貓空必看的美麗景致 樟樹步道 魯冰花

位於臺北大縱走第7段的樟樹步道每年有3期的繽紛花海，是臺北市政府與當地居民長期合作之步道特色景點，透過種植各類花卉，使廢耕農地成為令人難忘的打卡熱點。此外沿線亦有設置牛車、水車、涼亭、水梯田、轉轉穀倉等農村意象設施，更為樟樹步道增添些許田園氛圍。而魯冰花也是文山茶農於農閒期間常用的綠肥作物，透過將植株翻犛入土作為肥料，達到補充土壤營養的作用；其金黃成串的花朵極具觀賞性，是冬春交接之際的亮麗景色。

GO ! Join the Joy Ride

與 貓熊 一起來去兜風吧

每逢假日，大手牽小手來到捷運木柵線動物園站

而我準備來去搭貓纜嚕

從捷運動物園站走到貓空纜車

愛就跟我一起快樂GO !!

哇，假日人山人海，排隊要排好幾圈呀 !

選擇一條不一樣的方式迅速上山

且繞著木柵山區終於舒適慵懶地走靜貓空

貓空總站的平台上，貓空的景色盡入眼簾

沿著階梯走下，三月春遊踏青去

木柵地區這裡有動物園，有指南宮

還有喜歡貓空茶推廣中心，走

這裡也是外國人喜歡來的地方

三月百花盛開

貓空山上也有粉粉美麗櫻花喔

而我的目的是前進 樟樹步道 看魯冰花

朝著捷運對面保甲路走去

沿路綠草，黃色旗幟飄飄指引

跟著人群走就是了 !!

專個彎就到了~ 樟樹步道就在前方

陽光 空氣 花和水，假日踏青，戶外人潮湧進

遠遠就看到，大家都揹著背包

一一個偎著一個 熱情前進

每年魯冰花季節時，臺北市工務局大地處便會為貓空辦理 魯冰花開 花季限定活動，規劃賞花同樂、定向解題、減碳手作及森林撫育等活動，讓民眾在賞花的同時藉由有趣的活動，瞭解貓空樟樹步道的人文歷史，感受人與土地之間的情感連結。

樟樹步道上一片黃澄澄花海

每年2-3月貓空「魯冰花」盛開

「魯冰花」花語為「母愛、刻苦耐勞、奉獻」，長年生長在貧脊的土地上，不僅耐寒、耐旱，也耐酸，因其根系發達具固氮作用，凋謝後成為農作物主要的綠肥來源，所以臺北市政府每年皆與周遭地主合作，由大地處撒播魯冰花種子栽種，除了能增加土地養分外，也期待民眾春節期間走訪樟樹步道時能欣賞另類美景。

大家與黃澄澄的魯冰花自拍，留下美好

魯冰花別名：羽扇豆，每年2月底至3月間，魯冰花因凋謝後奉獻大地提供最好的養分，如同客家母親對家庭的奉獻與傳承，而被視為「客家母親花」。

黃澄澄的魯冰花盛開在一隴一隴的茶樹間，成為貓空茶園間的點點繁星

在前進步道上，遠遠也看到河馬大象與長頸鹿

用力向牠們招手，我來了

樟樹步道沿途以營造古樸的農村風情為主題

大人帶著小孩與 牛車 合影

樟樹步道上的彩雲亭，提供旅客短暫休憩的地方

從這裡望去，藍天碧水真是美麗風景

這裡也是暫避陽光照射的好地方

涼亭裡面擺設動物園110年的生日快樂

邀您一起守護臺灣瀕危的動物穿山甲與石虎立牌

而涼亭下方就是樟湖

樟湖周圍連成環狀的親子步道

湖裡還可見跳耀的魚，這裡是親子喜歡逗留之地

坐在這裡聽聽水車聲.風聲.還有小孩的嬉戲聲

閃閃淚光《魯冰花》不僅僅是一種花

是80年代經典電影主題曲，是許多人共同的回憶

嘿，找到可愛動物了

樟樹步道上的可愛動物區

有大象.河馬.長頸鹿.熊與猴子矗立在花海中

一定要來一張跟可愛動物合影

這裡也是【臺北大縱走】必經之路

由樟山寺→樟樹步道→彩雲亭→相思炭窯→貓纜貓空站

美好的天氣，遇見白鷺鷥在梯田中散步呢

還有腳踏車裝置藝術，只能擺拍，可不能騎喔

回頭望去，這裡是台北親山步道一隅

一片綠意盎然，微風輕佛療癒人心

在台北不遠處，搭貓纜，走"靜"貓空

進入樟樹步道，接近大自然

從貓空山巔，遙望101

貓空是台北市郊遊踏青、鳥瞰城市景觀、品茗休閒首選之地，透過「樟樹步道」不同時節隨著不同花期有著不一樣的樣貌，每年2月-3月是金黃風鈴般的魯冰花季節，一片美麗花海，正是賞花好時節，大家呼朋引伴一起搭乘貓空纜車到樟樹步道親近大自然，"走靜貓空"一起放鬆去 !!

貓纜沿線的這座山城，值得大家在不同的時節，細細品味，花上一天的時光，與親朋好友同行，或獨自享受山林步道的寧靜，貓空等著您！

跟我一起 搭貓空纜車

一起走進 台北貓空 樂遊趣 !

貓空纜車官網 https://www.gondola.taipei/

搭乘貓空纜車於貓空站下車，步行約6分鐘即可抵達步道入口。

交通資訊

■ 搭捷運

■ 搭公車

請搭乘66、236區、237、282、294、295、611、676、679、793、933、1558、小12、棕3、棕6、棕11、棕15、棕18、棕21、綠1、貓空左線(動物園)、羅斯福路幹線等路線公車到貓纜動物園站下車即達。【查詢公車路線】。