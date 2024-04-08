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新北市平溪區【2024平溪天燈節】3大放天燈地點/店家/價錢/交通總整理

2024-04-08 14:10:03 好好玩 人氣：103
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窩客好文

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發表篇數：876篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 平溪區

搭乘火車駛往山間，在平溪鐵道線的路途中，遠方常常能看見飛翔在空中的天燈，一盞盞天燈在空中閃爍著，而放天燈的活動在平溪、十分這一帶從1990年代相傳自今吸引了無數的國內外旅客，不過放天燈之前，別忘記要先做足功課唷！今天小編整理了幾個放天燈的地點、施放天燈的價格以及推薦的店家，大家可以看完平溪天燈攻略後，帶著你的另一半、朋友或是家人去放天燈囉！

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圖片來源：IG@yueh_0720

如果想知道更多有關天燈的小故事可以看看這篇： 為什麼要在平溪放天燈？為你揭開天燈的秘密

平溪老街推薦 ▼
十分車站十分瀑布
平溪天燈平溪景點

重點整理：

一年一度的國際盛事【平溪天燈節】

照片來源：IG@arukikata_aruco

元宵節施放天燈的傳統已有百年歷史，而在多年來的用心經營與遊客的口耳相傳，「平溪天燈節」儼然已經成為國際知名的節慶活動，吸引眾多遊客到訪觀賞，並被譽為此生必賞的絕美畫面，成為全臺灣最具代表性的活動之一。2024平溪天燈節於2/17(六)、2/24(六)兩天舉行，讓民眾一同來到平溪，在天燈的祝福下為世界祈福，迎接龍年到來。就讓我們一起來平溪放天燈，讓祝願隨天燈起飛，祈求一整年的順心如意吧！

另外，在1/16-2/27期間，還有天燈攝影比賽的活動唷！只要將含有平溪天燈的照片寄至指定信箱，並於信件上附上相關資料申請表，即可獲得評選資格！評選結果將於3月公告，總獎金高達1萬元，還不趕緊前往平溪拍照去，更多訊息可以參考新北旅客官方平台

《平溪天燈節》天燈施放活動
🏮 平溪場
┃活動時間：2/17(六) 18:00~21:00
┃活動地點：平溪國中
🏮 十分場
┃活動時間： 2/24(六) 18:00~21:00
┃活動地點：十分遊客中心(十分廣場)

平溪天燈｜來看看大家都去哪裡放天燈？怎麼去？ 

一日遊行程規劃推薦
▹第1站：九份黃金山城
▹第2站：猴硐摸貓貓 
▹第3站：搭乘平溪線火車 
▹第4站：十分老街、車站
照片來源：IG@molly888666

其實平溪、十分、菁桐這幾個地方都有人在施放天燈，大部分台灣人會選擇到平溪車站放天燈、逛平溪老街；日本、韓國旅客則喜歡在十分車站放天燈，有一說法是「在十分放天燈會十分幸福」，所以可以看到來十分車站放天燈的人多是女生、情侶；另外少部分的台灣人會選擇在菁桐車站放天燈，一方面菁桐車站有天燈館的關係，另一方面這裡人比較少不用排隊等著寫天燈唷！

十分車站

照片來源：IG@__yuzu12

十分車站是最多網友們打卡放天燈的地方，台灣知名電影《那些年我們一起追過的女孩》中在鐵道上放天燈的場景也是十分車站喔！來十分車站放天燈一定要在鐵軌上面，拍下施放天燈的那一刻，幸運的話還會有火車從你剛剛放天燈的鐵道經過呢！

地址：新北市平溪區十分街51號

交通參考：

自行開車

1.國道五號往宜蘭方向→石碇交流道→106線道→十分。
2. 國道一號→八堵交流道→瑞八公路→瑞芳工業區→106線道→十分。
3. 臺北→木柵動物園→深坑→106線道→十分。
4 .汐止→汐平公路→北31縣道→十分。
5. 東北角→貢寮區福隆→雙溪區→臺2丙→十分。

台鐵

先搭火車到瑞芳火車站，再轉搭平溪/深澳支線→十分車站。

 

