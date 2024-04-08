聽說這是在清大宵夜街隱藏版好吃的「橙地瓜球」。
地點挺偏僻的，就在光復國宅巷子內，建功國小往下走的小巷路口。
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👉清大商圈 橙地瓜球位置及停車方式
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橙地瓜球在很隱密的地方，ＧＯＯＧＬＥ建功一路49巷2號可以找得到他們。
👉橙地瓜球環境介紹
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老闆使用台農57號地瓜製作地瓜球，不斷研發與實驗，才得以炸出又大顆又好吃的地瓜球
難怪網友特別推薦給小米
金黃又大顆的地瓜球，看到都流口水了~
👉清大商圈 橙地瓜球菜單目錄搶先看
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地瓜球原料使用台農57號地瓜及日本紫薯，小份10顆50元、大份16顆80元、特大份32顆150元。
買大份送紅茶一瓶、買特大份送紅茶二瓶喔 (送完為止)！
👉清大商圈 橙地瓜球用餐心得分享
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今天吃的是大份，一份80元有16顆。
今天很幸運有拿到紫薯地瓜球~
把地瓜球串成丸子一樣是不是很可愛呢
除了吃原味，還可以加入梅子、海苔粉調味，個人喜歡吃原味，小彤喜歡帶點酸甜的梅粉。
地瓜球還挺大顆的，比50元還大耶！
地瓜球會牽絲喔！而且地瓜甜香特別濃郁，熱熱地吃很好吃，小米推薦給大家~
紫薯不是天天都有喔，就看看運氣啦。
紫薯香氣挺濃郁的，搭配梅粉還不錯吃~
買大份會送一瓶紅茶、特大份送二瓶，送完為止喔！
這是老闆使用阿薩姆紅茶和決明子自己煮的，口味挺特別的，而且無糖紅茶搭配地瓜球很解膩喔
以上是我們的心得分享，喜歡吃地瓜球的朋友推薦給你們喔！
👉清大商圈 橙地瓜球營業時間地址
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🌟店家資訊：清大商圈 橙地瓜球
🏠地址：新竹市東區建功一路49巷2號
⏰營業時間：13:30-20:00(賣完為止)
➡️現金交易/無收取服務費
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
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