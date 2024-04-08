這間老地方可是在地人超愛的美食小吃，平假日都是大排長龍的盛況，google評論就高達五千多則4.0的評價，手工現點現蒸的小籠湯包，員工包餡的手都沒停過，蒸籠真的是一籠籠高高疊起，真的不誇張，排隊人潮也是沒有停過，熱門度超級高，除了小籠湯包外，還有豆沙小包、肉圓、細粉類、麵類、湯類、小菜等，價位落在$40~$100之間，當天豆沙小包賣完了小可惜，有來三芝走走，不妨吃看看在地最強，有三芝鼎泰豐之稱的小籠湯包唷！！

老地方 在哪？

老地方位在三芝郵局旁，在淡金路二段與淡金路二段19巷的轉角處，開車可以停放在附近的公園旁白線內再走過來，附近也有收費停車場可以停放，假日中午用餐人潮真的不容小覷，真的是越到吃飯時間人潮越多，真的不誇張～

這邊是先在外面跟店員劃位取菜單後，就在旁等候店員叫號，看這人潮都包圍了整個工作台～

工作人員都超級忙碌，蒸籠、包湯的手都沒有停過～

這排排站的蒸籠真的是不誇張，整個堆疊超壯觀～

每個員工都超忙碌，手都沒停過，真的是一整車一整車這樣送進去，綜合湯有不少人點呢！！

清蒸肉圓則是擺放在另一個地方蒸，蒸透了才拿到店內台子上

清蒸肉圓看起來就很美味，晶瑩剔透的，一旁員工包小籠湯包的手也都沒停過，整個店就有十幾個員工，各司其職超級忙碌～

菜單MENU

菜單有小籠湯包、豆沙小包、肉圓、細粉類、麵類、湯類、小菜等，價位落在$40~$100之間，結帳等吃完出來再結即可～

小菜自取

店內小菜每盤都是$40，想吃什麼自己拿，選擇相當多元

餐具、醬料自取

碗筷清洗完還用紫外線殺菌烘乾～

各種醬料也都有，想要調什麼醬都可以自己來，也有一大盆薑絲，搭配小籠湯包很剛好～

餐點

清蒸肉圓

跟我們一般看到圓圓的肉圓不同，這裡做的是潮州肉圓，外皮蒸的軟糊軟糊，口感軟綿，加上蒜泥醬油膏調味，一份有兩顆，肉餡也很扎實，吃完滿有飽足感的

鮮肉湯包

鮮肉湯包一籠有8顆，顆顆飽滿，外皮不是那種薄透一夾就破，但也不會太厚，重點是裡面可是有不少湯汁呢！！吃的時候真的要拿湯匙，不然湯汁會灑掉很可惜，肉餡裡面加入了青蔥，鮮甜美味～

蝦仁湯包

蝦仁湯包一籠有6顆，內餡是真的吃得到蝦仁，湯汁飽滿，不過整體吃起來中規中矩

酸辣湯

酸辣湯的用料相當多，濃郁酸香～

綜合湯

綜合湯裡面的料真的超多，難怪不少人都點這麼一碗，有福州丸、豆皮、油豆腐、蘿蔔等等，豆皮內還有包肉餡，湯頭清甜好喝，蘿蔔也是軟嫩入味，福州丸內餡口感也相當好吃，女生吃這樣一碗應該就飽了吧！！份量真的很多呢～

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店家/景點資訊

店家名稱：老地方

所在地址：252臺灣新北市三芝區淡金路二段21號

營業時間：日 三 四 五 六 11:00-20:30

店家電話：02-26367711

評價：★★★★★ Google即時導航

交通資訊

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