平溪車站

照片來源：新北市政府觀光旅遊局

每一年的天燈節施放地點就是平溪車站，在平溪車站除了可以放天燈還有老街可以逛，吃完老街美食再到車站旁放天燈，這也是為什麼到平溪車站放天燈的台灣人比外國人多的原因之一。

地點：新北市平溪區中華街12號(導航)

交通參考：

自行開車

1.國道五號往宜蘭方向→石碇交流道→106線道→平溪。
2. 國道一號→八堵交流道→瑞八公路→瑞芳工業區→106線道→平溪。
3. 臺北→木柵動物園→深坑→106線道→平溪。
4 .汐止→汐平公路→北31縣道→平溪。
5. 東北角→貢寮區福隆→雙溪區→臺2丙→平溪。

台鐵

先搭火車到瑞芳火車站，再轉搭平溪/深澳支線→平溪車站。

 

菁桐車站

照片來源：IG@qpjj0927)

菁桐車站雖然比較少人在這裡放天燈，但因為菁桐天燈館位於這一站的關係，還是吸引不少遊客到來。

地址：新北市平溪區菁桐街52號

交通參考：

自行開車

1.國道五號往宜蘭方向→石碇交流道→106線道→菁桐。
2. 國道一號→八堵交流道→瑞八公路→瑞芳工業區→106線道→菁桐。
3. 臺北→木柵動物園→深坑→106線道→菁桐。
4 .汐止→汐平公路→北31縣道→菁桐。
5. 東北角→貢寮區福隆→雙溪區→臺2丙→菁桐。

台鐵

先搭火車到瑞芳火車站，再轉搭平溪/深澳支線→菁桐車站。

延伸閱讀：北部景點推薦 ｜平溪鐵道輕旅行｜十分 · 平溪 · 菁桐車站一日遊

平溪天燈 | 天燈公定價格

照片來源：IG@ronicherico

基本上在平溪、十分放天燈的話，大部分店家有四種天燈款式可以選擇，基本款單色天燈、雙色天燈、彩色天燈(4色)、八色天燈，當然每一中顏色各自有代表的祈福意義，八色天燈顧名思義就是每一種都想祈福，也有萬事圓滿的意思。小編推薦第一次放天燈可以選擇彩色天燈(4-5色)或是雙色即可(自己覺得挑的太多顏色好像有一點貪心～)，還記得以前去平溪放天燈也是放彩色天燈，能選擇4種顏色，當然就是基本的健康、財運、愛情、事業都祈求。另外現在也有部分店家販售全紙環保天燈，這種天燈使用的是再生紙製作而成，可以在天空中全部燃燒完盡，就是價格會比一般天燈高一點，但相對來說可以減少垃圾汙染唷！

天燈價格參考：

單色天燈 雙色天燈

(2色)

 彩色天燈

(4-5色)

 八色天燈

(8色燈王)

 全紙環保天燈
NT $ 150元 NT $ 150元 NT $ 200元 NT $ 300元 NT $300-400元
單色祈福 選2色祈福 選4-5色祈福 8色代表萬事圓滿

平溪天燈 | 推薦天燈店家

推薦天燈店家 1 ｜平溪天燈達人

▼冉冉飛向高空的天燈，乘載著每一位到訪遊客的心願與夢想…

照片來源：IG@lilianwang_tw

平溪天燈達人鄰近平溪車站，施放天燈時也有提供教學，就算是第一次放天燈的朋友們也不用擔心。

地址：新北市平溪區平溪街28號
電話：02-24951369
營業時間：08:00-22:00

 

推薦天燈店家 2 ｜藝巧傳統天燈工藝社

照片來源：IG@molly888666

位於十分老街上轉角的傳統手工製作天燈社，是知名的天燈製作大師林國和的工作坊，漫步在老街上即可看到林國和師傅正埋頭製作傳統五彩的手工天燈，許多對平溪文化有興趣的團體也會前往請教學習，該社不只製作天燈，也教學、文化導覽與承製研習課程。另外林國和大師也有與文化銀行合作販售環保材質的全紙天燈唷！

地址：新北市平溪區十分街129號
營業時間：08:00-18:00 (周一公休)
電話：02-24958829

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