高雄美食推薦這家北港蔡三代筒仔米糕，北港蔡三代筒仔米糕算是高雄超有人氣的小吃，可以說是『頂港有名聲 下港有出名』，甚至還榮獲米其林必比登推薦名單，招牌是筒仔米糕和蒸蛋湯，來的人幾乎都是這樣來一套，不過要來用餐可要有心理準備，北港蔡三代筒仔米糕的排隊人潮可不是蓋的．．．．

北港蔡三代筒仔米糕｜交通方式、停車資訊

北港蔡三代筒仔米糕就在愛河旁的河西路上，路邊有不少停車格可以利用，到北港蔡三代筒仔米糕用餐要有排隊的準備，果不其然我們一到現場就是大排長龍的景象，不管內用外帶都要先排隊

攤位旁邊是製作米糕的工廠，米糕的數量真的非常驚人，這邊做好的米糕會拿到隔壁去炊蒸，一籃一籃的米糕依序放到蒸箱裡，搞不好一天賣個上千顆應該是沒問題，超扯！

北港蔡三代筒仔米糕不管內用外帶都要排隊，內用要先找位置坐在去排隊點餐，如果一個人沒辦法找位置又點餐，旁邊有一區是給一個人來用餐的區域，很貼心，外帶的數量也是很猛，超多一次買個幾十顆米糕的大戶

北港蔡三代筒仔米糕｜菜單

北港蔡三代筒仔米糕菜單很簡單，就是筒仔米糕、各式湯類跟魯鐵蛋，價格之前好像有調漲過，米糕已經漲到50元了，基本上就是點筒仔米糕搭配一碗蒸蛋湯就對了

北港蔡三代筒仔米糕｜筒仔米糕、蒸蛋湯

直接來一組，筒仔米糕、蒸蛋湯外加一顆魯鐵蛋，這樣118元….好像不是很親民，感覺都可以買一個便當了..

筒仔米糕，這的米糕是口感偏軟糯的那種，上面有肉燥跟肉條，旁邊再附上嫩薑，因為上面有肉燥跟肉條，而且肉燥跟肉條給的算多，加上滷汁後米糕的口感更加濕潤夠味，基本上不用沾醬也很好吃

蒸蛋湯，應該算是這的本體了，有夠好喝啦，蒸蛋上面有香菇跟瘦肉，應該是有加醬油下去蒸，所以吃起來有股鹹香味，是台式蒸蛋那種紮實口感，湯頭也是鮮甜好喝，如果再來北港蔡三代筒仔米糕應該是為了這碗湯吧

滷鐵蛋，可點可不點，滷蛋滷到蛋白變得超Ｑ，蛋黃一整個超入味，但吃起來有點乾就是了

米糕的軟糯口感和滷汁確實往往是決定好米糕的重要因素，這點北港蔡三代筒仔米糕確實非常有水準，至於蒸蛋湯價格稍高，但味道有到那個程度，不過來這裡沒點碗湯配好像也不太對味，要點就點蒸蛋湯吧！

北港蔡三代筒仔米糕

地址：高雄市鹽埕區河西路167號

電話：07 551 7443

營業時間：13:30–21:30（週三公休）

店家/景點資訊

店家名稱：北港蔡三代筒仔米糕

所在地址：臺灣高雄市鹽埕區河西路167號

營業時間：日 一 二 四 五 六 13:30-21:30

店家電話：07 551 7443

評價：★★★★★





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