22:02火鍋。樂活 新莊森林系景觀火鍋 當日壽星送等歲肉片

台北知名的22:02火鍋。樂活，在新北新莊的中港大排旁設立了分店。有別於其他設立於百貨商場裡的分店，新莊店大片的窗引進自然光及美麗的窗景，可說是市區裡的景觀餐廳。近期推出的優惠活動有肉品買大送大、買小送小，及壽星來店禮，幾歲就送幾片肉。優質的肉品搭配安心食材製成的湯底及有機、無毒和友善種植的時蔬，是一間個人很喜愛且推薦的火鍋店。

22:02火鍋。樂活 優惠活動

壽星當天來店用餐，送歲數的梅花肉片，素食者改送。所以帶長輩來此過生日，就是最划算的了！

22:02火鍋。樂活 新莊店獨享優惠

22:02火鍋。樂活 新莊店獨享的優惠活動，肉品買大送大，買小送小。期限到2024/3/31止。

22:02火鍋。樂活 新莊店 在哪怎麼去

22:02火鍋。樂活 新莊店位於新莊區中港大排旁，鄰近宏匯廣場。附近捷運機捷線新莊副都心站，步行13分鐘；新北環狀線幸福站，步行約20分鐘。停車可停中港大排兩側路邊停車格；附近公車站牌：中原里或中華昌和街口。

新莊火鍋推薦 22:02火鍋。樂活

22:02火鍋。樂活 目前總計有八德店、台北微風店、台北南港店、台北美麗華店及新北新莊店五家單點分店，另外還有林口環球的吃到飽分店。

記得八德店2013年剛開幕的時候，因為跳脫一般古色古香的麻辣火鍋店的裝潢，改以綠色植栽的大自然風格，符合店名樂活lohas、健康的概念。而店內直接販售蔬菜水果的超新鮮感，造成搶位風潮，是友人之間深受好評的火鍋店。

這天來到的新莊店是間白色的貨櫃屋，設置了大片的窗戶，享有大片的綠樹造景，可將中港大排的河景盡收眼底。

走到二樓後，就是面對中港大排的大片窗景，牆面滿滿綠色植栽，搭配原木桌椅，散發出森林般的清新氣息，引進大量的自然光，空間顯得寬敞舒適。

店內以時鐘當作牆上的裝飾品，時間也都指向22:02，但22:02卻是店家決定店名的moment，非常地有趣，也很有記憶點。

在綠意盎然的襯托下，整體感受到的是輕鬆自在的氛圍。

備有一個可容納8~10人的獨立包廂，窗外就是中港大排彩虹橋，到了晚上打上燈光的彩虹橋，更為夜間妝點浪漫的風情。

一般以為要有這麼舒服的景觀，可能得上山或到遠一點的地方，但沒想到在熱鬧的市區裡，就能有這樣悠閒的環境可以吃火鍋，真的蠻幸福的！

這天我們挑選了窗邊的位置，來享用這天的火鍋，真是令人好期待啊！

22:02火鍋。樂活 菜單 Menu 價目表

線上菜單：請點我

22:02火鍋。樂活 用餐規定

採單點式點餐、共鍋用餐，每人鍋底費用$140元，每桌最低消費需至$750元(可含鍋底費用)。

22:02火鍋。樂活 四人套餐(平日中午限定) $1488+10%

這天我們點的是四人套餐，包含了鍋底、綜合蔬菜盤一份、兩種特製沾醬、附餐選四、肉品選二、海鮮拼盤、花枝漿、餃品拼盤、非基改豆品拼盤、季節飲品四杯。

這天另外一桌友人，則是選擇肉品買大送大的餐點。

3月活動買大送大/買小送小

僅新莊店獨享的優惠，期限僅到3/31，大家快把握時間吃起來！

瞧瞧這美麗油花分布的牛小排，這放在麻辣湯底裡涮燙一下，就是超美味。

壽星來店禮活動(幾歲送幾片肉)

