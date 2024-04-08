這間在住宅小巷內的丄青初食 桃園店超低調，隱藏在寶山商圈巷弄內的平價早午餐，不僅份量大價格也平易近人，經典Brunch套餐最低只要138元，創意口味酥香的酥皮蛋餅更是不少人的愛

菜單有Brunch、漢堡、蛋餅、墨西哥酥餅、鮮奶吐司、義大利麵、莎拉、小點、飲料等，選擇相當多元化，價位落在$25~$289之間，就連平日人潮也是不少，才剛進店沒多久就幾乎快坐滿，營業到下午三點也不怕睡太晚吃不到，成了老饕早午餐的最佳選擇

丄青初食 桃園店 在哪？

丄青初食桃園店鄰近大有梯田生態公園，在民富十一街的小巷弄內，沒有往巷仔內走真的是不知道有這麼一間平價又美味的早午餐店，真的是相當低調隱密的小店，機車可以停放在對面的路邊，開車的話周邊也有不少收費停車場，停車相當便利

門前的招牌相當小巧可愛，沒有特別顯眼，搭配上大片落地窗走進小巷內就可以看到，丄青初食的“丄”是古字，與“上”同音相當特別～

店內空間

店內空間相當寬敞，桌與桌之間有著寬敞的距離，不顯擁擠，大約可以容納26人左右，有2~4人的座位區，一個人來也可以做靠窗的高腳椅座位區唷！！

店內整體裝潢走清新溫馨的氛圍感，給人舒適放鬆的用餐氣氛，大理石桌搭配舒適的木製椅，相當愜意～

最喜歡的就是靠窗的高腳椅座位區，搭配浪漫的乾燥花點綴，邊用餐邊享受窗邊美景度過愉快悠閒的早晨時光也很不錯

我們入座沒多久後，店內幾乎都快客滿了，平日時間用餐人潮依舊不少，真的是座無虛席，不過晚來也不怕，因為翻桌率快，所以就算需要等候也不會等太久唷！！

網美拍照區

店內也有不少小巧思，佈置了網美拍照區，給喜愛拍照的人在等候餐點期間也能拍拍美照

餐具、醬料自取

店內免收服務費，有需要餐具、水杯、醬料等等都可以自由取用，店內也有提供兒童餐具及兒童座椅，也很適合親子一起來用餐唷！！

菜單MENU

菜單有Brunch、漢堡、蛋餅、墨西哥酥餅、鮮奶吐司、義大利麵、莎拉、小點、飲料等，選擇相當多元化，價位落在$25~$289之間，餐點都是現點現做需要耐心等待，菜色會隨著季節做變換，以當日現場提供的為主唷！！

餐點

上青鮮奶茶/拿鐵咖啡

鮮奶茶相當順口，不過本身有糖，喝起來微甜微甜，拿鐵喝起來濃郁不苦澀，基本咖啡飲品單價很可以

花現雙層肉堡套餐

漢堡份量上真的是超大的，我們點了漢堡加上C套餐薯條還加了配料美式炒蛋，套餐還附飲料，這樣早午餐的份量相當足，超愛他們家的薯條，就算冷掉依舊酥脆好吃，美式炒蛋滑嫩淡香濃郁，麵包相當鬆軟棉柔，夾層有花生醬、雙層特製手打豬肉排、生菜、番茄切片等，用料相當足，雙層手打豬肉排肉質真的很紮實，超級軟嫩完全不柴，大口吃真的是超滿足

大西洋香煎鮭魚

經典Brunch組合最高價位也只要$289，鮭魚套餐最適合在體控的人，Brunch組合裡有生菜沙拉、經典薯條、奶油餐包、美式炒蛋還有主角大西洋鮭魚，真的是整片的鮭魚，用料毫不手軟，奶油餐包吃起來軟香美味，搭配上炒蛋也很不錯，鮭魚肉質軟嫩不柴，帶點油脂，香氣相當足，簡單撒上胡椒調味就很美味

塔香皮蛋酥皮蛋餅

酥脆無比的蛋餅皮真的是我的愛啊！！酥皮蛋餅可是店內的人氣品項，外層香酥香酥，層次感相當鮮明，還有不少創意口味，敢於嘗試的可以試試看不一樣的內餡蛋餅唷！！第一次看到蛋餅裡面加了皮蛋，真的是超有創意，裡面還有青醬，吃起來滿清爽的，皮蛋不會過重，很適合害怕皮蛋又很想嘗試的人唷！！

分享給大家

店家/景點資訊

店家名稱：丄青初食(桃園店)

所在地址：330臺灣桃園市桃園區民富十一街39號

營業時間：日 一 三 四 五 六 08:00-15:00

店家電話：03-3564415

評價：★★★★★

備註資訊：

✔每人低消75元

✔用餐限時60分鐘

✔免收服務費

✔免費wifi Google即時導航

交通資訊

延伸閱讀