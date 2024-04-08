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三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意超萌甜點，店狗可愛黃金獵犬

2024-04-08 18:04:00 小珊珊 人氣：110
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1246篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三峽區

造訪商家：Doha人寵甜點咖啡廳
phone02-26721058
place新北市三峽區學勤路178-2號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

三峽北大咖啡廳推薦！106嘮叨

新開幕的Doha甜點咖啡廳，被萌犬環繞061心，還能狂嗑美味下午茶〜

 

在漂亮的三峽北大學勤路上，開了這麼一間下午茶餐廳，那天是下午大概3點到幾乎都坐滿咧

，好險我們有事先訂位(呼)

【Doha人寵甜點咖啡廳】位於台北大學正門口學勤路上，樟樹林立在道路和人行道兩側

，綠葉交互堆疊綠意盎然，漫步在綠蔭大道很舒服，開車的話，附近都有路邊停車格設置，還蠻方便的

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

 

Doha甜點咖啡廳是一間人與寵物共融的甜點咖啡廳，提供一個你與毛孩都覺得舒服自在的環境

主打商品：手工蛋糕、咖啡、茶飲、甜點與鹹食小點，也有寵物甜點及零食

，並提供預訂人及寵物的客製化生日蛋糕及包場

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

 

裡面空間不大，但氛圍我很喜歡，親切的店員+可愛的店狗Duffy歡迎您的光臨只能說100分！

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

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空間雖然不大，卻有可愛的小閣樓，比較適合一個人來或是不要超過四個人來的小聚會場地

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

 

在防護上也做的超棒，還有柵欄，不用擔心暴衝，可以確保毛小孩的安全喔

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

 

提供琳瑯滿目的咖啡、茶飲和果汁外，也有輕食熱壓吐司、PIZZA和甜點，價位都十分平易近人

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

 

蛋糕的部分要到蛋糕櫃挑選，蛋糕都是新鮮製作，每日限量供應

甜點櫃裡精緻小巧蛋糕甜點很想全部點一輪可惜吃不了這麼多………003賴皮

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

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三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

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猶豫後艱難選出了2款，這次點的每個風味搭配恰到好處，層次豐富美味無比！

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

 

店狗Duffy會盡責地到處巡視，與客人打招呼，超級親人可愛，無論是家中有毛小孩

，還是沒辦法養寵物但又很喜歡的朋友，都很推薦大家來玩這和Duffy玩喔

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

 

這家Doha真的超級寵物友善！

可以上椅跟拔麻一起吃飯，不影響其他客人也可以下來走走

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

 

拔麻們也不會覺得無聊唷，還可以跟其他毛孩家長一起聊天互動，其他進來的客人感覺都像老朋友

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

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【DOG造型蛋糕-芒狗糕】

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

 

真的太可愛啦〜還沒吃蛋糕，就先尖叫！！！067不要啊

怎麼辦我受不了〜〜〜真的是太可愛又療癒了啦〜狗狗造型蛋糕真的太厲害了！005感動

這真的捨不得切下去啦…….

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

 

以細緻的香草戚風蛋糕搭配愛文芒果塊，再搭配滑順鮮奶油

內層戚風蛋糕口感濕潤鬆軟，鮮奶油輕盈不膩口，香味濃郁，整個蛋糕吃起來清新甜香〜128開心

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

 

【DOG造型蛋糕-草莓可可狗糕】

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

 

怎麼忍心吃狗狗！太逼真餒XD

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

 

內餡以巧克力奶油融合草莓，與香草戚風蛋糕綿軟入口，可可香醇厚、酸甜果香清新

尾韻帶有酸甜莓香，吃完後擁有滿滿戀愛感〜268相親相愛

草莓控絕對不能錯過！004拍手

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

 

【摩卡咖啡拿鐵】

漂亮的拉花，賞心悅目之餘讓喝咖啡增添更多的趣味

摩卡咖啡中的濃縮咖啡含量比卡布奇諾還要高，味道也更為濃醇

喝起來有濃郁拿鐵牛奶風味，又保有咖啡口感，完美比例

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

 

【百香柳橙氣泡飲】

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

 

她們家的果醬都是自己做的唷，保證是與眾不同又天然可口的風味果醬

滿滿的百香果籽阿，真的百香果看的見

柳橙＋百香雙重清爽層次，喝出氣泡水新高度，酸甜清爽讓人一喝難忘

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

 

小珊珊碎碎念：

帶毛孩也能大啖美食＆拍美照！166變臉

讓人捨不得入口的甜點蛋糕。不只可愛繽紛、結合多樣化風味層次

這裡除了可以跟姊妹來用餐喝個下午茶以外，也很適合帶著寶貝毛孩們來這裡用餐唷〜287喵

三峽北大寵物友善咖啡廳，Doha人寵甜點咖啡廳，IG爆紅創意

 

【Info】

Doha人寵甜點咖啡廳

地址：新北市三峽區學勤路178-2號1樓

營業時間：平日12:00-18:30/假日10:30-18:00(每週二公休)

預約電話：02 2672 1058

粉絲專頁：Doha人寵甜點咖啡廳

IG：DOHA人寵甜點咖啡廳（@doha_dessertcafe_petfood）• Instagram 相片與影片

V提供WIFI  X一成服務費  V寵物入內(V牽繩落地 V坐椅子)

文章標籤
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