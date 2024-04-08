台南。楠西》萬佛寺。類吳哥窟建築及獨特的鐘乳石洞2024-03-28
楠西萬佛寺算是放在我口袋很久，想造訪的地方之。
這不是一個想去就能去的景點，不接受現場報名，
散客的話需在造訪前的10天內就上網預約，還要線上投保成功才算預約完成。
光是一個普陀公園，就需要走上一個多小時，算是有點困難度的景點。
這樣高高低低起起伏伏的中式園林，讓我聯想到雲林五年千歲公園，
都會讓人走到不要不要的，也算是練腿力的好去處。
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景點資訊
- 景點：台南。楠西》萬佛寺
- 地址：台南市楠西區照興里興北73之5號
- 電話：(06)575-1800
- 營業時間：08:00-17:00
- 官方網站：https://www.sanghanet.net/wanfo-website/10000history.htm
- 禪修公園入園預約網址：https://booking.buddhism.tw/
- FB官方網站：https://www.facebook.com/sangha.wanfo/?locale=zh_TW
- 造訪日期：2024.03.17
- 門票：免費
萬佛寺-注意事項
- 萬佛寺主要分寺院範圍(正殿+土地公廟)及小普陀禪修公園兩大區塊。
- 禪修公園造訪十天前先上網預約(不接受現場報名)，及線上投保完成。
- 禪修公園內地勢崎嶇，不適合推輪椅跟推車前往。
- 整個園區走完大概需要1.5個小時。
- 因為得跟著導覽走，基本上就要邊走邊拍，要抓緊時間拍照。
萬佛寺-簡介
建於1987的萬佛寺就位於台南楠西區，
附近的曾文水庫、玄空法寺、梅嶺或是稍微遠一點的仙湖農場、關子嶺都可以安排順遊。
基本上這邊要開車來會比較方便。
停車場就位於萬佛寺對面，不用煩惱找停車位的問題。
萬佛寺主要分寺院範圍(正殿+土地公廟)及小普陀禪修公園兩大區塊。
如果只是進入正殿參拜，是不用線上預約，
但如果要進入小普陀禪修公園，就得提前線上預約。
說到寺內土地公廟也是個蠻傳奇的存在，萬佛寺是佛教，
但因為建廟時的淵源，佛教場域也會出現供奉土地公的道教寺廟。
萬佛寺-小普陀山禪修公園-入園預約
要進入小普陀公園前是需要事先預約，
需在造訪的10天前，就先上預約網站進行預約。
預約前得先詳閱注意事項，還需進行一些小測驗，算是小有難度。
一個梯次目測約50個名額，比較熱門的時段很快額滿是常有的事。
而且一個大人得報名一次，可攜帶孩童，所以我拆兩次報名(自己+小孩一次，老蘇一次)
投保得用平台綁定的方式投保，繳款後還要回覆，不過這裡是可以全家一起投保的。
如果因為天氣下雨，當天就不會開放，要看機緣才能造訪的一個地方。
當天入園後，會先到大門口旁的小房間看寺廟簡介跟注意事項影片。
幾點注意事項：不能攜帶寵物、不要穿拖鞋、短褲、過短的裙子等等。
全場域禁菸及檳榔、以及不能攜帶葷食。
約莫10幾分鐘的影片看完後，才會請大家到公園入口處集合，
並一一掃報名完成發送簡訊的QR碼，進行身分核定。之後會有全程約莫一小時多的專人導覽。
萬佛寺-小普陀山禪修公園
禪修公園
公園範圍看似不大，但因為地勢高低起伏不定，蜿蜒繚繞，全程走完也需要一個多小時的腳程。
因為地勢緣故，比較不適合推輪椅或是嬰兒車造訪。
鐘乳石洞
鐘乳石洞群也算是公園內獨具特色的點之一，
進入石洞前導覽的師姐會先宣導，
拍照不可開閃光燈，盡量不要碰觸鐘乳石，拍照也盡量不要拍到人等注意事項。
洞口十分狹窄，個高的需彎下腰才能進入。
雖說是從國內來的鐘乳石，石洞內鐘乳石交錯，景色奇妙，不過空氣不是很流通，
為了跟上導覽腳步，基本上是無法久待也無法細看，只能抓緊時間拍照。
當天很幸運，雖說前幾天整修工程後的氣味略大，但還是看到不少蝙蝠倒掛在洞內的天花板上。
壁嵌佛像及頹圮古城
頹圮的城牆中斑駁的壁畫，佇立的菩薩群，穿梭其中，彷彿置身在迷你吳哥窟。
拍起照來也特別有感，也是不少好攝之徒喜愛取景的角度之一。
巨大金龍船
基本上看到這艘金光閃閃的大龍船，就知道這趟公園內的小旅途已到了尾聲。
龍頭上站了觀世音菩薩，氣勢恢弘。
基本上不管是出園還是入園，都是掃條碼控管，所以整趟行程都是必須要緊跟導覽的。
萬佛寺-正殿
正殿部份僅開放一樓大殿部份。
大殿主神供奉三寶佛，老蘇表示應該是釋迦牟尼佛、藥師佛、阿彌陀佛。
其他照片