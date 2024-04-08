嘉義飲料推薦這家嘉義新庄紅茶，嘉義新庄紅茶是在IG上看到有人放影片我們才知道，是用酒瓶裝紅茶真的是有夠酷的！聽說連嘉義在地人也不太知道，一開始想說大概是新開店玩噱頭，後來跟老闆聊天才知道，這竟然已經是70多年老攤，而且做法70年不變，一開始就是用酒瓶裝紅茶！

嘉義新庄紅茶｜交通方式、停車資訊

嘉義新庄紅茶位於嘉義巷弄新庄街上的老牌紅茶店，已有70多年歷史，其店名來自於它所在的街道，店面相當低調，我來過嘉義十多次，也是直到最近才得知它的存在，營業時間從早上8點至晚上10點，反正是自家店鋪，營業時間應該是很有彈性，生意還真不錯，很多在地人都會騎摩托車來買

嘉義新庄紅茶｜菜單價位

嘉義新庄紅茶就只賣兩種品項兩種容量，就紅茶跟紅茶鮮奶兩種飲料，然後分成杯裝跟袋裝兩種，紅茶單杯是25元，最貴紅茶鮮奶袋裝是55元，你也可以自己拿杯子來裝，蠻多在地人都是自己帶容器來的

嘉義新庄紅茶的特色之一，在於他們將煮好的紅茶裝入酒瓶中，尤其是那種傳統的啤酒瓶，並使用鐵蓋密封。因此，當你點好餐後，看到老闆打開瓶蓋時，你可能會誤以為是在開酒，其實卻是在倒紅茶，此外，如果你點的是紅茶加鮮奶，他們會先將鮮奶倒入袋子或杯子中，然後再加入紅茶。這種做法與外面傳統的古早味紅茶有著顯著的不同

我們跟老闆小聊一下，原本以為只是創意，後來老闆說這是以前就流傳下來的方法，因為玻璃瓶的冷卻傳導速度比較快，裝在玻璃瓶裡的紅茶可以冰的比較快，而且玻璃瓶可以重複使用，比較環保，加上一瓶的量是剛剛好，不用再特意計算容量，古人傳下來的小巧思

嘉義新庄紅茶｜袋裝紅茶、鮮奶茶

嘉義新庄紅茶的紅茶鮮奶袋裝版容量為800CC，甜度和冰塊量已經提前調整好，因此無法進行個人化調整，儘管如此，其甜度恰到好處，不會過於甜膩，且口感順滑，紅茶的茶味雖然不算濃烈，卻帶有一種獨特的清香，喝起來也不會有紅茶特有的澀感，總的來說，嘉義新庄紅茶算是相當不錯的古早味紅茶

嘉義新庄紅茶算是蠻好喝的古早味紅茶，不過假日只有賣袋裝其實蠻麻煩的，要提著喝然後又頗重，建議自己帶容器來裝會比較方便唷！

嘉義新庄紅茶

地址：嘉義市西區新庄街98號

電話：05-285-9677

營業時間：08:00-22:00

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