台中拜拜美食推薦-徐老爹雪花糕，多種口味奶香濃郁綿密雪花糕，拜拜黏錢黏厚厚，搭配咖啡也對味喔!

我們家定期會到南天宮拜拜求平安，

也會順道注意一下周邊美食，

自己吃、作為拜拜供品都很不錯，

這一次要分享的是位於南天宮前徐老爹雪花糕。

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台中美食-徐老爹雪花糕 位置

徐老爹雪花糕位於自由路三段上，

位於台中東區香火鼎盛的南天宮斜前方，

彩券行的旁邊，

顯目的攤位讓人很容易就注意到。

很多人都知道用口感帶黏的食物拜拜求財可以黏錢，

所以用口感帶黏的雪花糕來拜拜，

感覺也很不錯阿~

台中美食-徐老爹雪花糕 菜單

餐點的部分很單純，

有四種口味的雪花糕，

不管哪一種口味的雪花糕都是$90，

還有三款飲料。

呼應著徐老爹的店名，

飲料名稱也很有趣，

小舅美式、大舅拿鐵還有胖叔風味拿鐵 XD

攤位後方就是咖啡機，

現點現做，

馬上就能上桌一杯熱咖啡。

旁邊還有注意事項，

提醒乳糖不耐症與芝麻過敏的朋友不要吃喔!

雪花糕需要冷藏，

所以當日要食用的話請盡速吃完，

可以索取免費的冰塊，

或加購$10保冷袋，

方便把雪花糕帶回家。

台中美食-徐老爹雪花糕 餐點介紹

徐老爹雪花糕有四種口味的雪花糕，

屬於奶素類的點心。

阿嬤雪花糕是芝麻口味的，

可以看到雪花糕上滿滿的黑芝麻。

滿滿紅豆的是老母雪花糕，

老爸雪花糕上則是灑滿了椰絲，

岳母雪花糕則是最基本的奶香版本。

用保冷袋裝回家，

整體紅通通的，

看起來非常喜慶。

還會貼心地附上兩根叉子和蛋糕，

方便大家分享。

盒裝旁邊有品名、製造日期、最佳賞味期等標示，

也提醒大家要冷藏喔!

我買的是老爸雪花糕，

上層滿滿的椰絲，

開蓋就能聞到淡淡的椰香。

冰冰涼涼又綿滑的口感，

入口細膩，

口中化開濃郁的奶香。

甜度適中，

不過一個人要吃完一整份，

我個人會覺得有點膩。

不過跟家人一起吃，

一份很快就分享完了。

點這一杯是大舅拿鐵，

喝起來柔滑順口。

整體來說徐老爹雪花糕味道還蠻不錯的，

店家人也很親切。

第一次買想說先試試看味道，

下次再來嚐嚐芝麻口味的吧!

台中美食-徐老爹雪花糕 店家資訊

營業時間:10:30-19:30（售完將提前打烊）

公休日:每週一(其餘公休將另行公告)

電話:0901209939

地址:台中市東區自由路三段310號騎樓

粉絲團:徐老爹雪花糕

【本文為自行前往後之心得，內文心得口感純屬個人分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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