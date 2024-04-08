



Princeken Coffee 普林斯肯~花東偶遇的巷弄風情~

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在巷弄裡走呀走的、

一轉頭就看到這間在舊公寓底下

同時融合復古與現代元素的咖啡館

▪️『Princeken Coffee 普林斯肯』▪️

典雅黑的外觀在陽光照耀下相當顯眼呢。

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［普林斯肯］

有著歐式咖啡館的異國情調、

同時又在人來人往的熱鬧菜市場旁邊、

東、西方風格的交錯呈現煞是有趣，

很迷人的獨特美感~





雖然內部不大座位不多，

但清爽簡約的黑白色調

加上三面大落地窗的明亮景色，

讓整個空間感顯得相當寬敞。

而且從色系搭配到牆上的壁畫與櫃子擺飾、

還有那典雅的木作吧台，

總會聯想到浪漫的英倫風情。





在價格與營業時間上也蠻讓人訝異！

通常這樣質感類型的咖啡館

營業時間約莫都在午後

但普林斯肯早上7：30就開門營業了！

咖啡、甜點與鹹食價格走經濟實惠路線，

所以除了觀光客、當地居民來外帶的也不少，

生意很是不錯，屬於很在地的社區型咖啡！

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到台東的時候已經過了正餐時間，

但旅館時間還沒到

所以就簡單點個咖啡加三明治。

◆［蛋沙拉三明治］柔軟香濃❤





◆『紅烏龍美式』

［茶、咖啡］特別的組合。

烏龍茶香與咖啡苦香蠻搭的耶❤





店名：普林斯肯咖啡館

地址：台東縣台東市光明路239號

時間：07:30–19:00

電話： 08 935 1818