台中和平森林系咖啡廳【拾光咖啡館】

是今年新開幕的景觀餐廳

環境清幽、寵物友善，假日遊客多，無論是等待入坐或是餐點都需要比較久時間

建議非假日來品質比較好！

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拾光咖啡館 ❙ 森林系咖啡廳，寵物友善、環境清幽，台中景觀餐廳!

拾光咖啡館位於和平區，距離谷關不遠

導航直接搜尋＂拾光＂即可抵達

園區有停車場，但假日人多車多容易客滿，建議早點來

ADD:台中市和平區東關路二段11之8號

TEL:0972 321 275

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很清幽的森林系環境，放鬆的氛圍！

比較特別的是候位採排隊方式

不像一般餐廳是登記或是拿號碼牌

要一直站在那等待的感覺不太好

畢竟要等很久，我們當天就等了將近一小時！

園區腹地廣大，有室內及戶外用餐空間

戶外的氛圍當然會比較好！

當天服務人員帶我們入座後這桌的客人正好離開

想說看能不能換到這桌，結果不行

帶位後就不給換位囉！

是寵物友善餐廳

當天好多組遊客帶毛小孩來

一旁有大草皮適合放風

餐廳是玻璃屋設計

一旁有鞦韆吊椅可以拍照、享受悠閒

園區內除了綠植、大草皮外，還有水池

池內有很多大錦鯉

戶外空間加上水池難免會有蚊蟲，記得做好防蚊措施

我們當天有噴防蚊液，沒有什麼被叮咬就是

好適合約會及拍照的池邊坐位

坐到這區好幸福

池邊有魚飼料可以購買

一包20元，錢自行放入一旁的竹籃

錦鯉很多很愛吃，餵起來很有成就感

點餐採QR code

手機掃碼點餐後需到櫃檯先結帳

每人低消$150元（非合併計算）

兒童100cm含以上需低消

座位區用餐時間90分鐘

低消部份我覺得很合理，沒有限制一定要點飲料之類

拾光咖啡館菜單及價格

我們當天掃碼出現的菜單內容是這些

可能會依照當天剩下的食材變更，因為我看別人po的種類更多

以景觀餐廳而言價格不貴

鬆餅只要120元，飲料60元起

炒泡麵＋雞翅 $180

當天的主食除了炒泡麵外還有黑湯牛肉米線

牛肉米線看起來也相當不錯

可惜我們點了後，等待一段時間服務人員過來說米線沒了

我們就將其改為炒泡麵，所以炒泡麵就點了兩份

剛好小朋友覺得炒泡麵好吃，吃完一盤也覺得不夠！

巧克力歐蕾 $160、拿鐵咖啡 $160

小朋友喝巧克力，大人就喝咖啡

蜂蜜鬆餅 $120

簡簡單單的鬆餅

除了淋上蜂蜜外一旁還有草莓醬

熱熱吃很好吃！

雞米花 $120

小朋友最愛的炸物

或許也可以推出炸物拼盤

拾光咖啡館的環境確實很不錯

但上餐速度及帶位等方面需要加強

當天我們先上了飲料跟炒泡麵後，鬆餅及炸物隔了大概半小時以上才送到

然後這時也才告知牛肉米線沒了

建議大家可以的話平日來，遊客較少品質應該會比較好

這一區應該是露營區

期待日後開放！

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