3月初安排兩天一日來台中找捲 #孤獨的潤餅獵人

同時也有找幾家從Google map上看起來不錯、有眼緣的大餛飩

這次安排很多點都在北屯區，因此也就順道來一家我的大餛飩口袋名單「政義兄溫州大餛飩．牛肉麵」

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餐廳名稱：政義兄溫州大餛飩．牛肉麵(台中市北屯區昌平路二段2-5號)

營業資訊：04-22414122 04-22426255 11:00-21:00；不定休

餐點介紹：麵食/湯類/抄手/小菜/招牌特餐

用餐日期：2024.03



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▲政義兄溫州大餛飩．牛肉麵 店面

(客串演出: J哥、Na哥)

▲政義兄溫州大餛飩．牛肉麵 用餐環境

內用桌位總共有四組兩人桌、兩組四人桌

但有一張四人桌已經被放滿滿一鍋鍋的滷味、食材，看起來是不太可能花一、兩分鐘就能挪出來空位

且旁邊的貨架、流理檯上也都堆了滿滿的包材、貨物，乍看覺得蠻像在倉庫裡用餐的

門口的半開放的廚房旁還有滷味櫃、餐具、調味料和衛生紙

(客串演出: J哥、Na哥)

鮮蝦抄手 NT 90/ 小

內容：鮮蝦餛飩五個、特製醬

特製醬料有豆瓣、滷肉燥、酸菜和辣椒等調成，豆瓣的鹹味和油量都蠻剛好的，直接吃醬也能接受，不到太重

一入口就是肥瘦摻半的滷肉醬和豆瓣醬混合的濃郁肉醬和發酵豆香和鹹味，還能吃到酸菜酸味；

辣感是後來才出現，(客製化小辣)只會輕微辣在舌根和喉嚨，持續十幾秒，不會太刺激

▲每顆鮮蝦餛飩真的都蠻大的，用一支大圓面的火鍋湯匙盛著還會滿出來

大餛飩餡是豬肉餡裹著整隻蝦仁，因此不會發生鮮肉餡和蝦仁完全分開的狀況發生

蝦仁是十圓硬幣的平均大小，有去腸泥，不過就是少了新鮮蝦子的甜味，口感也微Q脆，有點像蒟蒻

鮮肉餛飩湯 NT 70/ 小

內容：鮮肉餛飩五個、菠菜、海苔絲

湯清澈、少浮油，有柴魚和蔬菜甜清味；

▲鮮肉餛飩餡看起來體積比鮮蝦餛飩餡多，而明顯難得出很多白色肥肉摻在粉紅的肉中，肥瘦大約是4:6，不過吃起來不會有一顆顆肥肉粒的感覺，而是整團肉餡都有點Q和脆，就像魚餃、燕餃的餡料那樣，還有股鮮味和獨特的香氣與甜韻，應該像是麻油(吧？)

總之，不是很單純的豬肉而已，感覺還有加很多其他成分(可能有澱粉)和調味，不是我喜歡的類型

跟這家大餛飩味道蠻類似的有高雄的廣招英溫州餛飩、嘉義縣朴子市鐘記意麵、彰化縣員林市柳家紅油抄手

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政義兄溫州大餛飩．牛肉麵 菜單(拍攝日期：2024.03)

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以上。

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