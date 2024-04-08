桃園美食、羊肉爐推薦這家阿忠溫體羊肉店，桃園有蠻多主打溫體羊的羊肉爐，像是來來、江家等等都是蠻出名的溫體羊肉爐，但要說到桃園在地人的最愛，隱身在巷弄裡的阿忠溫體羊肉店才是溫體羊肉爐在地人心目中的真王者！在地經營近30年，尤其是清燉溫體羊肉爐、招牌白切三層羊肉跟溫體羊熱炒，在桃園應該是無人能出其右啊！

阿忠溫體羊肉店｜交通方式、停車資訊

阿忠溫體羊肉店位在桃園市桃園區大原路133號，其實這一帶比較靠八德的邊陲，距離八德交流道很近，雖然未在巷弄內，但超大紅色招牌實在是有夠顯眼，根本是地標等級，然後還有自家停車場停車完全不用擔心！

門口處還有一隻石頭小羊，很多小朋友很愛來摸它的羊角，摸到羊角都亮晶晶的，聽說摸這隻石羊會招來好運還是招財的

阿忠溫體羊肉店｜用餐環境

阿忠溫體羊肉店的用餐環境真的很棒，一二樓都是用餐區，座位寬敞舒適，大面玻璃窗引進自然光線，一整個就是明亮，櫃檯旁還有阿忠羊肉店的意象招牌，很多人很愛來這拍照

阿忠溫體羊肉店的開放式廚房就在門口進來旁邊，門口著有個冷藏櫃，阿忠溫體羊肉店都是每天進雲林直送的整隻溫體羊，送到店裡會根據各種料理方式的不同分切，切好的羊肉、內臟都會整齊擺放在冷藏櫃裡，衛生健康看得到

早點來就可以看到老闆在切肉，這色澤跟牛肉一樣的是涮肉（羊菲力），也是所謂的羊里肌，也是羊肉最嫩的部位，很多人來就是兩份起跳

傳說中的招牌白切三層羊肉！做法繁複所以每日有限量，如果有就直接點，不要考慮！

阿忠溫體羊肉店的溫體羊肉爐的湯頭是目前只有清燉羊肉湯一種，但之後會再推出蔬菜羊肉湯，羊肉爐的湯頭也不是單純加湯加羊肉就上桌，上桌前會用火力強大的炮爐用大火先大滾過，將清燉羊肉湯的鮮味發揮到最極致！

除此之外，快炒也是它們家的強項，老闆的炒功一流！擅長用強大的火力烹調出超美味的羊料理，因為是開放式廚房，所以可以看到老闆炒菜的『英姿』，因為是用炮爐，所以那個火都是用噴的，超震撼的啦！

羊肉爐的蔬菜、火鍋料、凍豆腐等等都放在冷藏櫃裡，可以隨自己喜好來選購，均一價都是50元，很便宜

對了，阿忠溫體羊肉店的羊油麵線點4人以上套餐是可以無限吃到飽，有夠讚的

再來阿忠溫體羊肉店的醬料也是祖傳配方，別處吃不到，用來沾羊肉或拌麵線都非常好吃

阿忠溫體羊肉店｜菜單

阿忠溫體羊肉店菜單如下，如果第一次來的朋友我建議直接點套餐，除了羊肉爐外還有附加一些快炒類，然後看情形再加點，套餐都有招牌白切三層羊肉了，然後可以找多一點人來，因為4~6人套餐羊油麵線是吃到飽，加上快炒類搭配起來會比單點划算很多

阿忠溫體羊肉店｜四～六人套餐

我們點了四～六人套餐，份量真的非常的多！加上羊油麵線吃到飽，就算六個大男生來也絕對吃得飽，重點阿忠溫體羊肉店的料理真的有夠好吃！

羊肉爐，果然是招牌！一上桌聞到非常濃郁的羊肉爐香氣，而且沒有什麼羊騷味，裡面羊肉也很多，有三層帶皮羊肉、羊骨跟羊腳，一上桌建議先不要放料，先吃原味的清燉湯頭，湯的味道清香甘甜，有羊肉的鮮而且沒有羊騷味，就算不敢吃羊肉的朋友也能接受

