今年眾多電影中，有大家非常期的哥吉拉系列電影 哥吉拉與金剛: 新帝國



感謝痞客邦提供次的觀影機會！非常的棒！讓我久違的感受到電影院的震撼感！



【哥吉拉與金剛：新帝國】最新預告，3月27日 (週三) 大銀幕開戰



看完後家人朋友也好奇問會推薦 哥吉拉與金剛：新帝國 嗎？ 或是哥吉拉與金剛：新帝國好看嗎？ 哥吉拉與金剛：新帝國值得去電影院看嗎？

其實我本人蠻推薦去電影院看哥吉拉與金剛：新帝國！因為整個視覺畫面的衝擊感，只有電影院的大螢幕和音響效果可以完成呈現出來！

如果是劇情橋段，他就是巨大怪獸和巨大怪獸的打架，要拯救人類的故事，如果你有看過前面幾集的哥吉拉，劇情大概就是那樣子！換個壞人繼續打！

但這集到是有比較可愛和搞笑的幽默橋段！所以真的是一部可以輕鬆看的片！

主要角色

這次加入了比較幽默的角色

尤其是左邊的丹·史蒂文斯飾演 Trapper (就是美女與野獸的野獸) 在裡面幫金剛修補了牙齒還有拯救金剛的手！

就是一個又帥又不能缺少和忽略的幽默角色! 他只要出場就是有輕快的BGM。



這次讓我也看得很喜歡的陳法拉～我比較記得她在尚氣的演出！

但在哥吉拉與金剛：新帝國裡面，她飾演的伊維女王全程沒有講話，靠著她的眼神和肢體，很喜歡她的演技！



哥吉拉與金剛：新帝國 裡面當然我最愛的是女主角 Jia ，她的眼神和靈性隨著年齡增長，魅力也跟著提升了！

最後她和養母的對話，也是讓我眼匡有點泛紅，但我哭點比較低！





情節概述

這次的故事線我覺得比較簡單！ 哥吉拉在地表上有接收到伊維族人從地底下送出的求救信號！哥吉拉知道是即將會有一場硬仗要打！所以在各處吸取輻射能源，讓自己變到最強的粉紅色，但是他睡在羅馬競技場的樣子實在太可愛！



圖片來源https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60200&snA=41010&page=2&gothis=296788#296788



Jia也同時一直收到不知名的訊息，剛好趁著金剛上來換牙齒後，一行人跟著金剛一起回到空洞地球，去發掘和確認Jia的感應訊息從何而來！

也確認為什麼無法和基地連絡上！！







神秘嘉賓-摩斯拉與遠古的神獸

遠古神獸的模樣其實蠻可愛，但就是被壞人利用，最後被拯救後就變成好人陣營！

和金剛一起帶領族人一起生活(最後的感覺）



摩斯拉出場的時候，我整個人往後退了好多步！

因為我印象中的摩斯拉是頭圓圓的可愛模樣！

但是.....這次是真的像昆蟲一樣的造型，所以害怕昆蟲的我真的是嚇了一大跳！

