楠西萬佛寺算是放在我口袋很久，想造訪的地方之。

這不是一個想去就能去的景點，不接受現場報名，

散客的話需在造訪前的10天內就上網預約，還要線上投保成功才算預約完成。

光是一個普陀公園，就需要走上一個多小時，算是有點困難度的景點。

這樣高高低低起起伏伏的中式園林，讓我聯想到雲林五年千歲公園，

都會讓人走到不要不要的，也算是練腿力的好去處。

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景點資訊

萬佛寺-注意事項

萬佛寺主要分寺院範圍(正殿+土地公廟)及小普陀禪修公園兩大區塊。

禪修公園造訪十天前先上網預約(不接受現場報名)，及線上投保完成。

禪修公園內地勢崎嶇，不適合推輪椅跟推車前往。

整個園區走完大概需要1.5個小時。

因為得跟著導覽走，基本上就要邊走邊拍，要抓緊時間拍照。

萬佛寺-簡介

建於1987的萬佛寺就位於台南楠西區，

附近的曾文水庫、玄空法寺、梅嶺或是稍微遠一點的仙湖農場、關子嶺都可以安排順遊。

基本上這邊要開車來會比較方便。

停車場就位於萬佛寺對面，不用煩惱找停車位的問題。

萬佛寺主要分寺院範圍(正殿+土地公廟)及小普陀禪修公園兩大區塊。

如果只是進入正殿參拜，是不用線上預約，

但如果要進入小普陀禪修公園，就得提前線上預約。

說到寺內土地公廟也是個蠻傳奇的存在，萬佛寺是佛教，

但因為建廟時的淵源，佛教場域也會出現供奉土地公的道教寺廟。

萬佛寺-小普陀山禪修公園-入園預約

要進入小普陀公園前是需要事先預約， 需在造訪的10天前，就先上預約網站進行預約。 預約前得先詳閱注意事項，還需進行一些小測驗，算是小有難度。 一個梯次目測約50個名額，比較熱門的時段很快額滿是常有的事。 而且一個大人得報名一次，可攜帶孩童，所以我拆兩次報名(自己+小孩一次，老蘇一次) 投保得用平台綁定的方式投保，繳款後還要回覆，不過這裡是可以全家一起投保的。 如果因為天氣下雨，當天就不會開放，要看機緣才能造訪的一個地方。 當天入園後，會先到大門口旁的小房間看寺廟簡介跟注意事項影片。 幾點注意事項：不能攜帶寵物、不要穿拖鞋、短褲、過短的裙子等等。 全場域禁菸及檳榔、以及不能攜帶葷食。 約莫10幾分鐘的影片看完後，才會請大家到公園入口處集合， 並一一掃報名完成發送簡訊的QR碼，進行身分核定。之後會有全程約莫一小時多的專人導覽。

萬佛寺-小普陀山禪修公園

禪修公園

公園範圍看似不大，但因為地勢高低起伏不定，蜿蜒繚繞，全程走完也需要一個多小時的腳程。

會讓我想到先前造訪過的雲林五年千歲公園。

因為地勢緣故，比較不適合推輪椅或是嬰兒車造訪。

鐘乳石洞

鐘乳石洞群也算是公園內獨具特色的點之一，

進入石洞前導覽的師姐會先宣導，

拍照不可開閃光燈，盡量不要碰觸鐘乳石，拍照也盡量不要拍到人等注意事項。

洞口十分狹窄，個高的需彎下腰才能進入。

雖說是從國內來的鐘乳石，石洞內鐘乳石交錯，景色奇妙，不過空氣不是很流通，

為了跟上導覽腳步，基本上是無法久待也無法細看，只能抓緊時間拍照。

當天很幸運，雖說前幾天整修工程後的氣味略大，但還是看到不少蝙蝠倒掛在洞內的天花板上。

壁嵌佛像及頹圮古城

頹圮的城牆中斑駁的壁畫，佇立的菩薩群，穿梭其中，彷彿置身在迷你吳哥窟。

拍起照來也特別有感，也是不少好攝之徒喜愛取景的角度之一。

巨大金龍船

基本上看到這艘金光閃閃的大龍船，就知道這趟公園內的小旅途已到了尾聲。

龍頭上站了觀世音菩薩，氣勢恢弘。

基本上不管是出園還是入園，都是掃條碼控管，所以整趟行程都是必須要緊跟導覽的。

萬佛寺-正殿

正殿部份僅開放一樓大殿部份。

大殿主神供奉三寶佛，老蘇表示應該是釋迦牟尼佛、藥師佛、阿彌陀佛。

其他照片