頂級嫩羊肉（加價升級成頂級嫩羊肉），溫體羊果然就是不一樣！入鍋稍涮即熟，入口綿軟細膩，入口還有滿滿的清燉肉汁感，可以沾點獨門沾醬一起吃更顯嫩羊肉的軟嫩風味

吃完原味就可以加蔬菜一起煮，加了蔬菜之後湯頭會越煮越甜，火鍋料我蠻推薦他們家的凍豆腐跟蝦滑，都是他們自己做的，蝦滑吃起來真材實料，彈牙又新鮮

羊油麵線，點4人套餐這是吃到飽的！羊油麵線味道沒有太重，吃起來是比較清爽的，不像外面一般是用麻油，就會有一股比較重的味道，這裡的有很微妙的鹹香味，清爽但很涮嘴

招牌白切三層羊肉（+100元升級大份），這個真的非常好吃加價100元就可以升級大份！上桌可以直接吃不用煮，白切羊肉有三層羊皮、像肥肉的筋膜與瘦羊肉，整個口感層次很不一樣，瘦肉超嫩，加上羊皮的部份帶一點Q度，筋膜部位入口即化，整體吃起來很有層次感

三杯羊肋排，大火爆炒過的三杯羊肋排放進燒的炙熱的鐵鍋裡，上桌時還有點火秀，視覺效果十足啊，經過烈火炙燒的羊肉散發出濃郁的燒烤香氣

三杯羊肋排的肉質既有嚼勁又不失嫩滑，油脂適中，搭配三杯調料後，既有羊肉的鮮美，又有調料的香濃，使得每一口都充滿了層次感及深度，超級厲害！

醬拌羊頭肉，口感滑嫩帶有Ｑ度的醬拌羊頭肉，醬料是開店以來傳承下來的獨門秘方，鹹香夠味，搭配Ｑ嫩的羊頭肉激爽脆薑絲一起入口頗是開胃

空心菜炒羊肉，鑊氣十足的空心菜炒羊肉，空心菜爽脆加上嫩口的羊肉，以沙茶醬料調味，口感富有層次，這都要歸功於老闆使用炮爐大火快炒，封鎖住食材的鮮味，讓看似簡單的炒羊肉也有爆炸性的美味！

芹菜炒羊肚，羊肚處理的程序比較繁雜而且要用大火爆炒，一般很少有人做，經過快速高溫炒製的羊肚，表面略帶焦脆，內部仍保持嫩滑，而芹菜則維持其天然的脆度和清香，與羊肚的肉香形成了鮮明對比

炒羊雜，羊雜切成適口大小再佐以豆瓣醬大火爆炒，羊雜因為每個部位不同，所以吃起來的口感也不盡相同，鹹中帶辣，鮮香可口

秘制烤羊小排（單點），鮮嫩的羊小排加上獨門醬料醃漬，再上爐燒烤，羊排吃起來還蠻夠味，沒有羊騷味，而且肉質很嫩又多汁，能在羊肉爐店吃到媲美高級餐廳的烤羊小排真的很難得呢！

炒羊大腸（招待），一般都是吃豬大腸，第一次吃到羊大腸，這是老闆招待的，羊大腸的口感比豬大腸會再嫩Ｑ一點，而且沒有腸類的腥味，加上老闆是很多辛香佐料爆炒，感覺是道很下酒、下飯的菜

阿忠溫體羊肉店真不虧為在地人的羊肉爐愛店，比起一般羊肉爐，阿忠的味道比較細緻，而且快炒類的品項多口味又很有飯店級的水準，然後清燉羊肉爐真的沒話說，味道濃醇又不腥，是目前吃過心目中排行前三名的羊肉爐無誤，阿忠溫體羊肉店強烈推薦給大家！

阿忠溫體羊肉店

地址：桃園市桃園區大原路133號

電話：03 366 5679

營業時間：12:00–22:00（週一公休）

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阿忠溫體羊肉店官網

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