



新開的【沈記脆皮五花豬】(新莊店)明亮簡約的店面~就在自立街上，離中港大排、宏泰市場、新莊體育場都不算遠



招牌還先用手寫~大家都很努力的開店過日子，設備裝潢省下來，把好的珍貴食材給消費者~

店餐SOP：先選肉類(脆皮豬、控肉、叉燒)→選口味，共七種口味來選選，另外也有賣便當唷！黯然消魂飯非常引起我的興趣～ 下次要來點點看～



到處都可以看到項目餐點的選擇，這有選擇障礙的可能要花點時間~每個都想吃吃看啊!!!!



現場也有賣炸雞跟炸翅，很適合當點心跟配菜，有時候真的不是很餓，吃點炸物就感到很幸福了～



哈哈哈哈～看來～應該很多人問，所以店家表示～～刈包是炸的、是炸的、是炸的，沒有蒸的唷，



跟熊貓也有合作可以外送唷！



提供菜單完整版，店家建議量多可以先訂，不用久候，當天看到很多訂單十幾、二十個刈包在出的，真的好夯



我們當然也不是開玩笑的，直接先訂來自取～



回到辦公司～～～天啊！爆香，這脆皮五花豬也太香了吧～看起來就好好吃～～還有好多新鮮洋蔥喔！



脆皮五花豬是招牌～烤的金黃酥脆，瘦肉、肥肉、脆皮，都很完整～好會切～



這皮看起來就相當的脆，且肉汁完全被鎖在裏頭，肉看起來相當的嫩～這洋蔥的量大約給了有半顆了吧~



撒上的店家的特製七味粉（應該吧～）口水都要流下來了～



頓時間突然覺得這脆皮五花豬很適合一款飲料，就是beer 耶~ 根本下酒菜來著的~



脆皮的口感很像餅乾~吃起來愈嚼愈香~卡滋卡滋的~好好吃，香嫩的豬肉香氣，搭配洋蔥的水脆嗆辣味道，好好吃



沈記脆皮五花豬的豬肉吃起來有點新疆孜然味，烤的非常剛好，不會到很鹹，會忍不住一口接一口



接下來~黃金刈包也來稍微介紹一下，太酷了~大家都點不一樣的口味來分享看看~



@@ 這~~~ 刈包呢? 塔香雞腿排黃金脆皮刈包，整個雞腿排大到刈包都要不見了，這比外頭賣的雞腿排還要浮誇了吧！



雞腿排是切對半堆疊進去，外皮薄脆，裡透還爆汁耶！



香嫩多汁的雞腿排刈包，覺得這都比麥ｘ勞的漢堡還要略勝一籌了～，裏頭還有夾著高麗菜唷！



韓式燒肉刈包－炒過的燒肉香味特別濃郁，





燒肉除了韓式辣醬及洋蔥炒過後，裏頭還搭配了滿滿的鮮洋蔥、高麗菜及小黃瓜～



滿滿的燒肉～覺得來碗白飯也很搭～



當黃金刈包配上韓式燒肉，滋味很有秒飛韓國的fu~燒肉不乾柴，醬汁甜帶點微辣，非常韓式風~



吃到飽口的韓式燒肉炸刈包，必須要動用筷子才有辦法了



青木瓜脆皮豬五花刈包，愛吃菜菜的女孩們，點這個就對了~清脆的青木瓜絲吃起來爽口又多了點均衡健康



脆皮豬上堆滿了青木瓜絲及大量蔬菜~



五花肉的脆皮焦香味太誘人了，一口咬下不同的口感層次，吃的到豬肉的嫩、油脂的香、豬皮的脆、蔬菜的清爽~



配上沈記的青茶，超對味



三星蔥鹽海龍王刈包~~是三星蔥耶~~~



從宜蘭來的~就要把宜蘭的特產三星蔥原汁原味的帶過來~



很不喜歡吃蔥的版主~自從吃過三星蔥後~就不這樣怕蔥了~反而覺得三星蔥真的好好吃~



沈記脆皮豬五花的三星蔥燒肉刈包真的很推，三星蔥的脆甜保水，加上有一層清爽的醬，搭配的高麗菜也好甜，搭配起來一點也吃不膩



裏頭還有整大片的蕃茄~營養均衡滿分啊!!!



這脆皮真的會愛上~好脆好香~



我自己是搭配玫瑰茶，很好喝~清淡的玫瑰香氣，不會太甜~



刈包也有甜的唷~奶酥刈包~喜歡炸物的香~小朋友很適合這款



薄薄一層的奶酥，加上刈包本上的甜味，很適合當甜點或下午茶



沈記脆皮五花豬的飲料有：四季青茶、阿薩姆奶茶、黑糖楊桃蜜、玫瑰花果蜜、札幌奶茶，一整瓶都是銅板價



台灣美食小吃真的是創意無限，這種可以成為台版漢堡的炸刈包，真的很值得推上國際版面，重點是，顛覆傳統刈包是炸的，卻並沒有想像中的油膩，過往蒸的刈包吃到最後可能會因為濕氣而軟爛掉，但炸刈包卻能增加香氣及脆感，搭配多元的餡料，給的又多又誇張，在蔬菜的搭配下，一顆就可以吃得很飽，覺得cp質非常的高，喜歡鹽豬肉的可以點招牌脆皮豬五花，非常非常適合朋友來家作客時，聊天小酌分享~哈哈哈~

很開心新莊開了這好吃的美食小吃，有經過上新莊或是新莊體育場看球賽、中港大排散散步的，這道黃金脆皮刈包很推薦給大家唷！

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【沈記脆皮五花豬／燒肉炸刈包】新莊美食小吃

時間：11:00-21:00

電話：0917 922 301

地址：新北市新莊區自立街220號

臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=61553884658951

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