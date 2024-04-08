鐘予原味當歸鴨林口店有著多汁香甜的鴨肉餐點，像是鴨肉飯、鴨肉麵、鴨肉切盤、當歸鴨肉

還有當歸羊肉湯、小菜類，冬季還有藥膳當歸鴨肉鍋

也有與美食外送平台UBEREAT、FOODPANDA合作

內用、外帶或是美食外送到家都可以吃到美味的鴨肉料理

店名：鐘予原味當歸鴨林口店

地址：新北市林口區民族路218號

營業時間：11:00~22:00

電話：02-2608 6328

粉絲專頁：https://www.facebook.com/probike01

【目錄索引】

鐘予原味當歸鴨林口店就在林口民族路上

這條路上很多大樓住宅，所以用餐時段人潮滿多的

除了招牌顯眼外，可以看到側邊的用餐區是一大片透明的玻璃，非常吸睛

門口等候外帶的客人幾乎是沒有停過

也有與美食外送平台UBEREAT、FOODPANDA合作

內用、外帶或是美食外送到家都可以！

當天到達時間快十二點，外場跟內用區的客人滿多的

但十二點多時，內用幾乎客滿、門口外一度站了超多外帶的客人

生意真的是絡繹不絕！

【鐘予原味當歸鴨林口店-環境介紹】

要走進內用區會先經過廚房作業區

只見店員分工合作，各自忙碌著

切鴨肉的手可說是很少停過

不管是切盤或是去骨，只見熟練又俐落的刀起刀落

淋上滷汁～彷彿聞到香氣般

肚子竟不爭氣咕嚕咕嚕叫了起來

用餐環境乾淨明亮，座位區是L型的空間

有一面還是採光良好、有著超大面的玻璃

猶如置身在玻璃屋下用餐的氛圍

不管內用、外帶都先拿取菜單點餐

外帶的也有提供小夾鍊袋可以裝調味料外帶

自助區有餐具、調味料、面紙及牙線可以取用

調味料有這些

喜歡吃辣的我，後來有加了辣椒醬

【鐘予原味當歸鴨林口店-菜單】

鐘予原味當歸鴨林口店菜單

餐點品項非常多，想吃飯、吃麵、吃肉或是喝湯通通有

【鐘予原味當歸鴨林口店-餐點介紹】

▲去骨鴨腿飯（加肉）120元

剛進來時，看到店員正在準備餐點，看起來超誘人

忍不住詢問是什麼餐點？原來是鴨腿飯

可以直接吃去骨的鴨肉外，去完鴨肉的鴨腿也擺在碗上可以拿來啃

鴨肉有肉、有皮，鴨肉香甜保有肉汁、鴨皮香Q略帶點咬勁

淋上湯汁讓香氣更明顯

鹹香滋味且米飯都有吸附到醬汁，吃起來口感粒粒Q彈、香氣十足且不油不膩

這道去骨鴨腿飯是超人氣餐點

後來還聽到有客人要點卻「售完」了，想吃的人手腳要快！！

▲鴨肉乾油麵（加肉） 90元

選擇傳統的油麵，淋上店家調製的醬料拌一拌，再放上香甜保有肉汁的鴨肉

尤其選擇「加肉」吃起來更加滿足

麵條彈牙，混合著醬料、油蔥、鴨肉肉汁的味道及香氣，吃起來香濃又不會過於油膩

愈吃愈涮嘴

▲鴨肉1/4後腿 200元

鴨肉口感帶有嚼勁，肉質紮實保有肉汁，鹹香夠味

直接吃，可以品嚐到鴨肉中的鮮甜肉汁，品嚐到鴨肉最原始的鮮美滋味

也可以配上薑絲搭配醬汁一塊吃，更增添風味

▲鴨肉飯（大、加肉）90元

舖好舖滿的鴨肉，跟我們一樣喜歡吃鴨肉的可以選擇加肉，吃起來更加過癮

鴨肉飯還有醃蘿蔔及豆仁可以搭配

鴨肉帶有嚼勁，可以吃到鮮甜的鴨肉，還有油脂香氣的鴨皮

一口將鴨肉、鴨皮及米飯送進口中，豐富又美味的口感，讓人好滿足

當天看到滿多人點〞鴨肉飯搭配當歸湯〞這樣的組合，吃的滿足又可以飽餐一頓

而且鐘予原味當歸鴨的當歸湯內用都可以再加湯，超佛心的

▲當歸羊肉冬粉 100元

裡面除了羊肉還加了青菜跟薑絲，口感豐富且搭配著吃，一點都不覺得油膩

羊肉鮮嫩不柴口，吸收著當歸湯頭的香氣

冬粉吸收了當歸湯頭的精華，很有味道

咕溜的口感、Q彈滑嫩，吸飽水分後也不會斷裂或糊掉依舊保有微微的彈性

▲當歸鴨肉丸湯 60元

當歸湯使用多種中藥材熬煮出溫潤濃郁且回甘的湯頭

喝起來有著溫潤且渾厚的口感，散發甘甜的滋味

鴨肉丸脆彈、滋味鮮甜並保有多汁的口感

▲米血 40元

很純粹的米血，紮實中帶有Q勁

喜歡吃辣的推薦一定要加店家特製的辣椒醬

多了香辣的口感更美味

▲燙地瓜葉 40元

沒有太重太濃的調味

地瓜葉很鮮嫩加上油蔥等調味，口感依舊爽口

很開心在新北林口也能吃到美味的鴨肉料理，而且選擇非常多樣化

想找林口鴨肉飯、當歸鴨、當歸羊肉等等，都可以來到鐘予原味當歸鴨林口店

喜歡吃鴨肉的朋友記得選擇「加肉」，吃起來更滿足

建議早點來購買，以免售完

【鐘予原味當歸鴨林口店-店家資訊】

店名：鐘予原味當歸鴨林口店

地址：新北市林口區民族路218號

營業時間：11:00~22:00

電話：02-2608 6328

粉絲專頁：https://www.facebook.com/probike01