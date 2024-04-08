新竹和牛火鍋推薦湯作鍋物！細膩掌握清新自然湯底、蔬菜及上等肉品，喜歡慢食主義的你必須來吃

新竹和牛火鍋推薦湯作鍋物！新竹在地鍋物品牌滿六週年啦！能在新竹經營這麼多年的火鍋店，必定有厲害之處，這家也是ㄚ綾綾N訪多次的店家，想要吃到自然新鮮的原型食材、原塊現切肉品、鮮凍海鮮及用心熬煮的湯底，請立馬來湯作鍋物報到！每一口都能品嘗到天然風味，超級推薦喜歡健康鍋物的你來品嘗！

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湯作鍋物－店面環境與交通停車

湯作鍋物之所以如此命名的原因，是因為火鍋最重要的靈魂就是湯，堅持每日現煮熬製新鮮湯底，故以此命名之。

湯作鍋物位於新竹東區三民路上，附近就是熱鬧的新竹巨城百貨，吃完火鍋還可以漫步在隆恩圳公園，或是逛逛這裡的服飾店唷！開車前往可停在路邊停車格，或是有到Big City購物中心消費，也可以停在巨城停車場，走過來很近！ 湯作鍋物擁有超質感的用餐氛圍，不少人也會帶著重要客戶或是朋友家人來這裡用餐；店內用餐空間十分寬敞，主要分為四人桌跟六人桌，一旁也有適合一個人吃火鍋的單人座位區。 梁柱上拼貼著許多木條，店裡也有洗手間，維持得很乾淨呢！有帶小朋友來的父母也無須擔心，現場備有兒童安全椅。 另一面是老闆特選西班牙進口的花紋磚牆，也很適合當拍照背景牆。

湯作鍋物－遇見和牛雙人餐

心饗$2780

日本A5和牛．山形

澳洲M9和牛

海鮮盛合（天使紅蝦、生食級干貝、鮭魚） 豪饗$2580

日本A5和牛．山形

澳洲M9和牛

美國Prime牛小排 恆饗$2380

日本A5和牛．山形

澳洲M9和牛

西班牙伊比利豬 以上雙人套餐均附

湯底x2

菜盤x2

副食x2

醋飲x2

甜品x2

接下來還有超豐盛豪華的【享饗派對4人饗】上市，有多款頂級食材，像是龍蝦、Prime牛小排、西班牙伊比利豬、Prime翼板 、紅櫻豚、十八養場雞胸、宜蘭櫻桃鴨等等，好期待啊！

湯作鍋物－六週年活動

專營日本和牛火鍋的湯作鍋物滿六週年啦！喜歡和牛火鍋的老饕們趕快把握時間來品嘗！（每個月有不定期活動，這次來訪是做這個活動）

凡消費任一雙人饗，並完成以下任務

➡ GOOGLE評論

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結帳消費滿$1000元

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湯作鍋物－火鍋湯頭介紹

湯作鍋物的湯頭強調每日現煮熬製，因此湯底種類較少。但老闆很有信心的跟我說，他們家的火鍋湯底十分天然、不添加其它人工調料，也因為季節食材不同，所以每次喝到的湯頭通常不會一模一樣，與用湯頭粉調出來的火鍋湯底截然不同。 之前ㄚ綾綾有介紹過這幾種基本款湯頭：

➡ 經典昆布柴魚：甘甜清爽。

➡ 剝皮辣椒雞：招牌人氣湯頭！帶有微微的嗆辣感，若需增加辣度可以加生辣椒。

➡ 蔬果香菇清湯：鮮蔬果、玉米、香菇熬煮，清香爽口。 這次來湯作鍋物，新增【黑蒜蒜頭香菇雞湯】供客人選擇，精心選用黑蒜頭、香菇、蒜頭和雞骨等熬煮而成，只要加價$99元就能喝到甘甜順口的湯頭呢！好難得可以喝到這樣清新自然的天然湯底，好好喝啊！

湯作鍋物－獨家特製風味沾醬

來到湯作鍋物，一定要品嘗一下他們的獨家特製風味沾醬【橙醋醬】、【胡麻醬】，以三種新鮮水果及醬油發酵一個月以上製作而成的橙醋醬，帶有蘿蔔泥的微嗆感，酸甜滋味搭配上等肉品讓ㄚ綾綾深深愛上！