這天我們幫友人慶生，1980年出生，所以我們獲得免費的44片梅花肉品，是不是好開心！

44片肉由四個人分享，每個人可以吃到10多片免費肉片，這真的是肉控的福音啊！

這簡直就是肉山啊！這真的很值得帶長輩來慶生啊！肯定大家都吃得很爽快啊！

這梅花豬肉片厚度很剛好，輕涮一下就能吃到肉質鮮嫩有彈性。

22:02火鍋。樂活 湯底選項

有經典辣味鍋/養生白味鍋/五彩胡椒鍋/昆布高湯鍋/酸菜高湯（鴛鴦選擇兩種）。

若是全素者，有提供素食者昆布湯底、豆製品、蔬菜拼盤與菇類可做選擇。

經典辣味鍋

經典辣味鍋採十多種無毒中藥，及牛大骨煉製而成。將真材實料的香料區隔放置，可享受湯底的美味卻不致於吃到辣椒等，是很貼心的設計。

五彩胡椒鍋

同樣採多種中藥與牛大骨熬製，最後再撒上五彩胡椒，有著胡椒的清香，入口尾韻有胡椒的嗆辣感，香氣十足，令湯控連喝了好幾碗都停不下來！

養生白味鍋/酸菜高湯

友人選的湯底組合是另外兩種。

養生白味鍋

養生百味鍋呈現的是濃郁的湯頭，有著香醇中藥清香，滑順不膩口，涮肉或海鮮都很適合。

酸菜高湯

酸菜高湯鍋是還未上菜單的新品，店家自調配方熬煮出酸爽鮮香的滋味，會令人上癮般地喝不停。

22:02火鍋。樂活 綜合蔬菜盤

取自台灣小農，採用友善種植、無毒且有機的時蔬，竟然有少見的佛手瓜及茄子。

22:02火鍋。樂活 自製沾醬

左邊怪味醬是加了花生的胡麻醬，香氣濃郁。右邊青醬是自製的蔬菜醬，這個蔬菜醬很厲害，友人吃到整碟不剩。

22:02火鍋。樂活 培根牛五花

這培根牛五花的油花真的太美了！

最喜歡放到紅鍋裡燙涮，油花化成肥嫰不膩的口感，大口吃肉的快感油然而生。

肉品沾怪味醬香氣四溢，搭蔬菜醬顯得爽口。

22:02火鍋。樂活 霜降牛肉

雖然霜降牛肉看起來油花並不是太多，但粉嫰的色澤依然令人食指大動！涮至粉紅色取出，就是軟嫰不柴的好口感。

22:02火鍋。樂活 非基改豆品拼盤

這盤有芝麻豆腐、原味豆腐以及豆皮，一看就覺得很好吃。

特別是這個生豆皮，煮過後豆皮完全地伸展，並吸滿湯汁精華，真的超好吃！

22:02火鍋。樂活 餃類拼盤

蛋餃是採用南門市場名店的手工蛋餃，魚餃則是來自基隆三記，水準真的就是不一樣！我們還各自加點了一份。

22:02火鍋。樂活 海鮮拼盤

海鮮拼盤裡有鮮蝦、鱸魚以及蛤蜊。

其中這個鱸魚放到酸菜高湯鍋裡煮，如此就是最近聲名大噪的酸菜魚。厚實且新鮮的魚片，簡直就是酸菜湯的神隊友！酸菜湯底在煮過魚片後，鮮味也整個大提升！

22:02火鍋。樂活 花枝漿

真材實料的花枝漿，每一口都能吃到Q彈鮮美的滋味。

22:02火鍋。樂活 鮮蚵

以目測就能分辨的新鮮度，入口的爆漿感，令人讚不絕口。

22:02火鍋。樂活 滷味三寶

一般若有麻辣湯底，肯定要加點一下滷味三寶。

牛肚及大腸都相當軟嫰易嚼，其中牛筋的口感軟香帶彈，真是好好吃啊！

22:02火鍋。樂活 附餐

附餐可以選四種，有黃金地瓜飯、手工蕾絲麵、寬細粉絲可選，其中地瓜飯吃來有地瓜的香甜。

最喜歡手工蕾絲麵，老饕建議吃法是淋上辣油湯底，再拌入一點蔬菜醬，嗜辣者再加上點生辣椒，只能說銷魂啊！

22:02火鍋。樂活 飲品

冰的飲品是鳳梨冰沙及梅子冰沙，酸酸甜甜的搭火鍋真過癮！熱的是枸杞白木耳飲，養顏美容聖品。

22:02火鍋。樂活 季節水果

一般火鍋店用現成的茶凍或是稀稀的紅豆湯當甜點，2202這個餐後水果，是不是非常有誠意！而且一看就是有精心挑選過的，還用心擺盤！水果有香瓜、火龍果、百香果、番茄、橘子，既甜又美味！

22:02火鍋。樂活 用餐心得

22:02火鍋。樂活的八德店，是艾方妮相遇的起點，後來的分店大多都是在百貨商場裡，唯有新北新莊店是獨立店址，還搭配景觀的窗景，環境真的很舒服！週到的服務，講究的食材，副餐及飲品吃到飽，還有壽星送肉片的優惠等，都是來到22:02火鍋。樂活的推薦理由，大家快預約起來吧！

22:02火鍋。樂活 新莊店 店家資訊

官網：https://www.2202.tw/

FB粉絲頁：22:02 火鍋。樂活

線上訂位：請點我

地址：新北市新莊區中港路620巷8-1號

電話：02-8522-0987

營業時間：11:00-15:00，17:00-22:00