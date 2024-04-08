又完成了一間宜蘭乾麵小本本上的必吃名單，位於宜蘭市區的「景德炸醬麵」是民國75年創業的小麵店，到現在也有將近40年的歷史，店面小小但是帆布招牌很大，之前經過很多次，不過目的地都是別間麵店，這次終於來吃了，不得不說，他們家的餛飩真是好吃耶，一定要點大碗才過癮，另外辣椒也蠻厲害的，加在乾麵裡吃挺對味的。

景德炸醬麵 營業資訊

景德炸醬麵

評分： / 4

/ 4 地址：宜蘭縣宜蘭市小東路13之5號( 地圖 )

電話：03 936 5287

營業時間

星期一: 06:00 – 15:40,

星期二: 06:00 – 15:40,

星期三: 休息,

星期四: 06:00 – 15:40,

星期五: 06:00 – 15:40,

星期六: 06:00 – 15:40,

星期日: 06:00 – 15:40

星期一: 06:00 – 15:40, 星期二: 06:00 – 15:40, 星期三: 休息, 星期四: 06:00 – 15:40, 星期五: 06:00 – 15:40, 星期六: 06:00 – 15:40, 星期日: 06:00 – 15:40 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

景德炸醬麵 位置

景德炸醬麵的位置就在宜蘭市的小東路上，算是很好停車，因為斜對面就有一個收費停車場， 1小時40元 ，不想要來繞去找停車位的話，就停在這吧！如果要購物可以順道去全聯買個東西，超過400元抵1小時。

景德炸醬麵 環境

麵店的環境就是很一般，感覺起來很傳統，門口就是煮麵的料理區，帆布招牌太大，之前經過都不知道裡面長怎樣😂

景德炸醬麵 菜單

餐點有炸醬麵、麻醬麵、魚丸湯、餛飩湯等，都可以搭配麵食，一定要點他們家的餛飩，滑嫩順口，餡料跟湯頭都很棒，非常宜蘭味，而且價格都非常便宜，吃得飽飽又不傷荷包。

景德炸醬麵 餐點

麻醬麵

其實麻醬的味道不會太濃烈，不是那種非常濃郁的芝麻香，還帶了一點烏醋的香氣，吃起來更不膩口，麵條煮的很好，軟Q還是帶著咬勁，最喜歡宜蘭這種細細麵條了，對了，建議加一點他們家的辣椒醬提味，辣度夠又不會鹹，不會像有些辣椒醬過鹹，喜歡的話店裡也有賣，一罐120元。

餛飩湯

一次就大碗給他點下去，唏哩呼嚕就吃光光，湯頭喝起來帶著蝦味，餛飩肉餡新鮮，調味不會過重，吃得出來肉餡很新鮮，滑嫩順口，味道實在是很棒！

餛飩魚丸麵

個人對於魚丸是沒有特別喜歡，不過湯麵的味道算是不錯，有餛飩又有魚丸，吃起來感覺更豐富些。

吃過這家景德炸醬麵後，覺得他們家的餛飩算是在宜蘭吃過數一數好吃的，餛飩跟湯頭都很出色，麵類的話就覺得還好，個人比較喜歡麻醬味跟香濃一點的麻醬麵，不過這一家整體算起來還是不錯，可以來試試！

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