吃過一次就讓人上癮的胡麻醬，絕對與你在外面吃到的胡麻醬不同，選用日本頂級白芝麻與白醋跟醬油一同調製，超級香濃的啦！連平常吃火鍋不太會用沾醬的我，也一定會沾點香醇濃郁的胡麻醬吃！胡麻醬拿來沾麵也很厲害呢！

另外店家毫不吝嗇的提供蘿蔔泥、蔥花、辣椒、蒜末，讓客人們無限續用，提醒大家朝天椒真的超辣的！請酌量使用XD

湯作鍋物－熱茶與醋飲

上菜前會先幫客人倒好暖呼呼的熱茶，冬天裡來上一杯，暖心又暖胃。



湯作鍋物－店家招待小菜無限享用

小菜是用每日現熬的北海道昆布柴魚湯做成的小菜，一方面是為了讓客人們知道店家真的是用昆布下去熬湯的，一方面也是為了不浪費食材，因此製作成可口的小菜招待客人，小菜可以無限享用呢！喜歡吃的朋友別客氣，可以請店家再拿一碟給你吃哦。

湯作鍋物－菜盤

湯作鍋物嚴選有機農家蔬果，菜盤會依季節做變化，是說這裡光是菜盤種類就很豐富，大約有10多種！能在火鍋店的菜盤裡，看到滿滿的原型食材，真的是件很幸福的事情～尤其ㄚ綾綾現在越來越注重營養均衡及健康，平時去火鍋店都會盡量避免吃加工火鍋料。

湯作鍋物－肉品

今天來湯作鍋物最最重要的目的之一就是吃肉肉啦！這次ㄚ綾綾點的是豪饗雙人套餐，有日本A5和牛、澳洲M9和牛、美國Prime牛小排。

從湯作鍋物的官方網站上也可以看到很多關於肉品的介紹，其中一部分有提到他們家的肉品經由SGS進貨檢驗認證，而且是原塊肉品現點現切！ 澳洲M9和牛的油花說有多美就有多美，每塊澳洲M9和牛還會精修過，把多餘的油脂和筋膜去除，口感超級完美！ 日本A5和牛入口即化，豐富濃郁的肉汁在嘴裡迸發開，還吃得到和牛本身的甜味，而且同時能享受到三叉和肩三角兩個和牛部位。 美國Prime牛小排肉質紮實、油花均勻分布，肉汁飽滿！一入口就感受到香氣四溢的人間美味啊～

終於開煮了！想要湯頭更鮮美一點的話，可以下點蔬菜，等到火鍋湯滾了之後，就可以先關掉火源，趁著湯頭還溫熱時再下和牛，建議涮個三秒鐘就好，肉質才不會變老唷！ 肉肉沾著蛋黃吃也是巨美味的啦！

湯作鍋物－醋飲

用餐到一半還會送上水果醋飲，一樣可以無限續喝的呢！醋飲的酸甜度掌握得很剛好！

湯作鍋物－副食

副食有白飯、寬冬粉、脆麵、土雞蛋，跟每日限量的手工麵可以選擇。

湯作鍋物－甜點

湯作鍋物的甜品也是毫不馬虎，依照季節不定期更換甜點內容，今天是綠豆＋白木耳＋西谷米，甜度恰恰好！冰棒也很好吃！

湯作鍋物－新竹美食推薦原因

喜歡來湯作鍋物，無非是因為這裡的天然湯頭、上等肉品、有機蔬菜等各種原型食材，甚至連小菜跟醋飲都令我深深著迷，加上店員服務親切，若湯頭煮到後面覺得變鹹的話，也可以請專人換同樣的湯頭給你，確保用餐品質，看著岀來湯作鍋物十分注重每位顧客的感受。

這樣精緻用心的火鍋店，平均一個人消費$1100多就能吃到高級肉品，參加六週年活動還可獲得【感蟹有禮】及【週年抽抽樂好禮兌換券】，絕對是讓你回訪N次的新竹和牛火鍋首選！



湯作鍋物－店家資訊

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