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Princeken Coffee 普林斯肯~花東偶遇的巷弄風情~

2024-04-08 23:57:00 沾墨點落 人氣：99
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：664篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：普林斯肯咖啡館
place台東縣台東市光明路239號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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/tmp/phprDdg6V

Princeken Coffee 普林斯肯~花東偶遇的巷弄風情~

在巷弄裡走呀走的、
一轉頭就看到這間在舊公寓底下
同時融合復古與現代元素的咖啡館

▪️『Princeken Coffee 普林斯肯』▪️

典雅黑的外觀在陽光照耀下相當顯眼呢。

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［普林斯肯］

有著歐式咖啡館的異國情調、
同時又在人來人往的熱鬧菜市場旁邊、
東、西方風格的交錯呈現煞是有趣，
很迷人的獨特美感~

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雖然內部不大座位不多，
但清爽簡約的黑白色調
加上三面大落地窗的明亮景色，
讓整個空間感顯得相當寬敞。

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而且從色系搭配到牆上的壁畫與櫃子擺飾、
還有那典雅的木作吧台，
總會聯想到浪漫的英倫風情。

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在價格與營業時間上也蠻讓人訝異！
通常這樣質感類型的咖啡館
營業時間約莫都在午後

但普林斯肯早上7：30就開門營業了！

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咖啡、甜點與鹹食價格走經濟實惠路線，
所以除了觀光客、當地居民來外帶的也不少，
生意很是不錯，屬於很在地的社區型咖啡！

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到台東的時候已經過了正餐時間，
但旅館時間還沒到
所以就簡單點個咖啡加三明治。

◆［蛋沙拉三明治］柔軟香濃

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◆『紅烏龍美式』
［茶、咖啡］特別的組合。
烏龍茶香與咖啡苦香蠻搭的耶

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店名：普林斯肯咖啡館
地址：台東縣台東市光明路239號
時間：07:30–19:00
電話： 08 935 1818

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沾墨點落

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